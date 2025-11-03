Samsung ਲਾਂਚ ਕਰੇਗਾ Galaxy S25 Edge ਤੋਂ ਵੀ ਪਤਲਾ ਸਮਾਰਟਫੋਨ, Galaxy S26 ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਬਣੇਗਾ ਹਿੱਸਾ

ETV Bharat / technology

Samsung ਆਪਣੀ Galaxy S26 ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਨਾਮ ਨਾਲ ਪਤਲਾ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਲਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨਿਰਮਾਤਾ Samsung ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਮਈ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗਲੈਕਸੀ ਐਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਤਲਾ ਸਮਾਰਟਫੋਨ Galaxy S25 Edge ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਟ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਮੰਗ ਕਾਰਨ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਡਲ ਦਾ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਲਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਹੁਣ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਫਵਾਹਾਂ ਵਾਲੇ Galaxy S26 Edge ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ Samsung ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਨਾਮ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਤਲਾ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਲਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਮਾਡਲ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ Galaxy S25 Edge ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਪਤਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨੂੰ Exynos 2600 ਚਿੱਪਸੈੱਟ ਨਾਲ ਲਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਪਤਲੇ ਹੈਂਡਸੈੱਟ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਬੈਟਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।

@SPYGO19726 ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ X 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 'ਮੋਰ ਸਲਿਮ' ਕੋਡਨੇਮ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸੈਮਸੰਗ ਸਮਾਰਟਫੋਨ 5.56mm ਪਤਲੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸਨੂੰ 5.8mm ਪਤਲੇ Galaxy S25 Edge ਨਾਲੋਂ ਪਤਲਾ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੈਮਸੰਗ ਗਲੈਕਸੀ S26 ਐਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਨਾਮ ਹੇਠ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪਤਲੀ ਲਾਈਨਅੱਪ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਮਾਡਲ 5.6mm 'ਤੇ ਆਈਫੋਨ ਏਅਰ ਨਾਲੋਂ ਪਤਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕਥਿਤ ਸੈਮਸੰਗ 'ਮੋਰ ਸਲਿਮ' ਡਿਵਾਈਸ ਵਿੱਚ 6.6-ਇੰਚ ਡਾਇਨਾਮਿਕ AMOLED 2X LTPO 2.5 ਡਿਸਪਲੇਅ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਰਿਫਰੈਸ਼ ਰੇਟ 120Hz ਤੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 4,300mAh ਲਿਥੀਅਮ ਪੋਲੀਮਰ ਬੈਟਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਹ ਸੈਮਸੰਗ ਦੇ ਇਨ-ਹਾਊਸ Exynos 2600 ਚਿੱਪਸੈੱਟ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕੈਮਰਾ ਸੈੱਟਅੱਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸੈਮਸੰਗ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਲਿਮ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਿਊਲ ਰੀਅਰ ਕੈਮਰਾ ਸੈੱਟਅੱਪ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 50-ਮੈਗਾਪਿਕਸਲ ਦਾ ਅਲਟਰਾ-ਵਾਈਡ-ਐਂਗਲ ਸੈਂਸਰ ਅਤੇ ਇੱਕ 50-ਮੈਗਾਪਿਕਸਲ ਦਾ ਟੈਲੀਫੋਟੋ ਸੈਂਸਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੈਰੀਸਕੋਪ ਲੈਂਸ ਜੋੜਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਵੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਫਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਟਾਈਟੇਨੀਅਮ ਸਬਸਟ੍ਰਕਚਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਕਈ ਹਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਮਸੰਗ 'ਮੋਰ ਸਲਿਮ' ਕੋਡਨੇਮ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਡਿਵਾਈਸ ਵਿਕਸਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਹੋਰ X ਉਪਭੋਗਤਾ @theonecid ਨੇ Galaxy S26 Edge ਲਈ ਫਰਮਵੇਅਰ ਫਾਈਲਾਂ ਵੇਖੀਆਂ, ਜੋ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਪਤਲੇ Galaxy ਫੋਨ ਲਈ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਵਿਕਾਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ Galaxy Club ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ More Slim ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਮਿਆਰੀ Galaxy S26 ਮਾਡਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਡਲ ਮੁੱਖ Galaxy S26 ਤਿੱਕੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸੈਮਸੰਗ ਗਲੈਕਸੀ ਐਸ25 ਐਜ ਬਾਰੇ

ਸੈਮਸੰਗ ਗਲੈਕਸੀ ਐਸ25 ਐਜ ਨੂੰ ਮਈ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗਲੈਕਸੀ ਐਸ25 ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਚੌਥੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਜੋਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਦੇ 12GB RAM + 256GB ਸਟੋਰੇਜ ਵੇਰੀਐਂਟ ਦੀ ਕੀਮਤ 109,999 ਸੀ।

ਇਸ ਹੈਂਡਸੈੱਟ ਵਿੱਚ 120Hz ਰਿਫਰੈਸ਼ ਰੇਟ ਦੇ ਨਾਲ 6.7-ਇੰਚ ਡਿਸਪਲੇਅ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਕਸਟਮ ਗਲੈਕਸੀ ਸਨੈਪਡ੍ਰੈਗਨ 8 ਏਲੀਟ ਚਿੱਪ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਿਊਲ ਕੈਮਰਾ ਸੈੱਟਅਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 200-ਮੈਗਾਪਿਕਸਲ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੈਮਰਾ ਅਤੇ ਇੱਕ 12-ਮੈਗਾਪਿਕਸਲ ਅਲਟਰਾ-ਵਾਈਡ ਕੈਮਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 12-ਮੈਗਾਪਿਕਸਲ ਸੈਲਫੀ ਕੈਮਰਾ ਅਤੇ 3,900mAh ਬੈਟਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

