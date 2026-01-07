CES 2026 ਇਵੈਂਟ ਦੌਰਾਨ ਸੈਮਸੰਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਟੀਵੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਉਦਘਾਟਨ, ਜਾਣੋ ਹੋਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਪੇਸ਼?

CES 2026 ਇਵੈਂਟ ਦੌਰਾਨ ਸੈਮਸੰਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਟੀਵੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਉਦਘਾਟਨ, ਜਾਣੋ ਹੋਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਪੇਸ਼?
CES 2026 ਇਵੈਂਟ ਦੌਰਾਨ ਸੈਮਸੰਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟੀਵੀ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ।
Published : January 7, 2026 at 12:06 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਕਨੀਕੀ ਇਵੈਂਟ CES 2026 ਲਾਸ ਵੇਗਾਸ, ਨੇਵਾਡਾ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ (ਯੂਐਸ) ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। 6 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆਈ ਤਕਨੀਕੀ ਦਿੱਗਜ ਸੈਮਸੰਗ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 130-ਇੰਚ ਦੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋ RGB ਟੀਵੀ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸੈਮਸੰਗ ਨੇ Galaxy Book6 ਸੀਰੀਜ਼ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਸੈਮਸੰਗ ਦੇ ਇਸ ਟੀਵੀ ਦਾ ਨਾਮ ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਰੈੱਡ ਗ੍ਰੀਨ ਬਲੂ (RGB) ਹੈ, ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ 130-ਇੰਚ ਮਾਈਕ੍ਰੋ RGB ਟੀਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਈਕ੍ਰੋ RGB ਡਿਸਪਲੇ ਪੈਨਲ ਬੋਲਡ ਨਿਊ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ Galaxy Book6 ਸੀਰੀਜ਼ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ Galaxy Book6 Ultra, Book6 Pro ਅਤੇ Galaxy Book6 ਲੈਪਟਾਪ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਡਿਵਾਈਸ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI) ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਮਾਈਕ੍ਰੋ RGB ਟੀਵੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਾਈਮਲੈੱਸ ਫਰੇਮ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਟੀਵੀ ਦੀ 130-ਇੰਚ ਵੱਡੀ ਸਕ੍ਰੀਨ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਿੜਕੀ ਵਰਗੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੈਮਸੰਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਇਸਦੇ 2023 ਟਾਈਮਲੈੱਸ ਗੈਲਰੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦਾ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਕਾਸ ਹੈ।
ਇਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰਲ ਵਿੰਡੋ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤੈਰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਸਪੀਕਰ ਡਿਸਪਲੇ ਫਰੇਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਸਵੀਰ ਅਤੇ ਆਡੀਓ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਫੀਚਰਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਆਰਜੀਬੀ ਟੀਵੀ ਵਿੱਚ 130-ਇੰਚ ਡਿਸਪਲੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਨਤ ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਆਰਜੀਬੀ ਨਵੀਨਤਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਟੀਵੀ ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਆਰਜੀਬੀ ਏਆਈ ਇੰਜਣ ਪ੍ਰੋ, ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਆਰਜੀਬੀ ਕਲਰ ਬੂਸਟਰ ਪ੍ਰੋ ਅਤੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਆਰਜੀਬੀ ਐਚਡੀਆਰ ਪ੍ਰੋ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਮੱਧਮ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸੈਮਸੰਗ ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਆਰਜੀਬੀ ਪ੍ਰੀਸੀਜ਼ਨ ਕਲਰ 100 ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਡਿਸਪਲੇ 'ਤੇ ਤਸਵੀਰ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਦੀ ਹੈ। ਇਹ 100 ਫੀਸਦੀ BT.2020 ਵਾਈਡ ਕਲਰ ਗੈਮਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਸਟੀਕ ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਆਰਜੀਬੀ ਰੰਗ ਪ੍ਰਜਨਨ ਲਈ ਵਰਬੈਂਡ ਡੇਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਟੈਕਨਿਕ (VDE) ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਆਰਜੀਬੀ ਟੀਵੀ ਵਿੱਚ ਸੈਮਸੰਗ ਗਲੇਅਰ ਫ੍ਰੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਦੇਖਣ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੋਸ਼ਨੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਰੰਗ ਅਤੇ ਕੰਟ੍ਰਾਸਟ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਟੀਵੀ HDR10+ ਐਡਵਾਂਸਡ, ਇਕਲਿਪਸ ਆਡੀਓ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਤਸਵੀਰ ਅਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ਨ AI ਕੰਪੈਨੀਅਨ ਹੈ। ਇਹ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨਲ ਸਰਚ, ਪ੍ਰੋਐਕਟਿਵ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨਸ, AI ਫੁੱਟਬਾਲ ਮੋਡ ਪ੍ਰੋ, AI ਸਾਊਂਡ ਕੰਟਰੋਲਰ ਪ੍ਰੋ, ਲਾਈਵ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ, ਜਨਰੇਟਿਵ ਵਾਲਪੇਪਰ ਵਰਗੀਆਂ AI ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ ਕੋਪਾਇਲਟ ਅਤੇ ਪਰਪਲੈਕਸਿਟੀ ਵਰਗੇ AI ਸਹਾਇਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
