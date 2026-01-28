ਸੈਮਸੰਗ ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ Galaxy Z Flip 7 Olympic Edition, ਜਾਣੋ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਇਹ ਸਮਾਰਟਫੋਨ?
ਸੈਮਸੰਗ ਨੇ Milano Cortina Olympics 2026 ਲਈ Galaxy Z Flip 7 Olympic Edition ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Published : January 28, 2026 at 9:48 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਸੈਮਸੰਗ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ Galaxy Z Flip 7 Olympic Edition ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਰਟਫੋਨ Milano Cortina Olympics 2026 ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 6 ਫਰਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਡਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੈਮਸੰਗ ਕਰੀਬ 90 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 3,800 ਓਲੰਪੀਅਨ ਅਤੇ ਪੈਰਾਲੰਪੀਅਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ।
Galaxy Z Flip 7 Olympic Edition ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਬਲੂ ਕਲਰ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਬੈਕ ਪੈਨਲ 'ਤੇ ਸੈਮਸੰਗ ਅਤੇ ਓਲੰਪਿਕ ਦੇ ਲੋਗੋ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਮਾਡਲਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਬਣਾਉਦੇ ਹਨ। ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਫੀਚਰਸ ਵੀ ਜੋੜੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
The Winter Olympics have arrived in Milan—are you ready? ❄️🏅 Follow this megathread for all things #MilanoCortina2026! With the Olympic season in full swing, the real question is—who’s taking the win in your book? 🏆 #OpenAlwaysWins #Samsung— Samsung Mobile (@SamsungMobile) January 23, 2026
ਸੈਮਸੰਗ ਦਾ ਓਲੰਪਿਕ ਐਡਿਸ਼ਨ ਫੋਨ
ਸੈਮਸੰਗ ਇਸ ਫੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 5G eSIM ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 100GB ਫ੍ਰੀ ਡੇਟਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਵਿੱਚ Galaxy Athlete Card ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਫੀਚਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਖਿਡਾਰੀ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਗੇਮ ਕਾਰਡ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗੇਮਾਂ ਵਿਲੇਜ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇੰਟਰਐਕਟਿਵ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
#Samsung unveils the exclusive #GalaxyZFlip7 Olympic Edition, supporting athletes’ entire #MilanoCortina2026 journey. #OpenAlwaysWins #WorldwidePartnerhttps://t.co/2LFnRIjNLR— Samsung Mobile (@SamsungMobile) January 27, 2026
ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀ-ਇੰਸਟਾਲ ਫਿਟਨੈੱਸ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਐਪ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਐਥਲੀਟ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਤੇ ਵਰਕਆਊਟ ਦੌਰਾਨ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਟ੍ਰੈਕ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਓਲੰਪਿਕ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਲਈ ਅਥਲੀਟ365 ਨੂੰ Galaxy AI Now Brief ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਡਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਓਲੰਪਿਕ ਗੇਮ ਐਪ, ਆਈਓਸੀ ਹੋਟਲਾਈਨ ਅਤੇ PinQuest ਵਰਗੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਐਪ ਪਹਿਲਾ ਤੋਂ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹੋਣਗੇ।
ਤਕਨੀਕੀ ਫੀਚਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ Galaxy Z Flip Olympic Edition ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਤ ਮਾਡਲ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 6.9 ਇੰਚ ਫੁੱਲ HD+Dynamic AMOLED 2X ਫੋਲਡੇਬਲ ਡਿਸਪਲੇ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ 4.1 ਇੰਚ ਸੂਪਰ AMOLED ਕਵਰ ਸਕ੍ਰੀਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫੋਨ ਵਿੱਚ 3nm Exynos 2500 ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ, 12GB ਰੈਮ ਅਤੇ 512GB ਤੱਕ ਸਟੋਰੇਜ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ Galaxy Z Flip 7 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੀਮਤ 1,09,999 ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
