ETV Bharat / technology

ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵਿੱਚ ਲੱਭਿਆ ਅਨੌਖਾ ਬਲੈਕ ਹੋਲ ਸਟਾਰ, ਇਸਦਾ ਭਾਰ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ!

MIT ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ JWST ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਖੰਗੋਲੀ ਚੀਜ਼ ਲੱਭੀ ਹੈ।

JAMES WEBB SPACE TELESCOPE DISCOVER
JAMES WEBB SPACE TELESCOPE DISCOVER (MIT)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : August 13, 2026 at 5:33 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ MIT ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਮਕੀਲਾ ਲਾਲ ਧੱਬਾ ਲੱਭਿਆ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਖੋਜ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਵਸਤੂ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਸੂਰਜੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਖਣ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤਾਰੇ ਵਰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਆਮ ਤਾਰੇ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 100 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਨਰਜੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਨਰਜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਮ ਤਾਰੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਨਰਜੀ ਸਿਰਫ਼ ਬਲੈਕ ਹੋਲ ਤੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਸੇ ਅਜੀਬ ਮੇਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਜਿਹਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੰਗੋਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਬਲੈਕ ਹੋਲ ਸਟਾਰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੋਜ ਨਾਸਾ ਦੀ ਜੇਮਸ ਵੈੱਬ ਸਪੇਸ ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਯਾਨੀ JWST ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਖੋਜ ਸਾਇੰਸ ਜਨਰਲ ਨੇਚਰ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ।

ਬਲੈਕ ਹੋਲ ਸਟਾਰ ਕੀ ਹੈ?

ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਇਹ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬਲੈਕ ਹੋਲ ਅਤੇ ਤਾਰੇ ਦਾ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਡੀਪ ਬਲੈਕ ਹੋਲ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਚਾਰੋ ਪਾਸੇ ਗੈਸ ਦਾ ਬੱਦਲ ਲਿਪਟਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਗੈਸ ਦਾ ਬੱਦਲ ਆਮ ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਫਿਊਜ਼ਨ ਤੋਂ ਐਨਰਜੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮੌਜ਼ੂਦ ਬਲੈਕ ਹੋਲ ਤੋਂ ਐਨਰਜੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਖੋਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਲੇਖਕ ਰੋਹਨ ਨਾਇਡੂ ਐਮਆਈਟੀ ਵਿਖੇ ਫੇਲੋ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਲੈਕ ਹੋਲ, ਜਿਸਦੀ ਵਜ੍ਹਾਂ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਲੱਖ ਗੁਣਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਲੈਕ ਹੋਲ ਦੇ ਚਾਰੋ ਪਾਸੇ ਗੈਸ ਦਾ ਇੰਨਾਂ ਵੱਡਾ ਘੇਰਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਸੂਰਜੀ ਮੰਡਲ ਜਿੰਨਾਂ ਵੱਡਾ ਤਾਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।

ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਲੈਕ ਹੋਲ ਸਟਾਰ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ JWST ਦੀ ਲਗਭਗ ਹਰ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਦਿਖਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜ਼ ਛੋਟੇ ਲਾਲ ਧੱਬਿਆਂ ਦੀ ਪਹੇਲੀ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਛੋਟੇ ਲਾਲ ਧੱਬੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵਿੱਚ ਹਰ ਥਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵਿੱਚ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਜ੍ਹਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਲਝਣ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸੀ।

ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਇਸ ਅਨੌਖੀ ਵਸਤੂ ਦੀ ਖੋਜ

ਇਸ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਿਰਾਜ ਅਤੇ ਮਿਰੇਕਲ ਨਾਮ ਦੇ ਸਰਵੇ ਤਹਿਤ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਅਤੇ ਦੂਰ ਦੀਆਂ ਗਲੈਕਸੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਡਬਲਯੂਐਸਟੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਲਾਲ ਅਤੇ ਚਮਕੀਲਾ ਧੱਬਾ ਦਿਖਿਆ, ਜੋ ਬਾਕੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਗਿਆਨੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸੇ ਚਾਰੋ ਪਾਸੇ ਧੂੜ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਧੂਏ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸਮਾਨ ਲਾਲ ਦਿਖਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਧੱਬੇ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਮਿਲੇ, ਜੋ ਧੂੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਹੇ ਸੀ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਵੈੱਬਲੈਂਥ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਇਸ ਧੱਬੇ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬਾਮਰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਪੈਟਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਸੌਂ ਕਰੋੜ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਧੱਬੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬ੍ਰੇਕ ਇੰਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਹਿਰਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਆਮ ਤਾਰੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਗਿਆ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਿਮੁਲੇਸ਼ਨ ਚਲਾ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਗੈਸ ਬਿਨਾਂ ਧੂੜ ਦੇ ਇੰਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਦੇ ਬੱਦਲ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਐਕਟਿਵ ਬਲੈਕ ਹੋਲ ਜੋੜ ਕੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਉਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਣਨਾ ਦੀ ਅਸਲੀ ਤਸਵੀਰ ਮਿਲ ਪਾਈ।

ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ MoM-BH*-1 ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵਿੱਚ ਦਿਖਣ ਵਾਲੇ ਬਾਕੀ ਛੋਟੇ ਲਾਲ ਧੱਬੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਬਲੈਕ ਹੋਲ ਸਟਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਮਕੀਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਖੋਜ ਨੂੰ MIT ਦੇ ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ ਨਾਸਾ ਅਤੇ ਪੁਲਾੜ ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਸਾਇੰਸ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-

TAGGED:

BLACK HOLE STAR
MIT BLACK HOLE DISCOVERY
LITTLE RED DOTS UNIVERSE
JAMES WEBB SPACE TELESCOPE DISCOVER

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.