ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ 50 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਸੁਪਨਾ, ਬਣੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪਹਿਲੀ Nuclear Clocks
ਵਿਯੇਨਾ ਅਤੇ ਬੀਜਿੰਗ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਟੀਮ ਨੇ thorium-229 ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪਹਿਲੀ Nuclear Clocks ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ।
Published : October 8, 2026 at 6:20 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਦੋ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ Nuclear Clocks ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਘੜੀਆਂ ਵਿਯੇਨਾ ਅਤੇ ਬੀਜਿੰਗ ਦੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਕੰਮ 7 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ Nature ਜਨਰਲ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਘੜੀਆਂ ਸਮੇਂ ਮਾਪਣ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਇਹ Atomic Clocks ਤੋਂ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।
ਇਹ ਘੜੀਆਂ Nuclear ਐਨਰਜੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਇਸਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ Fusion ਜਾਂ Fission ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਘੜੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਲੇਜ਼ਰ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਅਤੇ ਪਰਮਾਣੂ ਦੇ Nuclear ਵਿਚਕਾਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਮੇਂ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਘੜੀਆਂ ਵਿੱਚ thorium-229 ਨਾਮ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਫਲੋਰਾਈਡ ਦੇ ਠੋਸ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੋਨੋ ਟੀਮਾਂ ਅਲੱਗ ਰਾਸਤੇ
ਚੀਨ ਦੀ Tsinghua University ਦੇ ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨੀ Shiqian Ding ਨੇ ਬੀਜਿੰਗ ਟੀਮ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋਨੋ ਟੀਮਾਂ ਅਜ਼ਾਦ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਏ ਪਰ ਇੱਕ ਹੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ thorium-229 Nuclear Clocks ਬਣਾ ਲਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਈਡੀਆ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੀਆ ਦੀ TU Wien ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ Thorsten Schumm ਨੇ ਵਿਯੇਨਾ ਟੀਮ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਗਿਆਨੀ ਲਗਭਗ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ Nuclear Clocks ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ 2008 ਤੋਂ ਇਸ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।
Atomic Clock ਅਤੇ Nuclear Clocks ਵਿੱਚ ਫਰਕ
Atomic Clock ਵਿੱਚ ਲੇਜ਼ਰ ਜਾਂ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਤੋਂ ਪਰਮਾਣੂ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨ ਨੂੰ ਐਨਰਜੀ ਪੱਧਰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ Caesium ਜਾਂ Strontium ਵਰਗੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। Nuclear Clocks ਵਿੱਚ ਲੇਜ਼ਰ ਨਾਲ thorium-229 ਦੇ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਅਤੇ ਨਿਊਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਐਨਰਜੀ ਪੱਧਰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਹੋਰ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
Schumm ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਘੜੀ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਦੂਰ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨੀ ਹੁਣ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਯੇਨਾ ਵਾਲੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਿਹਤਰ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ thorium ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਈਟ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵੀ ਵਧੀਆਂ ਹੈ। ਬੀਜਿੰਗ ਟੀਮ ਕੋਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੇਜ਼ਰ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਧੀਆਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਘੜੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਘੜੀਆਂ ਖਾਸ ਕਿਉਂ ਹਨ?
ਅੱਜ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ Atomic Clock ਅਰਬਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਅੱਗੇ-ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਟੀਕਤਾ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ, ਮੋਬਾਈਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਤੇ ਫਾਈਬਰ ਆਪਟਿਕ ਲਿੰਕ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ Nuclear Clocks ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਛੋਟੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਨਾਜੁਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। Schumm ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ, ਡਾਟਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦਾ ਸਮੇਂ ਮਾਪਣ, ਸਰਵੇ ਅਤੇ ਮਾਪ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Nuclear Clocks ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਵਿਯੇਨਾ ਟੀਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਘੜੀ ਤੋਂ ਡਾਰਕ ਮੈਟਰ ਲੱਭਣ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ। ਡਾਰਕ ਮੈਟਰ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਯੋਗ ਵਿੱਚ ਡਾਰਕ ਮੈਟਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਪਰ ਘੜੀ ਵਧੀਆਂ ਚੱਲੀ, ਜਿਵੇਂ Atomic Clock ਚੱਲਦੀ ਹੈ। Schumm ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦੁਨੀਆ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਦੀ ਹੈ।
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