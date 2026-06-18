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ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਕਮਾਲ, ਹਵਾ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜੈਕੇਟ ਕੀਤਾ ਵਿਕਸਿਤ

ਟੈਕਸਾਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਸਟਿਨ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਜੈਕੇਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

JACKET THAT MAKES WATER FROM AIR
JACKET THAT MAKES WATER FROM AIR (The University of Texas at Austin)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : June 18, 2026 at 3:40 PM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਟੈਕਸਾਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜ਼ੂਦ ਆਸਟਿਨ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਜੈਕੇਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਹਵਾ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲੰਬਾ ਸਮੇਂ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਮਿਲਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਹਾਈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਕੈਂਪਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਰਨਰਸ, ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਸਪਾਂਸ ਟੀਮ ਅਤੇ ਸੀਮਾ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਸੈਨਿਕ।

ਇਹ ਖੋਜ ਜਨਰਲ ਸਾਇੰਸ ਐਡਵਾਂਸੇਜ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਕਰੇਲ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਵਾਕਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਮਕੈਨੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਟੈਕਸਾਸ ਮਟੀਰੀਅਲਜ਼ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਚੇਅਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੁਈਹੁਆ ਯੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਹ ਜੈਕੇਟ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ?

ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਵਾ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਡਿਵਾਈਸ ਜਿਵੇਂ ਬਾਕਸ, ਪੈਨਲ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਸੋਰਬੈਂਟ ਬੈੱਡ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੋਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਫੈਬ੍ਰਿਕ ਖੁਦ ਹੀ ਹਵਾ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਸੋਖ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਪੋਰਟੇਬਲ ਵਾਟਰ ਐਕਸੇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਾਸਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ।-ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੁਈਹੁਆ ਯੂ

ਇਸ ਜੈਕੇਟ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਹਵਾ ਤੋਂ ਨਮੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਡਿਟੈਚੇਬਲ ਹਾਰਵੇਸਟਿੰਗ ਯੂਨਿਟਸ ਵੱਲ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਯੂਨਿਟਸ ਇੱਕ ਫੋਲਡੇਬਲ ਕਲੈਕਟਰ ਪੀਸ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਨ 'ਤੇ ਨਮੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਜੈਕੇਟ ਹਰ ਦਿਨ 400 ਤੋਂ 900 ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਣੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੀ, ਜੋ ਲਗਭਗ 14 ਤੋਂ 20 ਔਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਮਹੌਲ ਦੀ ਨਮੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉੱਪਰ-ਹੇਠਾਂ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਰਵਾਇਤੀ ਵਾਟਰ-ਹਾਰਵੇਸਟਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਦਸ ਗੁਣਾ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਿਖਾਉਦਾ ਹੈ।

ਰਿਸਰਚ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਕਾਕਰੇਲ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਮੈਕਕੇਟਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਕੈਮੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕੀਥ ਜੌਹਨਸਟਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਰਿਸਰਚ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਸੋਖਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਮੌਜ਼ੂਦ ਭਾਫ ਕਿਵੇਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫਾਈਬਰ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਲਿਕਵਿਡ ਬਣੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਇਸ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਲੈਬ ਟੈਸਟ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਸਗੋਂ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਉਣ ਯੋਗ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਦਾ ਹੈ। ਖੋਜਕਾਰ ਹੁਣ ਇਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਗੋਂ ਬੈਕਪੈਕਸ, ਟੈਂਟ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸ਼ੈਲਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਊਟਡੋਰ ਗੀਅਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪਲਾਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਯੂਨਿਟ ਡਿਸਕਵਰੀ ਟੂ ਇੰਪੈਕਟ ਨੇ ਇਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਲਈ ਪੇਟੈਂਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਫਾਈਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਅਲੱਗ ਡਿਵਾਈਸ ਨਾਲ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਣਿਆ ਰਿਕਾਰਡ

ਇਸ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਜੈਕੇਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਸੇ ਰਿਸਰਚ ਟੀਮ ਨੇ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਡਿਵਾਈਸ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਨੇ ਨਿਊ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਚਿਹੁਆਹੁਆਨ ਡੇਜਰਟ ਵਰਗੇ ਗਰਮ ਅਤੇ ਸੁੱਕੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਸਟਿਨ ਵਰਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਮੀ ਵਾਲੇ ਮਹੌਲ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਰਿਸਰਚ ਜਨਰਲ ਨੇਚਰ ਵਾਟਰ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ।

ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸੁੱਕੇ ਅਤੇ ਨਮੀ ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ 1.3 ਲੀਟਰ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਹਰ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਮੌਇਸਚਰ-ਕੈਪਚਰਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 4.3 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।

ਟੀਮ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਰਿਸਰਚ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਇੰਨਾ ਬਿਹਤਰ ਨਤੀਜਾ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੇਪਰ ਦੇ ਲੀਡ ਲੇਖਕ ਵਿੱਚੋ ਇੱਕ ਵੇਸ਼ਿਨ ਗੁਆਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਯੂਮੰਡਲੀ ਵਾਟਰ ਹਾਰਵੇਸਟਿੰਗ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਚ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।

ਇਸ ਡਿਵਾਈਸ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਲ ਫੈਬ੍ਰਿਕ ਹੈ, ਜੋ ਬਾਈਓਮਾਸ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਬ੍ਰਿਕ ਹਵਾ ਤੋਂ ਨਮੀ ਸੋਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਤੋਂ ਗਰਮ ਹੋਣ 'ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨਮੀ ਨੂੰ ਸੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਿਵਾਈਸ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ North Africa, South Asia, Middle East ਅਤੇ Sub-Saharan Africa ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਰਿਮੋਟ ਕੰਮਿਊਨਿਟੀ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਵਾਬ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਡਿਸਟਰਲਾਈਜ਼ਡ ਵਾਟਰ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਰਵਾਇਤੀ ਵਾਟਰ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਇਹ ਡਿਵਾਈਸ ਟੀਮ ਦੇ ਵੱਡੇ ਏਅਰਜੈੱਲ ਇਨਵੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਸਾਲ 2025 ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜੀਏਟ ਇਨਵੈਂਟਰਜ਼ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਟਾਪ ਇਨਾਮ ਵੀ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਖੋਜ ਟੈਕਸਾਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਸਟਿਨ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਇੰਸ ਐਡਵਾਂਸੇਜ ਅਤੇ ਨੇਚਰ ਵਾਟਰ ਜਰਨਲ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ।

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