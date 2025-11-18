Samsung Galaxy Z TriFold ਜਲਦ ਹੋਵੇਗਾ ਲਾਂਚ, ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦਾ ਲੁੱਕ
ਸੈਮਸੰਗ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਟ੍ਰਾਈ-ਫੋਲਡਿੰਗ ਸਮਾਰਟਫੋਨ Samsung Galaxy Z TriFold ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ।
Published : November 18, 2025 at 5:28 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਉਦਯੋਗ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਵੀਨਤਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਕਾਢਾਂ ਨਾਲ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਫੋਲਡੇਬਲ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਨਵੀਨਤਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਏ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਦੋ ਵਾਰ ਫੋਲਡ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਟ੍ਰਾਈ-ਫੋਲਡੇਬਲ ਫੋਨ ਲਾਂਚ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਚੀਨੀ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਕੰਪਨੀ ਹੁਆਵੇਈ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਟ੍ਰਾਈ-ਫੋਲਡੇਬਲ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਹੁਆਵੇਈ ਮੇਟ ਐਕਸਟੀ ਅਲਟੀਮੇਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਸਾਲ ਯਾਨੀ ਸਤੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਹੁਆਵੇਈ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਟ੍ਰਾਈ-ਫੋਲਡ ਫੋਨ ਦਾ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਵਰਜ਼ਨ ਯਾਨੀ ਆਪਣਾ ਦੂਜਾ ਟ੍ਰਾਈ-ਫੋਲਡ ਫੋਨ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਹੁਆਵੇਈ ਮੇਟ ਐਕਸਟੀਐਸ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆਈ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਕੰਪਨੀ ਸੈਮਸੰਗ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਟ੍ਰਾਈ-ਫੋਲਡ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਫੋਨ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਲਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੈਮਸੰਗ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਟ੍ਰਾਈ-ਫੋਲਡ ਫੋਨ Samsung Galaxy Z TriFold ਹੈ।
The is is our first look at the upcoming Galaxy Z TriFold! 😎 pic.twitter.com/PkGb1utbxJ— SamMobile - Samsung news! (@SamMobiles) October 28, 2025
Samsung Galaxy Z TriFold ਕਦੋਂ ਲਾਂਚ ਹੋਵੇਗਾ?
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ Samsung Galaxy Z TriFold ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਪੇਟੈਂਟ ਅਤੇ ਸੰਕਲਪ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਜਲਦ ਹੀ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਟ੍ਰਾਈ-ਫੋਲਡ ਫੋਨ ਲਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੈਮਸੰਗ 5 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ Samsung Galaxy Z TriFold ਲਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਕੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਪਲਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਫੋਨ ਕੈਰੀਅਰ-ਲਾਕਡ ਅਤੇ ਅਨਲੌਕਡ ਦੋਵਾਂ ਸੰਸਕਰਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਸੈਮਸੰਗ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਟ੍ਰਾਈ-ਫੋਲਡ ਫੋਨ ਵੇਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਫੋਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਨਲੌਕਡ ਯੂਐਸ ਫਰਮਵੇਅਰ (ਮਾਡਲ SM-F968U1) ਦੀ ਜਾਂਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
Here's your first look at the Samsung Galaxy Z TriFold.— Trakin Tech English (@trakinenglish) October 28, 2025
Screen when folded: 6.5-inch
Screen when unfolded: 10-inch
It might be announced later this week.
Source: Chosun Media pic.twitter.com/EhT4i1hW2k
ਫਰਮਵੇਅਰ ਟੈਸਟਿੰਗ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ?
ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੋਨ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਮਵੇਅਰ ਟੈਸਟਿੰਗ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਟੈਸਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫੋਨ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਫੋਨ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸਦੀ ਫਰਮਵੇਅਰ ਟੈਸਟਿੰਗ ਹੁਣੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਦੇਰ ਨਾਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਦੋ ਅਰਥ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਸੈਮਸੰਗ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਫੋਨ ਬਾਰੇ ਇੰਨੀ ਗੁਪਤ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਅੰਤਿਮ ਕੋਡਿੰਗ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ।
Samsung Galaxy Z TriFold ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ?
ਇਹ ਸੈਮਸੰਗ ਫੋਨ ਤਕਨੀਕੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਫੋਲਡੇਬਲ ਡਿਵਾਈਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਈ-ਫੋਲਡ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈ, ਭਾਵ ਇਹ ਦੋ ਵਾਰ ਫੋਲਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
|ਸਥਿਤੀ
|ਆਕਾਰ
|ਕਿਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ?
|ਫੁੱਲ ਓਪਨ
|10 ਇੰਚ ਵੱਡੀ ਸਕ੍ਰੀਨ
|ਮਲਟੀ-ਟਾਸਕਿੰਗ, ਪੀਸੀ-ਕਿਸਮ
|Folded
|6.5-ਇੰਚ ਕਵਰ ਡਿਸਪਲੇ
|ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹਿੰਜ ਹੋਣਗੇ, ਤਿੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕ੍ਰੀਨ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਫੋਨ ਦੇ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਅਤੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦੋਵੇਂ ਕਾਫ਼ੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ
ਅਜਿਹੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਫੋਲਡਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ UI ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੈਮਸੰਗ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਅੰਤ ਵਾਲਾ ਕੁਆਲਕਾਮ ਸਨੈਪਡ੍ਰੈਗਨ ਚਿੱਪਸੈੱਟ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਪੋਰਟੇਬਲ ਪੀਸੀ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-