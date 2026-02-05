Samsung ਡਿਸਪਲੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ, ਐਪਲ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਲਾਭ
Samsung ਜਲਦ ਹੀ 8th-Gen OLED ਡਿਸਪਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Published : February 5, 2026 at 4:11 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਸੈਮਸੰਗ ਜਲਦ ਹੀ ਡਿਸਪਲੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੰਪਨੀ ਮਈ 2026 ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ 8th-Gen OLED ਡਿਸਪਲੇ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਐਪਲ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਇਸੇ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ OLED ਪੈਨਲ ਐਪਲ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੈਕਬੁੱਕ ਮਾਡਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਐਪਲ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ OLED ਮੈਕਬੁੱਕ ਲਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਐਪਲ ਦੇ ਮੈਕਬੁੱਕ Mini-LED ਡਿਸਪਲੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਐਪਲ 8th-Gen OLED ਡਿਸਪਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਕਬੁੱਕ ਲਾਂਚ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਐਪਲ ਮੈਕਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਹੋਵੇਗਾ।
The Elec ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੈਮਸੰਗ ਡਿਸਪਲੇ ਦੀ A6 OLED ਲਾਈਨ ਤੋਂ 14-ਇੰਚ ਅਤੇ 16 ਇੰਚ ਮੈਕਬੁੱਕ ਲਈ ਪੈਨਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 20 ਲੱਖ OLED ਪੈਨਲਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਮੋਡੀਊਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ 'ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਐਪਲ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡਿਸਪਲੇ ਦੀ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਕੁਆਲਿਟੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੈਮਸੰਗ ਦੀ ਡਿਸਪਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਯੋਜਨਾ
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੈਮਸੰਗ ਡਿਸਪਲੇ ਪਹਿਲੇ ਪੈਨਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੇਗਾ, ਤਾਂਕਿ ਸਪਲਾਈ ਸਥਿਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਡਿਊਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਜਿਹੀ ਉਮੀਦ ਜਿਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਤੋਂ OLED ਪੈਨਲਾਂ Foxconn ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਐਪਲ ਦੇ ਮੈਕਬੁੱਕ ਨੂੰ ਅਸੈਂਬਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸੈਮਸੰਗ ਡਿਸਪਲੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅੱਠਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ IT OLED ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ 2026 ਤੱਕ ਕਰੀਬ 4.1 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਡਿਸਪਲੇ ਪੈਨਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 1 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੰਪਨੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕੁੱਲ ਵਿਕਰੀ ਦਾ 20 ਫੀਸਦੀ IT OLEDs ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਸੈਮਸੰਗ ਲੈਪਟਾਪ ਹੋਰਨਾਂ ਬ੍ਰਾਂਡਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ Dell, HP ਅਤੇ Lenovo ਆਦਿ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਕਾਰ ਚੀਨ ਦੀ ਕੰਪਨੀ BOE ਵੀ ਆਪਣੀ 8th-generation OLED ਤਕਨਾਲੋਜੀ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਐਪਲ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੈਕਬੁੱਕ ਪ੍ਰੋ ਮਾਡਲਾਂ ਦੀ ਲਾਂਚਿੰਗ ਵੀ ਕਰੀਬ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਕਰੂਮਰਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਪਲ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਰਿਸੇਲਰ ਦੇ ਕੋਲ੍ਹ ਮੈਕਬੁੱਕ ਪ੍ਰੋ ਜਾ ਸਟਾਕ ਕਾਫ਼ੀ ਸੀਮਿਤ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲਾਂਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵੀ ਇਸ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਐਪਲ ਜਲਦ ਹੀ M5 Pro ਅਤੇ M5 Max ਚਿਪ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਮੈਕਬੁੱਕ ਪ੍ਰੋ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਐਪਲ ਨੇ M1, M2 ਅਤੇ M3 ਮੈਕਬੁੱਕ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਵੀ ਇਸੇ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਜਾਂ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਪਲ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਮੈਕਬੁੱਕ ਪ੍ਰੋ ਮਾਡਲਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
