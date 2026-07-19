Samsung Galaxy Z Flip 8 ਜਲਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਲਾਂਚ, ਫੀਚਰਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ
ਸੈਮਸੰਗ ਜਲਦ ਹੀ ਆਪਣਾ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਸਮਾਰਟਫੋਨ Samsung Galaxy Z Flip 8 ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ।
Published : July 19, 2026 at 3:26 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀ ਸੈਮਸੰਗ ਜਲਦ ਹੀ ਆਪਣਾ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਸਮਾਰਟਫੋਨ Samsung Galaxy Z Flip 8 ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਫੋਲਡੇਬਲ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ Galaxy Z Flip 7 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੁਝ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਫੀਚਰਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਫੀਚਰਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।
ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ Samsung Galaxy Z Flip 8 ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ Galaxy Z Flip 7 ਵਰਗਾ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਸੈਮਸੰਗ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਫਲਿੱਪ-ਸਟਾਇਲ ਫੋਨ ਵਾਲੇ ਰੀਅਰ ਕੈਮਰੇ, ਡਿਸਪਲੇ, ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨੂੰ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਲੀਕ ਵਿੱਚ Samsung Galaxy Z Flip 8 ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਲਾਂਚ ਡੇਟ, ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਫੀਚਰਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।
Samsung Galaxy Z Flip 8 ਦੀ ਲਾਂਚ ਡੇਟ
ਸੈਮਸੰਗ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ Galaxy Unpacked Event 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ Samsung Galaxy Z Flip 8 ਦੇ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਹ ਇਵੈਂਟ ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਾਮ 6:30 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸੇ ਲਾਂਚ ਇਵੈਂਟ ਵਿੱਚ Galaxy Z Fold 8, Galaxy Z Fold 8 Ultra ਅਤੇ Galaxy Watch 9 ਅਤੇ Galaxy Watch Ultra 2 ਨੂੰ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
Samsung Galaxy Z Flip 8 ਦੀ ਕੀਮਤ
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ Samsung Galaxy Z Flip 8 ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲੀਕ ਹੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ 256GB ਵਰਜ਼ਨ ਦੀ ਕੀਮਤ 1,41,000 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੇ 512GB ਮਾਡਲ ਨੂੰ 1,60,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ Samsung Galaxy Z Flip 7 ਦੇ 256GB ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੀਮਤ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 1,09,999 ਰੁਪਏ ਸੀ।
Samsung Galaxy Z Flip 8 ਦੇ ਫੀਚਰਸ
ਇਸ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿੱਚ 6.9 ਇੰਚ ਦੀ ਫੋਲਡੇਬਲ ਡਿਸਪਲੇ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 120Hz ਦੇ ਰਿਫ੍ਰੈਸ਼ ਦਰ ਅਤੇ 2,600nits ਦੀ ਪੀਕ ਬ੍ਰਾਈਟਨੈੱਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ। ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਸਨੈਪਡ੍ਰੈਗਨ 8 Elite Gen 5 ਚਿਪਸੈੱਟ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਲਈ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ Galaxy Z Flip 7 ਵਰਗਾ ਹੀ ਰੀਅਰ ਕੈਮਰਾ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 50MP ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮਰੀ ਕੈਮਰਾ ਅਤੇ 12MP ਦਾ ਅਲਟ੍ਰਾਵਾਈਡ ਐਂਗਲ ਕੈਮਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੈਲਫ਼ੀ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਿੰਗ ਲਈ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 10MP ਦਾ ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 4,300mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ 25ਵਾਟ ਦੀ ਚਾਰਜਿੰਗ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ।
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