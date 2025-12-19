ETV Bharat / technology

CES 2026 ਸ਼ੋਅ ਦੌਰਾਨ Samsung ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਕਈ ਵਿਲੱਖਣ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ, ਇੱਕ ਕਲਿੱਕ 'ਚ ਜਾਣੋ ਸਭ ਕੁਝ

ਸੈਮਸੰਗ CES 2026 ਵਿੱਚ AI ਆਧਾਰਿਤ Bespoke ਉਪਕਰਣਾਂ ਅਤੇ ਘਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ।

CES 2026 DATES
CES 2026 DATES (Getty Image)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : December 19, 2025 at 3:10 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: Smsung Electronics ਨੇ CES 2026 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ੋਅਕੇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। CES 2026 ਦਾ ਆਯੋਜਨ 6 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 9 ਜਨਵਰੀ 2026 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਲਾਸ ਵੇਗਾਸ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਸੈਮਸੰਗ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਾਰਟ ਡਿਵਾਈਸਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਜਿਹੀ ਏਆਈ-ਪਾਵਰਡ ਹੋਮ ਤਕਨਾਲੋਜੀ 'ਤੇ ਹੈ, ਜੋ ਯੂਜ਼ਰ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਬਣਾ ਸਕੇ।

ਸੈਮਸੰਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਪੋਸਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੈਮਸੰਗ ਆਪਣੇ Bespoke AI Living Appliances ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਰਟ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ, ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ AI ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ਰ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। Samsung Electronics ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਉਪਕਰਣ ਵਪਾਰ ਦੇ EVP ਅਤੇ R&D ਹੈੱਡ Jeong Seung Moon ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ," ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਹਕ ਫੀਡਬੈਕ ਅਤੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂਕਿ ਯੂਜ਼ਰ ਅਤੇ ਉਪਕਰਣ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਸਕੇ।"

Bespoke AI Laundry Combo ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਕੀ ਹੈ?

  1. 2024 ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋਏ Laundry Combo ਦਾ 2026 ਵਰਜ਼ਨ ਹੁਣ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
  2. ਸੂਪਰ ਸਪੀਡ ਸਾਈਕਲ ਵਿੱਚ ਹਾਈ-ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸਪੀਡ ਸਪਰੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਅਤੇ ਰਿਸਿੰਗ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
  3. ਨਵਾਂ ਬੂਸਟਰ ਹੀਟ ਐਕਸਚੇਜ਼ਰ, ਜੋ ਡਰਾਇੰਗ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਦਾ ਹੈ।
  4. ਆਟੋ ਓਪਨ ਡੋਰ ਪਲੱਸ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁਦ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਹਵਾ ਸਰਕੁਲੇਟ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
  5. ਏਆਈ ਵਾਸ਼ ਅਤੇ ਡਰਾਈ ਪਲੱਸ ਹੁਣ ਭਾਰ, ਫੈਬਰਿਕ ਟਾਈਪ ਅਤੇ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਰਿਅਲ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਸਮਝਦਾ ਹੈ।
  6. ਇਸ ਸਾਲ 7 ਇੰਚ LCD ਸਕ੍ਰੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ 2.8 ਇੰਚ ਸਕ੍ਰੀਨ ਅਤੇ ਜਾਗ ਡਾਇਲ ਵਾਲਾ ਮਾਡਲ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

Bespoke AI AirDresser ਹੁਣ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਰਟ

ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਨਵਾਂ Bespoke AI AirDresser ਹੁਣ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਝੁਰੜੀਆਂ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਡਰਾਇੰਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਾਰਟ ਬਣਾਉਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ Auto Wrinkle Care ਫੀਚਰ, ਜੋ Dual AirWash ਅਤੇ Dual JetSteam 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਾਈ ਤਾਪਮਾਨ ਸਟੀਮ ਤੋਂ 99.9 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਬੈਕਟੀਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਾਇਰਸ ਘੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟ ਡਰਾਇੰਗ ਕੋਰਸ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਡ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। Laundry Combo ਦੇ ਨਾਲ ਆਟੋ ਸਾਈਕਲ ਲਿੰਗ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਾਸ਼ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਹੀਂ ਡਰਾਇੰਗ ਮੋਡ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੁਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

Bespoke AI WindFree Pro AC ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ

ਨਵੇਂ WindFree Pro ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਬਲੇਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੱਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੰਡ ਮੋਡ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।

Wind Modeਫਾਇਦਾ
Max Wind 10% ਤੇਜ਼ ਕੂਲਿੰਗ
Surround Wind ਹਰ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਏਅਰਫਲੋ
Long Reach Windਦੋਗੁਣੀ ਦੂਰੀ ਤੱਕ ਠੰਢੀ ਹਵਾ
Down Wind ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਕੂਲਿੰਗ

Rader-based AI ਯੂਜ਼ਰ ਦੀ ਮੌਜ਼ੂਦਗੀ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਕੇ ਹਵਾ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਖੁਦ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। AI Energy Mode ਤੋਂ 30 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਐਨਰਜੀ ਸੇਵਿੰਗ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

Bespoke AI Jet Bot Steam Ultra: ਸਫ਼ਾਈ ਦਾ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ

Qualcomm Dragonwing ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਨਾਲ ਲੈਸ ਇਹ ਰੋਬੋਟ ਵੈਕਿਊਮ ਮਨੁੱਖਾਂ, ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ, ਕੇਵਲ ਅਤੇ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਤੱਕ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਖੁਦ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਚਣਾ ਹੈ। Easy Pass Wheel ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਇਹ ਉੱਚਾ ਰਾਸਤਾ ਵੀ ਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-

TAGGED:

CES 2026
CES 2026 LOCATION
CONSUMER ELECTRONICS SHOW 2026
CES 2026 DATES

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.