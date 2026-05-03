Samsung ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ, ਜਾਣੋ ਕੌਣ ਲਏਗਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ?

Samsung ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜੂ ਐਂਟਨੀ ਪੁੱਲਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।

ਰਾਜੂ ਐਂਟਨੀ ਪੁੱਲਨ (LinkedIn/Raju Antony Pullan)
By ETV Bharat Tech Team

Published : May 3, 2026 at 9:55 AM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀ ਸੈਮਸੰਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਬਿਜ਼ਨੇਸ ਦੇ ਹੈੱਡ ਰਾਜੂ ਐਂਟਨੀ ਪੁੱਲਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਇਸ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨੇ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਸਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਅਤੇ ਸੈਮਸੰਗ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 18 ਸਾਲ ਤੱਕ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।

ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆਈ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪੁੱਲਨ ਦੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਅਜੇ ਮੋਬਾਈਲ ਅਨੁਭਵ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਈ-ਕਮਾਰਸ ਦੇ ਹੈੱਡ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਡੇਟਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੈਮਸੰਗ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੋਬਾਈਲ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੈਮਸੰਗ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਹੇਰਬਦਲ

ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਨੈੱਟਵਰਕਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਲਿੰਕਡਇਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਰਾਜੂ ਐਂਟਨੀ ਪੁੱਲਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੈਮਸੰਗ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ MX ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਹੈੱਡ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਕੰਪਨੀ ਛੱਡਣ ਬਾਰੇ ਪੁੱਲਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਮਸੰਗ ਦੇ ਨਾਲ 18 ਸਾਲ ਦਾ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਗਲੈਕਸੀ ਫੋਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੈਮਸੰਗ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਰਹੇ ਪੁੱਲਨ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਕੰਮ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹਨ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੁੱਲਨ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2022 ਵਿੱਚ ਸੈਮਸੰਗ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ।

ਸੈਮਸੰਗ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉੱਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੁਲਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। MX India ਦੇ ਸੇਲ ਹੈੱਡ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ SOP Head-India ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੱਕ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਟਿਕਾਊ ਪ੍ਰੀਕਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਲਿਆਉਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੈਮਸੰਗ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੁੱਲਨ ਦੇ ਉਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਕਨੀਕੀ ਦਿੱਗਜ਼ ਦੇ ਨਵੇਂ MX Division ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, Money Control ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੈਮਸੰਗ ਦੇ MX Division ਵਿੱਚ Product Marketing ਅਤੇ E-Commerce ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖੀ ਆਦਿਤਿਆ ਬੱਬਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਬਿਜ਼ਨੇਸ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲਣਗੇ।

ਸੈਮਸੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਰਹੇ ਪੁੱਲਨ?

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੁੱਲਨ ਜੂਨ 2008 ਵਿੱਚ ਸੈਮਸੰਗ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਸਥਿਤ ਮੋਬਾਈਲ ਬਿਜ਼ਨੇਸ ਦੇ ਰੀਜਨਲ ਹੈੱਡ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ 'ਡਾਈਰੈਕਟਰ ਆਫ ਸੇਲ ਹੈੱਡ ਰਿਟੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ', 'ਸੇਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਪਲਾਨਿੰਗ' ਅਤੇ ਸੈਮਸੰਗ ਦੇ 'ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਬਿਜ਼ਮੇਸ' ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ।

