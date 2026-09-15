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Samsung ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ 'ਫੈਨ ਐਡੀਸ਼ਨ' ਮਾਡਲ, ਜਾਣੋ ਖਰੀਦਦਾਰੀ 'ਤੇ ਕੀ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਆਫਰਸ?

ਸੈਮਸੰਗ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਫੈਨ ਐਡੀਸ਼ਨ Galaxy S26 FE ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

SAMSUNG GALAXY S26 FE LAUNCH
SAMSUNG GALAXY S26 FE LAUNCH (SAMSUNG)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : September 15, 2026 at 3:32 PM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਸੈਮਸੰਗ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਫੈਨ ਐਡੀਸ਼ਨ ਮਾਡਲ Galaxy S26 FE ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਲਾਂਚ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ Galaxy S26 ਲਾਈਨਅੱਪ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 120Hz ਫੁੱਲ HD+AMOLED ਡਿਸਪਲੇ, Exynos 2500 ਚਿਪਸੈੱਟ, 8GB ਰੈਮ ਅਤੇ 256GB ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ 50MP ਦਾ ਟ੍ਰਿਪਲ ਕੈਮਰਾ ਸੈਟਅੱਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

Samusng Galaxy S26 FE ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਕੀਮਤ

Samusng Galaxy S26 FE ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 8GB ਰੈਮ+256GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਕੀਮਤ 79,999 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਨੂੰ ਪਿਸਤਾਚੀਓ, ਗ੍ਰੈਫਾਈਟ ਅਤੇ ਬਲੂਬੈਰੀ ਕਲਰ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Samusng Galaxy S26 FE ਸਮਾਰਟਫੋਨ 'ਤੇ ਆਫਰਸ

Samusng Galaxy S26 FE ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨੂੰ ਸੈਮਸੰਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਈ-ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲਾਂਚ ਆਫਰ ਤਹਿਤ ਸਾਊਥ ਕੋਰੀਆ ਦੀ ਫੋਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਪੁਰਾਣਾ ਫੋਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਰਨ 'ਤੇ 8,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਬੋਨਸ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਚੁਣੇ ਹੋਏ NBFC ਪਾਰਟਨਰ ਰਾਹੀਂ 30 ਮਹੀਨੇ ਦਾ No-Cost EMI ਆਪਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, 3,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਬੋਨਸ ਵੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗ੍ਰਾਹਕ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਬੈਂਕ ਕਾਰਡਾਂ 'ਤੇ 7,000 ਦਾ ਕੈਸ਼ਬੈਕ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ 12 ਮਹੀਨੇ ਦੀ No-Cost ਬੈਂਕ EMI ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।

Samsung Galaxy S26 FE ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ ਫੀਚਰਸ

Samsung Galaxy S26 FE ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿੱਚ 6.7 ਇੰਚ ਦੀ FHD+AMOLED ਡਿਸਪਲੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਰਿਫ੍ਰੈਸ਼ ਦਰ 120Hz ਹੈ ਅਤੇ 1,900 ਪੀਕ ਬ੍ਰਾਈਟਨੈੱਸ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ Exynos 2500 ਚਿਪਸੈੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਿਪਲ ਕੈਮਰਾ ਸੈਟਅੱਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 50MP ਦਾ ਮੇਨ ਸੈਂਸਰ, 12MP ਦਾ ਅਲਟ੍ਰਾ ਵਾਈਡ ਕੈਮਰਾ ਅਤੇ 8MP ਦਾ ਟੈਲੀਫੋਟੋ ਲੈਂਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸੈਲਫ਼ੀ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਿੰਗ ਲਈ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 12MP ਦਾ ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 4,900mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ 45ਵਾਟ ਦੀ ਵਾਈਰਡ ਫਾਸਟ ਚਾਰਜਿੰਗ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਧੂੜ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ IP68 ਰੇਟਿੰਗ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

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