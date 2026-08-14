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Gamescom 2026 ਵਿੱਚ ਸੈਮਸੰਗ ਦਿਖਾਏਗਾ ਆਪਣੀ ਗੇਮਿੰਗ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਜਾਣੋ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਇਵੈਂਟ?

ਸੈਮਸੰਗ 26 ਅਤੇ 30 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਕੋਲੋਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ Gamescom-2026 ਵਿੱਚ Odyssey G8 ਅਤੇ Galaxy Z Fold8 Ultra ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ।

GAMESCOM 2026
GAMESCOM 2026 (Samsung)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 14, 2026 at 5:58 PM IST

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Updated : August 14, 2026 at 6:43 PM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀ ਸੈਮਸੰਗ ਨੇ Gamescom-2026 ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਵੈਂਟ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਕੋਲੋਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ Koelnmesse ਵਿੱਚ 26 ਤੋਂ 30 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਆਯੋਜਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ, ਪੀਸੀ ਅਤੇ ਕੰਸੋਲ ਤਿੰਨਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਗੇਮਿੰਗ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ।

Gamescom ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਗੇਮਿੰਗ ਇਵੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 1,500 ਸਾਫਟਵੇਅਰ, ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਅਤੇ ਗੇਮ ਕੰਟੈਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 3.60 ਲੱਖ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਇਵੈਂਟ ਦੀ ਥੀਮ 'Games Spark Excitement for the Future' ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।

Odyssey G8 ਮਾਨਿਟਰ ਅਤੇ Galaxy Z Fold8 Ultra

ਸੈਮਸੰਗ ਦੇ ਬੂਥ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਲਾਨੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ Odyssey G8 ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ 6K ਗੇਮਿੰਗ ਮਾਨਿਟਰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ 9100 Pro SSD ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਗੇਮਿੰਗ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੈਮਸੰਗ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਵੀਨਤਮ ਫੋਲਡੇਬਲ Galaxy Z Fold8 Ultra ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਇਸ ਗੇਮਿੰਗ ਇਵੈਂਟ ਦੌਰਾਨ ਬੂਥ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮਈ 2026 ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋਈ Odyssey G8 ਮਾਨਿਟਰ ਵਿੱਚ ਦੋਹਰਾ ਮੋਡ ਫੀਚਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੇਮ ਦੀ ਲੋੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 6K Resolution 165Hz ਮੋਡ ਅਤੇ 3K Resolution 330Hz ਮੋਡ ਵਿਚਕਾਰ ਸਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਨਿਟਰ G-SYNC ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ ਅਤੇ AMD FreeSync Premium ਨੂੰ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਭਾਰੀ ਗੇਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਕ੍ਰੀਨ ਡਿਸਟੌਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਟਟਰਿੰਗ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਸੋਨਿਕ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਰਗੇ ਗੇਮਾਂ ਦੇ ਮੈਚ

ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਦੌਰਾਨ ਸੈਮਸੰਗ ਦੇ ਬੂਥ 'ਤੇ ਸੋਨਿਕ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਰਗੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗੇਮਾਂ ਦੇ ਮੈਚ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੱਕ ਕਾਸਪਲੇ ਰਨਵੇ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਅਨੁਭਵ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੈਲਾਨੀ ਪਰਲ ਐਬੀਸ ਦੀ ਓਪਨ-ਵਰਲਡ ਐਕਸ਼ਨ-ਐਡਵੈਂਚਰ ਗੇਮ Crimson Desert ਨੂੰ Odyssey G8 ਦੇ 6K ਡਿਸਪਲੇ 'ਤੇ HDR10+ ਗੇਮਿੰਗ ਫੀਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਖੇਡ ਸਕਣਗੇ।

27 ਅਤੇ 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੈਮਸੰਗ #PlayGalaxy Cup ਦਾ ਵਰਲਡ ਫਾਈਨਲ ਵੀ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਗੇਮਿੰਗ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗਲੈਕਸੀ ਸਮਾਰਟਫੋਨਾਂ ਦੇ ਗੇਮਿੰਗ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ PUBG Mobile ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗੇਮਿੰਗ ਇਨਫਲੁਐਂਸਰਸ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਚ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ, ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਰੋਪ, ਦੱਖਣ-ਪੂਰਵ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਕੁਆਲੀਫਾਇਰ ਰਾਊਂਡਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧੀਆਂ ਕੁੱਲ 10 ਟੀਮਾਂ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਲਈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਨਗੀਆਂ।

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Last Updated : August 14, 2026 at 6:43 PM IST

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