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ਸੰਚਾਰ ਸਾਥੀ ਐਪ ਨੇ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਫੋਨ ਕੀਤੇ ਬਰਾਮਦ, 75,000 ਤੋਂ ਪਾਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅੰਕੜਾ

ਗੁਆਚੇ ਅਤੇ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਸਮਾਰਟਫੋਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਸੀਂ ਸੰਚਾਰ ਸਾਥੀ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

SANCHAR SAATHI STOLEN HANDSETS
SANCHAR SAATHI STOLEN HANDSETS (Getty Image)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 30, 2026 at 3:49 PM IST

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ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟੈਲੀਕਾਮ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਮੁੱਖ ਪਹਿਲ ਸੰਚਾਰ ਸਾਥੀ ਨੇ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਗੁਆਚੇ ਅਤੇ ਚੋਰੀ ਹੋਏ 77,692 ਮੋਬਾਈਲ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲਾਂਚ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਮਦਗੀ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 75,000 ਦੇ ਪਾਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰੀ ਜਯੋਤੀਰਾਦਿੱਤਿਆ ਐਮ. ਸਿੰਧੀਆ ਨੇ ਇਸ ਉਪਲਬਧੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਪਲਬਧੀ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਭਰੋਸੇ ਅਤੇ DoT, ਟੈਲੀਕਾਮ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਸ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਦੀ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ DoT, ਰਿਕਵਰੀ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਿਤ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਫੀਡਬੈਕ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। DoT ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਇਟੈਲੀਜੈਂਸ ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਫੀਲਡ ਯੂਨਿਟਸ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਡਿਵਾਈਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ 2026 ਵਿਚਕਾਰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਬਰਾਮਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 201 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ।

ਇਸ ਉਪਲਬਧੀ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਪਹਿਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ SMS, ਈਮੇਲ ਅਤੇ ਪੋਰਟਲ ਜਾਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਟਰੇਸੇਬਿਲਟੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਗੁਆਚੇ ਅਤੇ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਮੋਬਾਈਲ ਵਿੱਚ ਸਿਮ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਿਕਵਰੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਆਪਸ਼ਨਲ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ SMS ਰਾਹੀਂ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੇ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਫੈਕਟਰੀ ਰੀਸੈੱਟ ਕਰ ਲੈਣ, ਤਾਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਮਾਲਵੇਅਰ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੋ ਸਕੇ।

ਗੁਆਚੇ ਅਤੇ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੰਚਾਰ ਸਾਥੀ 'ਤੇ ਵੈੱਬ ਪੋਰਟਲ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਆਸਾਨ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਬਾਈਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਟੈਲੀਕਾਮ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਡਿਵਾਈਸ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਗੁਆਚੇ ਅਤੇ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਸਮਾਰਟਫੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਲਰਟ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂਕਿ ਉਸਨੂੰ ਰਿਕਵਰ ਕਰਕੇ ਸਹੀਂ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

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TAGGED:

SANCHAR SAATHI STOLEN HANDSETS
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SANCHAR SAATHI 75000 HANDSETS
DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS

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