13 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਕਸ਼ਾ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਖਾਸ?
ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 4 ਅਰਬ ਖੰਗੋਲੀ ਪਿੰਡ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹਨ।
Published : August 12, 2026 at 5:30 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਬਾਰੇ ਖੋਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਕਸ਼ਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ 2D ਮੈਪ ਹੈ। ਇਹ ਨਕਸ਼ਾ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ-ਚੌਥਾਈ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਡਾਰਕ ਸਪੈਕਟ੍ਰੋਸਕੋਪਿਕ ਸਾਜ਼ ਦੀ ਲੀਗੇਸੀ ਇਮੇਜਿੰਗ ਸਰਵੇ ਟੀਮ ਨੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਅਰਬ ਖੰਗੋਲੀ ਪਿੰਡ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹਨ।
ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦਾ ਇਹ ਮੈਪ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਗੋਂ ਇਸਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 13 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 2 ਲੱਖ 63 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚ 5.6 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਪਿਕਸਲ ਦਾ ਡਾਟਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਰੋਸ਼ਨੀ ਅਤੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਤਰੰਗਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਮੂਲ ਰੂਪ ਨਾਲ ਡੇਜ਼ੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੱਖਾਂ-ਕਰੋੜਾਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਕਿਵੇਂ ਫੈਲਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ ਨਕਸ਼ਾ?
ਇੰਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਨਕਸ਼ੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹੁਣ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਡਾਰਕ ਐਨਰਜੀ ਨਾਮ ਦੇ ਉਸ ਰਹੱਸਮਾਈ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਫੈਲਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੱਕ DESI ਨੇ 4 ਕਰੋੜ 70 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਲੈਕਸੀਆਂ ਅਤੇ ਕਵਾਸਰ ਦਾ ਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ 3D ਬ੍ਰਹਿਮੰਡੀ ਨਕਸ਼ਾ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਡੇਜ਼ੀ ਕਿੱਟ ਪੀਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਬਜ਼ਰਵੇਟਰੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਟੈਲੀਸਕੋਪ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੋਬੋਟਿਕ ਫਾਈਬਰ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਜੋ ਗਲੈਕਸੀਆਂ ਅਤੇ ਕਵਾਸਰ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਮਾਪਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਗਿਆਨੀ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਇਸ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਲਈ ਰੈੱਡਸ਼ਿਫ਼ਟ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਯਾਨੀ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਾਰੇ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਖਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਾਟਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਸਮਾਨ ਦੇ 2D ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ 3D ਮੈਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਕੀ ਹੁਣ ਹੱਲ ਹੋਵੇਗਾ ਡਾਰਕ ਐਨਰਜੀ ਦਾ ਰਾਜ਼?
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡਾਰਕ ਐਨਰਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਡਾਰਕ ਐਨਰਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੰਨਾਂ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਵੱਲੋ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਖੰਗੋਲ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਕਸ਼ਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਰਜ਼ਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ 1,800 ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸਰਚ ਪੇਪਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸਦਾ ਨਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਰੂਪ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵਿੱਚ ਦੁਰਲਭ ਖੰਗੋਲੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ, ਗਲੈਕਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਏਆਈ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਡੇਵਿਡ ਸ਼ਲੇਗਲ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੰਗੋਲੀ ਖੋਜ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਸੇ ਨਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਰਜੁਨ ਡੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸਮਾਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਰਵੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਅਦਭੁਤ ਨਜ਼ਾਰੇ ਦੇਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
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