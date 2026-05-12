Samsung ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਸਸਤੇ ਮਿਲਣਗੇ ਇਹ ਸਮਾਰਟਫੋਨ
ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਰੀ-ਨਿਊਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕਈ Galaxy ਸਮਾਰਟਫੋਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਸਤੇ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਸਕੋਗੇ।
Published : May 12, 2026 at 5:25 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਸੈਮਸੰਗ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਰੀ-ਨਿਊਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਅਨੁਭਵ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਲਈ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਮੱਧ-ਰੇਂਜ ਮਾਡਲਾਂ ਸਮੇਤ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੇ Galaxy ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ Galaxy S25 Ultra, Galaxy S25, Galaxy A56 5G ਅਤੇ Galaxy A36 5G ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀ ਸੈਮਸੰਗ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਰੀ-ਨਿਊਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆਈ ਤਕਨੀਕੀ ਦਿੱਗਜ਼ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿੰਗੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਸਤੇ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਰੀ-ਨਿਊਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਯੂਜ਼ਰ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਪਰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਅਤੇ ਮੱਧ ਰੇਂਜ ਡਿਵਾਈਸ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਈ-ਕੂੜਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਫੋਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੈਮ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਰ ਨਵੇਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਰੀ-ਨਿਊਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸਸਤਾ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੈਮਸੰਗ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਰੀ-ਨਿਊਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ: ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧਤਾ
ਕੀਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ Samsung Galaxy S25 Ultra ਦੇ 12GB ਰੈਮ+256GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕੀਮਤ 97,499 ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ 4,727.40 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ EMI ਸਕੀਮ 'ਤੇ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, Samsung Galaxy S25 ਦੇ 12GB ਰੈਮ+256GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕੀਮਤ 58,749 ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ EMI 2,848.54 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
|ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਮਾਡਲ
|ਰੈਮ+ ਸਟੋਰੇਜ
|ਕੀਮਤ
|EMI ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
|ਉਪਲਬਧਤਾ
|Galaxy S25 Ultra
|12GB +256GB
|97,499 ਰੁਪਏ
|4,727.40
|ਸੈਮਸੰਗ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ (samsung.com) ਅਤੇ ਸੈਮਸੰਗ ਸ਼ਾਪ ਐਪ
|Galaxy S25
|12GB+256GB
|58,749 ਰੁਪਏ
|2,848.54
|ਸੈਮਸੰਗ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ (samsung.com) ਅਤੇ ਸੈਮਸੰਗ ਸ਼ਾਪ ਐਪ
Galaxy A56 5G
8GB + 256GB
12GB +256GB
31,499 ਰੁਪਏ
32,749 ਰੁਪਏ
1,512.36
1,572.37
|ਸੈਮਸੰਗ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ (samsung.com) ਅਤੇ ਸੈਮਸੰਗ ਸ਼ਾਪ ਐਪ
|Galaxy A36 5G
8GB +128GB
8GB + 256GB
23,249 ਰੁਪਏ
24,499 ਰੁਪਏ
1,116.25
1,176.27
|ਸੈਮਸੰਗ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ (samsung.com) ਅਤੇ ਸੈਮਸੰਗ ਸ਼ਾਪ ਐਪ
Samsung Galaxy A56 5G ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਹ 8GB ਅਤੇ 12GB ਰੈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ 8GB ਰੈਮ+256GB ਦੀ ਕੀਮਤ 31,499 ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ EMI 1,512.36 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, 12GB+256GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕੀਮਤ 32,749 ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਤੇ EMI 1,572.37 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
Samsung Galaxy A36 5G ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਫੋਨ 128GB ਅਤੇ 256GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ 8GB ਰੈਮ+128GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕੀਮਤ 23,249 ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ EMI 1,116.25 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਸਦੇ 8GB ਰੈਮ+256GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕੀਮਤ 24,999 ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਫੋਨ ਦੀ EMI 1,176.27 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਸੈਮਸੰਗ ਦੇ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਰੀ-ਨਿਊਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਡਿਵਾਈਸ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਸੈਮਸੰਗ ਸ਼ਾਪ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।
ਸੈਮਸੰਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਰੀ-ਨਿਊਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਡਿਵਾਈਸ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਇਨ-ਹਾਊਸ ਨਵੀਨਤਾ ਪ੍ਰਕਿਰੀਆ ਤੋਂ ਲੰਘਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਨਿਰੀਖਣ, ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਨਤਾ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨੂੰ ਸੈਮਸੰਗ ਪਾਰਟਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਰੀਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਪੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਰੀਸੈਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਅਪਡੇਟ ਦਾ ਫੀਚਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
