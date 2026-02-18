Meta ਗਲਾਸ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ India AI Summit ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਈਆਂ ਇਹ ਏਆਈ ਐਨਕਾਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੁਦ ਕੀਤੀ ਟੈਸਟਿੰਗ

Meta ਗਲਾਸ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ India AI Summit ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਈਆਂ ਇਹ ਏਆਈ ਐਨਕਾਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੁਦ ਕੀਤੀ ਟੈਸਟਿੰਗ
Sarvam AI ਨੇ Sarvam Kaze ਸਮਾਰਟ ਗਲਾਸ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸਨੂੰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਖੁਦ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ।
Published : February 18, 2026 at 5:20 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: Sarvam AI ਨੇ ਹੁਣ ਸਮਾਰਟ ਪਹਿਣਨਯੋਗ ਗਲਾਸ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਏਆਈ-ਪਾਵਰਡ ਸਮਾਰਟ ਗਲਾਸ Sarvam Kaze ਦੀ ਝਲਕ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ Sarvam AI ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ, ਜੋ ਗਲੋਬਲ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Sarvam Kaze ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ India AI Impact Summit 2026 ਦੌਰਾਨ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਦੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਖੁਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਰਟ ਗਲਾਸਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਣ ਕੇ ਦੇਖਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਡਿਵਾਈਸ ਤਕਨੀਕੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਈ।
The first person to try them? The Prime Minister. pic.twitter.com/OBdAw6zXhB— Pratyush Kumar (@pratykumar) February 17, 2026
Sarvam AI ਦੇ ਸਹਿ-ਸੰਸਥਾਪਕ ਪ੍ਰਤਿਯੂਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ X 'ਤੇ Sarvam Kaze ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਝਲਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਉਸ ਸੋਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਏਆਈ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਕ੍ਰੀਨ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ Sarvam Kaze ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਏਆਈ ਮਾਡਲਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਵੇਗਾ।
Sarvam Kaze ਗਲਾਸ ਕਦੋਂ ਹੋਣਗੇ ਲਾਂਚ?
Sarvam Kaze ਨੂੰ ਮਈ 2026 ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਾਰਟ ਗਲਾਸ ਆਮ ਐਨਕਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਮਰਾ ਅਤੇ ਏਆਈ ਸਿਸਟਮ ਫ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਿੱਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਗਲਾਸ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਸਵਾਲ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਜੋ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਏਆਈ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਸਕ੍ਰੀਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਰਿਅਲ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਜ਼ਰਸ Sarvam ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਸਟਮ ਏਆਈ ਅਨੁਭਵ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ Sarvam Kaze ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਡਿਵਾਈਸ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ Sarvam Kaze ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ Ray-Ban Meta ਅਤੇ Oakley Meta Vanguard ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗਲਾਸ ਏਆਈ ਵਾਈਸ ਕੰਮਾਂਡ, ਕੈਮਰਾ ਅਤੇ ਫਿਟਨੈੱਸ ਫੀਚਰਸ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, Sarvam ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਏਆਈ ਸਮਾਰਟ ਗਲਾਸ ਬਾਕੀਆਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕਲ ਏਆਈ ਫੀਚਰਸ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Drop 12/14: Models, products, impact - today something different, very different. Launching Sarvam Kaze, our foray into getting our models into the your hands with our devices - designed and built here in India! pic.twitter.com/8RnqO16Idg— Pratyush Kumar (@pratykumar) February 17, 2026
ਇਸਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। Sarvam AI ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਭਾਰਤ ਦੇ 'Make in India' ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਰਟ ਗਲਾਸ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਇਹ ਦਿਖਾਉਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਸੋਫਟਵੇਅਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਐਡਵਾਂਸ ਏਆਈ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
