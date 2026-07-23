Samsung ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ Galaxy Z Fold 8 ਅਤੇ Flip 8, ਜਾਣੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨਾਂ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ
ਸੈਮਸੰਗ ਨੇ Galaxy Z Fold 8 ਅਤੇ Flip 8 ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
Published : July 23, 2026 at 9:56 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਸੈਮਸੰਗ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਫੋਲਡੇਬਲ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਫੋਨ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਟਾਪ ਮਾਡਲ ਦਾ ਨਾਮ Galaxy Z Fold 8 Ultra ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦੋ ਨਵੇਂ ਫੋਲਡੇਬਲ ਫੋਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ Galaxy Z Fold 8 ਅਤੇ Flip 8 ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਸੈਮਸੰਗ ਨੇ Fold 8 ਨੂੰ ਕੰਟੈਟ ਡਿਸਕਵਰੀ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਅਨੁਭਵ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, Flip 8 ਨੂੰ ਕਵਿੱਕ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੈਲਫ਼ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨੋ ਸਮਾਰਟਫੋਨ Galaxy Unpacked ਇਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
Galaxy Z Fold 8
Galaxy Z Fold 8 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਫੋਲਡੇਬਲ ਫੋਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਵਿੱਕ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡੀਪ ਕੰਟੈਟ ਖਪਤ ਤੱਕ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮੈਨੇਜ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਸ ਫੋਨ ਦਾ ਭਾਰ ਸਿਰਫ਼ 201 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈ, ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਸੈਮਸੰਗ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਹਲਕਾ Galaxy Z Fold ਬਣਾਉਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ Snapdragon 8 Elite Gen 5 Mobile Platform for Galaxy ਚਿਪਸੈੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 4,800mAh ਦੀ ਵੱਡੀ ਬੈਟਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਫੋਨ ਦੇ ਡਿਸਪਲੇ ਰੇਸ਼ੋ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੰਟੈਟ ਖਪਤ ਆਦਤਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫੋਲਡ ਹੋਣ 'ਤੇ 10:16 ਕਵਰ ਸਕ੍ਰੀਨ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਾਰਟ ਫਾਰਮ ਵੀਡੀਓ ਵਰਗੇ ਕਵਿੱਕ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਨਫੋਲਡ ਹੋਣ 'ਤੇ 4:3 ਮੇਨ ਡਿਸਪਲੇ ਗੇਮਿੰਗ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣ ਕਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕੈਨਵਸ ਬਣਾਉਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਨੂੰ ਘੁੰਮਾਉਣ 'ਤੇ ਇਹੀ ਡਿਸਪਲੇ ਰੇਸ਼ੋ ਰੀਡਿੰਗ ਲਈ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੈਮਰੇ ਲਈ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਦੋਹਰਾ 50MP ਸੈਟਅੱਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਦੋਹਰੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਅਤੇ My FanCam ਵਰਗੇ ਫੀਚਰਸ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਕੰਟੈਟ ਕ੍ਰਿਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਦੇ ਹਨ।
Galaxy Z Flip8
Galaxy Z Flip8 ਨੂੰ ਸੈਮਸੰਗ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਤਲਾ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਫਲਿੱਪ ਫੋਨ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਦਾ ਭਾਰ ਸਿਰਫ਼ 180 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਮੋਟਾਈ ਸਿਰਫ਼ 6.1mm ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਸਦਾ ਨਵਾਂ FlexWindow ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਏਆਈ-ਨੈਟਿਵ ਇੰਟਰਫੇਸ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁੜ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। FlexWindow 'ਤੇ Now Brief ਫੀਚਰ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਇਨਸਾਈਟਸ ਅਤੇ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪਸ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਜੇਮਿਨੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੀ FlexWindow ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਈਡ-ਕੀ ਐਕਟੀਵੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਵਾਇਸ ਕਮਾਂਡ ਰਾਹੀਂ ਕਈ ਕੰਮ ਘੱਟ ਸਟੈਪਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਫੋਨ ਦੇ ਪਿੱਛਲੇ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ 50MP ਦਾ ਕੈਮਰਾ ProVisual Engine ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਦਰਤੀ ਸਕਿਨ ਟੋਨ ਅਤੇ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਬੋਕੇਹ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਸੈਲਫ਼ੀ ਅਤੇ ਪੋਰਟਰੇਟ ਕੈਪਚਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫੋਨ ਵਿੱਚ Flex Mode, Camcorder Grip ਅਤੇ Horizontal Lock ਵਾਲੇ Super Steady ਵਰਗੇ ਫੀਚਰਸ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਹੈਂਡਸ-ਫ੍ਰੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੈਮਸੰਗ ਦੇ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਸਲਿਮ ਫਲਿੱਪ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ Exynos 2600 ਚਿਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ 4,300mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਫੋਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਅਤੇ ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਸ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਕਲਰ ਆਪਸ਼ਨ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧਤਾ
Galaxy Z Fold8 Graphite, Cream ਅਤੇ Lavender ਕਲਰ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ Pistachio ਕਲਰ ਸਿਰਫ਼ ਸੈਮਸੰਗ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦਕਿ Galaxy Z Flip8 Graphite, Cream ਅਤੇ Pink ਕਲਰ ਆਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਅਤੇ Mint ਕਲਰ ਔਨਲਾਈਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਦੋਨੋ ਫੋਨ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀ-ਆਰਡਰ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਆਫ਼ਰਸ
Samsung Galaxy Z Fold8 ਦੇ 12GB ਰੈਮ+256GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕੀਮਤ 1,79,999 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ਰਸ 5999.97 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ EMI ਰਾਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਫੋਨ ਦੇ 12GB ਰੈਮ+512GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕੀਮਤ 1,99,999 ਰੁਪਏ ਹੈ ਜਦਕਿ 16GB ਰੈਮ+1TB ਸਟੋਰੇਜਜ ਦੀ ਕੀਮਤ 2,39,999 ਰੁਪਏ ਹੈ।
ਇਸ ਫੋਨ 'ਤੇ ਕੰਪਨੀ 9000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਡਿਸਕਾਊਂਡ ਅਤੇ 30 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦੀ No-Cost EMI ਵੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੈਮਸੰਗ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਫੋਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਗੂਗਲ ਏਆਈ ਪ੍ਰੋ ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰਾਈਲ ਆਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 5TB ਕਲਾਊਂਡ ਸਟੋਰੇਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਅਪਡੇਟ Smart Switch ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ iOS ਯੂਜ਼ਰਸ ਵੀ ਹੁਣ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ QR ਕੋਡ ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਡਾਟਾ ਨਵੇਂ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
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