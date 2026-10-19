ਕੀ Samsung ਦੇ AI ਫੀਚਰਸ ਲਈ ਹੁਣ ਦੇਣੇ ਹੋਣਗੇ ਪੈਸੇ? One UI ਦਾ ਵੀ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਨਾਮ
Samsung One UI 10 ਵਿੱਚ ਐਪਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਅਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।
Published : October 19, 2026 at 5:05 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਸੈਮਸੰਗ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ One UI 9 ਅਪਡੇਟ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਐਂਡਰਾਈਡ 17 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਸੈਮਸੰਗ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਜਿਵੇਂ Galaxy Z Fold 8 ਸੀਰੀਜ਼, Galaxy Z Flip 8 ਅਤੇ Galaxy S26 FE ਵਰਗੇ ਫੋਨ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ One UI 9 ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਵਿੱਕ ਸੈਟਿੰਗ ਪੈਨਲ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੈਮਸੰਗ ਨੋਟਸ ਐਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਅਜਿਹੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਵਰਜ਼ਨ One UI 10 'ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
One UI 10 ਵਿੱਚ ਕੀ ਨਵਾਂ ਹੋਵੇਗਾ?
ਤਕਨੀਕੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਟਿਪਸਟਰ Ice Universe ਨੇ ਆਪਣੇ X ਅਕਾਊਂਟ ਰਾਹੀਂ ਪੋਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਂਡਰਾਈਡ 18 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ One UI 10 ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਅਲੱਗ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ਾਦ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗਿਜ਼ਮੋਚਾਈਨਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੈਮਸੰਗ ਇਸ ਨਵੇਂ ਅਪਡੇਟ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਯਾਨੀ 2027 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰੇਗਾ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ Galaxy Z Fold 9 ਅਤੇ Z Flip 9 ਵੀ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ।
My independent source has confirmed: One UI 10 will bring about significant changes, unprecedented in nature.— Ice Universe (@UniverseIce) October 17, 2026
ਇਸ ਨਵੇਂ ਅਪਡੇਟ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੇ ਐਪਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਇਵੈਂਟ, ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇੱਕ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਦਿਖਣਗੇ। ਇਸਨੂੰ Contextual ਇੰਟਰਫੇਸ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਕ੍ਰੀਨ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਟੈਬ ਵੀ ਘੱਟ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕੀ ਏਆਈ ਫੀਚਰਸ ਲਈ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ?
ਸੈਮਸੰਗ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਖਾਸ ਏਆਈ ਫੀਚਰਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਫੋਨ, ਟੈਬਲੇਟ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟਵਾਚ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਐਡਵਾਂਸ ਏਆਈ ਫੀਚਰਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਯਾਨੀ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਖਾਸ ਏਆਈ ਫੀਚਰਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਏਆਈ ਟੂਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਫ੍ਰੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਦਲਾਅ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਅਪਡੇਟ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੈਮਸੰਗ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਨਾਮ One UI 10 ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ Galaxy OS ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਹੀ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਸੈਮਸੰਗ ਆਪਣੇ ਅਪਡੇਟ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਏਆਈ ਫੀਚਰਸ ਆਉਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
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