Samsung ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਸਟੋਰੇਜ ਹੱਲ, ਦੋਗੁਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਸਪੀਡ
ਸੈਮਸੰਗ ਨੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ UFS 5.0 ਸਟੋਰੇਜ ਹੱਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Published : June 25, 2026 at 5:20 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਸੈਮਸੰਗ ਨੇ ਔਨ ਡਿਵਾਈਸ ਏਆਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ UFS 5.0 ਸਟੋਰੇਜ ਹੱਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਮੋਬਾਈਲ ਸਟੋਰੇਜ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ, ਪਹਿਨਣਯੋਗ ਅਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਐਕਸਟੇਂਡੇਡ ਰੀਆਲਟੀ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਵਿੱਚ ਏਆਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਉਚਾਈ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੈਮਸੰਗ ਦੇ ਮੈਮੋਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਪਲਾਨਿੰਗ ਹੈੱਡ ਜੰਗਸੋਕ ਚੋਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਔਨ ਡਿਵਾਈਸ ਏਆਈ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰੇਜ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਡਾਟਾ ਸੇਵ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸਗੋਂ ਇਹ ਏਆਈ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਹਿਮ ਫੈਕਟਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।
ਤੇਜ਼ ਸਪੀਡ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਪਾਵਰ ਕੁਸ਼ਲਤਾ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਸੇਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ। ਦਰਅਸਲ, ਜਨਰੇਟਿਵ ਏਆਈ ਹੁਣ ਕਲਾਊਂਡ ਤੋਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਡਿਵਾਈਸ ਵੱਲ ਸ਼ਿਫ਼ਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਟਾ ਦੀ ਲੋੜ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਟੋਰੇਜ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਡਾਟਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਰਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਏਆਈ ਗਣਨਾ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੋਰ ਬੁਨਿਆਂਦੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
Samsung Unveils Industry’s Fastest UFS 5.0 Solution for Next-Gen On-Device AI Applicationshttps://t.co/MUufeZxHjL— Samsung Electronics (@Samsung) June 22, 2026
ਇਹ ਨਵਾਂ UFS 5.0 ਹੱਲ JEDEC ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੈਮੋਰੀ ਇੰਟਰਫੇਸ ਸਟੈਂਡਰਡ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ 10.8 ਗੀਗਾਬਾਟ ਪ੍ਰਤੀ ਸਕਿੰਟ ਤੱਕ ਦੀ ਬੈਂਡਵਿਡਥ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਰੀਡ ਸਪੀਡ 10.8 GB/s ਤੱਕ ਅਤੇ ਰਾਈਟ ਸਪੀਡ 9.5 GB/s ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੀ UFS 4.1 ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਦੋਗੁਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ UFS 5.0 ਸਟੋਰੇਜ ਵਾਲੇ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਜਲਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਏਆਈ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪਾਵਰ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੈਮਸੰਗ ਨੇ ਵੱਡੀ ਛਾਲ ਲਗਾਈ ਹੈ। UFS 5.0 ਹੱਲ ਪਿਛਲੇ UFS 4.1 ਹੱਲ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ 40 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰ ਕੁਸ਼ਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਕਲੌਕ ਗੇਟਿੰਗ ਅਤੇ ਮਲਟੀ ਵੋਲਟੇਜ ਵਰਗੀ ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਡਾਟਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਵਿੱਚ ਲਗਣ ਵਾਲੀ ਪਾਵਰ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡਿਵਾਈਸ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਲਾਈਫ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਕੰਪੈਕਟ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਮਾਸ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੈਮਸੰਗ ਦਾ ਇਹ ਹੱਲ ਕਾਫ਼ੀ ਖਾਸ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸਨੂੰ 7.5mm x 13mm x 0.9mm ਦੇ ਅਲਟ੍ਰਾ ਕੰਪੈਕਟ ਪੈਕੇਜ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਵਰਜ਼ਨ ਤੋਂ 16.7 ਫੀਸਦੀ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਇਸ ਛੋਟੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਰਟਫੋਨ, ਪਹਿਣਨਯੋਗ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਅਤੇ ਐਕਸਆਰ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵਿੱਚ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਲਚਕਤਾ ਅਤੇ ਸਪੇਸ ਉਪਯੋਗਤਾ ਦੋਨੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਸਕਣਗੇ।
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ ਯਾਨੀ ਸਤੰਬਰ-ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੋਂ UFS 5.0 ਦਾ ਮਾਸ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਸਟੋਰੇਜ ਹੱਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1 ਟੈਰਾਬਾਈਟ ਤੱਕ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੈਮਸੰਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਕਸਆਰ ਅਤੇ ਏਆਈ ਪਹਿਣਨਯੋਗ ਤੱਕ, ਹਰ ਸੇਗਮੈਂਟ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਪਲਾਈ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੈਮਸੰਗ ਦੀ ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਔਨ-ਡਿਵਾਈਸ ਏਆਈ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੂਦ ਅਤੇ ਫਾਸਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-