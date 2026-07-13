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ਸੈਮਸੰਗ ਨੇ ਵਧਾਈ ਆਪਣੇ 7 Galaxy ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ, ਇੱਥੇ ਕਰੋ ਚੈੱਕ

ਸੈਮਸੰਗ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗਲੈਕਸੀ A, F ਅਤੇ M ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ 7 ਸਮਾਰਟਫੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।

SAMSUNG INCREASES THE PRICES
SAMSUNG INCREASES THE PRICES (SAMSUNG)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 13, 2026 at 9:54 AM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਸੈਮਸੰਗ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ 7 ਗਲੈਕਸੀ ਸਮਾਰਟਫੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ X 'ਤੇ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਟਿਪਸਟਰ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੈਮਸੰਗ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਲੈਕਸੀ A, F ਅਤੇ M ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਫੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। X 'ਤੇ ਲੀਕ ਹੋਏ ਇੰਟਰਨਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੈਮਸੰਗ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨਾਂ ਦੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਨਵੀਂ ਕੀਮਤ 4 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੈਮਸੰਗ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨਾਂ ਦੇ ਕੀਮਤ ਵਾਧੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਸੈਮਸੰਗ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਵਧੀ ਹੋਈ ਨਵੀਂ ਕੀਮਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮਾਡਲਾਂ 'ਤੇ 1,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੈਮਸੰਗ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਫੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਕਾਰਨ ਮੈਮੋਰੀ ਚਿਪ ਦੀ ਵਧਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕਿਹੜੇ ਫੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧੀਆਂ?

  1. Samsung Galaxy A07 (4GB+64GB): 10,999 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 11,999 ਰੁਪਏ
  2. Samsung Galaxy A07 5G (4GB+128GB): 16,999 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 17,999 ਰੁਪਏ, (6GB+128GB): 18,999 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 19,999 ਰੁਪਏ।
  3. Samsung Galaxy A06 5G (4GB+64GB): 13,999 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 14,999 ਰੁਪਏ, (4GB+128GB): 15,999 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 16,999 ਰੁਪਏ, (6GB+128GB): 17,999 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 18,999 ਰੁਪਏ।
  4. Samsung Galaxy M07 ਅਤੇ Galaxy F07 (4GB+64GB): ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 10,999 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 11,399 ਰੁਪਏ।
  5. Samsung Galaxy A17 5G (6GB+128GB): 22,499 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 23,499 ਰੁਪਏ, (8GB+128GB): 24,499 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 25,499 ਰੁਪਏ, (8GB+256GB): 28,999 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 29,999 ਰੁਪਏ।
  6. Samsung Galaxy F17 5G (4GB+128GB): 18,999 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 19,999 ਰੁਪਏ, (6GB+128GB): 20,999 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 21,999 ਰੁਪਏ, (8GB+128GB): 22,999 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 23,999 ਰੁਪਏ।

ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ Galaxy A17 5G ਅਤੇ F17 5G ਦੇ ਲੀਕ ਸੈਮਸੰਗ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਸੈਮਸੰਗ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਕਈ ਫੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਸੈਮਸੰਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ Realme, Vivo ਸਮੇਤ ਕਈ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਫੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। Nothing ਦੇ ਸੀਈਓ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਏਆਈ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੈਮੋਰੀ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੈਮੋਰੀ ਚਿਪ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਅਸਰ ਹੁਣ ਸਮਾਰਟਫੋਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੈਮੋਰੀ ਵਾਲੇ ਤਕਨੀਕੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਾਂ 'ਤੇ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਐਪਲ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੈਕਬੁੱਕ, ਆਈਪੈਡ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਈਫੋਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਵਧਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।

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