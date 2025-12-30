11 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾ ਗੁਆਚੀ ਇਸ ਫਲਾਈਟ ਦੀ ਮੁੜ ਭਾਲ ਹੋਈ ਸ਼ੁਰੂ, ਜਾਣੋ ਆਖਿਰ ਕਿਵੇਂ ਅਚਾਨਕ ਗਾਇਬ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹ ਜਹਾਜ਼?

11 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾ ਗੁਆਚੀ ਇਸ ਫਲਾਈਟ ਦੀ ਮੁੜ ਭਾਲ ਹੋਈ ਸ਼ੁਰੂ, ਜਾਣੋ ਆਖਿਰ ਕਿਵੇਂ ਅਚਾਨਕ ਗਾਇਬ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹ ਜਹਾਜ਼?
11 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਫਲਾਈਟ MH370 ਦੀ ਖੋਜ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਈ ਵਾਰ ਉਡਾਣ ਹਾਦਸਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੀ ਉਡਾਣ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਜੋ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ? ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਦੀ ਉਡਾਣ MH370 11 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹੱਸਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਣਪਛਾਤੀ ਹੈ। ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਉਡਾਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਉਡਾਣ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਫਲਾਈਟ MH370, ਜੋ ਕਿ ਲਗਭਗ 11 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹੱਸਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਸ ਫਲਾਈਟ ਦੀ ਪਾਣੀ ਹੇਠ ਖੋਜ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਨਤ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਡੂੰਘੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਉਮੀਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਵਾਰ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਫਲਾਈਟ MH370 ਦਾ ਮਲਬਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣੇਗੀ ਕਿ 11 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਰਾਤ ਮਲੇਸ਼ੀਆਈ ਫਲਾਈਟ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਡੂੰਘੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਟੈਕ ਕੰਪਨੀ ਓਸ਼ੀਅਨ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਫਲਾਈਟ MH370 ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਲੇਸ਼ੀਆਈ ਉਡਾਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਓਸ਼ੀਅਨ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਨੇ "ਕੋਈ ਖੋਜ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ" ਮਾਡਲ 'ਤੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਤਾਂ ਹੀ ਭੁਗਤਾਨ ਮਿਲੇਗਾ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਵਿੱਚ ਉਡਾਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਉਸ ਰਾਤ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ?
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਲੇਸ਼ੀਆਈ ਉਡਾਣ ਦੇ ਰਹੱਸਮਈ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 8 ਮਾਰਚ 2014 ਨੂੰ ਕੁਆਲਾਲੰਪੁਰ ਤੋਂ ਬੀਜਿੰਗ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬੋਇੰਗ 777 MH370 ਉਡਾਣ ਭਰਨ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 45 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਅਚਾਨਕ ਰਾਡਾਰ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਡਾਣ ਭਰਨ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 1:30 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਫੌਜੀ ਰਾਡਾਰ ਨੇ ਉਡਾਣ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਉਡਾਣ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 239 ਲੋਕ ਸਵਾਰ ਸਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਰਹੱਸਮਈ ਹਾਦਸਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਫਲਾਈਟ MH370 ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਚੀਨ, ਯੂਕੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 26 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਣੀ ਹੇਠਲਾ ਖੋਜ ਅਭਿਆਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਫਲਾਈਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਲਬਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਲਾਪਤਾ ਉਡਾਣ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਕਈ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਧਿਆਨ ਦੱਖਣੀ ਚੀਨ ਸਾਗਰ ਫਿਰ ਅੰਡੇਮਾਨ ਸਾਗਰ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਵੱਲ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਚੀਨ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 26 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਡਾਣ MH370 ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਣੀ ਹੇਠਲਾ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਚਲਾਇਆ ਪਰ ਉਡਾਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਲਬਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਇਸ ਵਾਰ ਖੋਜ ਖਾਸ ਕਿਉਂ ਹੈ?
ਇਸ ਵਾਰ ਓਸ਼ੀਅਨ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਡੂੰਘੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨਾਲ ਖੋਜ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਚਾਲਕਾਂ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਆਟੋਨੋਮਸ ਅੰਡਰਵਾਟਰ ਵਹੀਕਲਜ਼ (AUVs) ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਤਲ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰੇਗੀ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਰਾਹੀਂ ਸਰਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਨਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਵਾਰ ਰਹੱਸਮਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਾਇਬ ਹੋਈ ਉਡਾਣ ਦਾ ਮਲਬਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਹੱਸਮਈ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਉਡਾਣ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ।
|ਤਕਨਾਲੋਜੀ
|ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ?
|ਆਟੋਨੋਮਸ ਅੰਡਰਵਾਟਰ ਵਹੀਕਲ (AUVs)
|6000 ਮੀਟਰ ਡੂੰਘਾਈ ਤੱਕ ਮੈਪਿੰਗ
|ਮਲਟੀਬੀਮ ਸੋਨਾਰ
|ਸਮੁੰਦਰੀ ਤਲ ਦੀਆਂ ਉੱਚ-ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਤਸਵੀਰਾਂ
|ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਅਪਰਚਰ ਸੋਨਾਰ
|ਛੋਟੇ ਮਲਬੇ ਦੀ ਪਛਾਣ
|ਸਬ-ਬਾਟਮ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਰ
|ਤਲਛਟ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਲੁਕੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੱਭਣਾ
|ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਚਾਲਕ ਦਲ ਵਾਲੇ ਸਤਹੀ ਜਹਾਜ਼
|ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਖੋਜ
ਓਸ਼ੀਅਨ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਦੇ ਹਿਊਜਿਨ ਏਯੂਵੀ ਟਾਰਪੀਡੋ ਵਰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਏਯੂਵੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਗਭਗ 42 ਵਰਗ ਮੀਲ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਡੇਟਾ ਨੇ ਦਿਸ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲੀ?
ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੰਪਨੀ ਇਨਮਾਰਸੈਟ ਨੇ MH370 ਤੋਂ ਆਖਰੀ ਸੱਤ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਪਿੰਗਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਘੰਟੇ ਉੱਡ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਵੱਲ ਵਧਿਆ। ਇਹ ਡੇਟਾ ਅੱਜ ਖੋਜ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤਕਨੀਕੀ ਨੀਂਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਮਲਬਾ ਲੱਭਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕਿਉਂ ਹੈ?
- ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਹਾਸਾਗਰ ਹੈ।
- ਇਸਦੀ ਔਸਤ ਡੂੰਘਾਈ ਲਗਭਗ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ।
- ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਸਮੁੰਦਰੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵੀ ਮਲਬੇ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
- ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਠੋਸ ਖੰਭਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਮਿਲੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ
2014 ਵਿੱਚ ਇਸ ਖੋਜ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੇ P-8I ਜਹਾਜ਼ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੇ C-130J ਜਹਾਜ਼ ਨੇ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਲਗਭਗ 10 ਘੰਟੇ ਉਡਾਣ ਭਰੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਵੀਂ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੀ ਇਸ ਵਾਰ ਜਵਾਬ ਮਿਲੇਗਾ?
ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਡੇਟਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅੰਤ ਵਿੱਚ MH370 ਦੇ ਰਹੱਸ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਓਸ਼ੀਅਨ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ "ਕੋਈ ਖੋਜ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ" ਮਾਡਲ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ, ਭਾਵ ਜੇਕਰ ਮਲਬਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਲਗਭਗ $70 ਮਿਲੀਅਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਖੋਜ ਸਫਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਸਗੋਂ ਇਸਨੂੰ ਡੂੰਘੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨ ਵੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਵਿੱਚ ਉਸ ਉਡਾਣ ਦੇ ਮਲਬੇ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
