Samsung Health ਅਪਡੇਟ: ਵਾਈਟਲਸ ਫੀਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਵਰਜ਼ਨ ਹੋਇਆ ਲਾਂਚ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਖਾਸ?
ਸੈਮਸੰਗ ਨੇ ਹੈਲਥ ਐਪ ਵਿੱਚ ਵਾਈਟਲਸ, ਹਾਰਟ ਹੈਲਥ ਸਕੋਰ ਅਤੇ ਕਾਰਡੀਓ ਲੋਡ ਵਰਗੇ ਫੀਚਰਸ ਜੋੜੇ ਹਨ।
Published : June 19, 2026 at 4:26 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਸੈਮਸੰਗ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੈਲਥ ਐਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਪਡੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੈਮਸੰਗ ਹੈਲਥ ਐਪ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਫੀਚਰਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 8 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੰਪਨੀ ਤੈਅ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਇਹ ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਪਾਈ ਪਰ ਹੁਣ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਸੈਮਸੰਗ ਹੈਲਥ ਦਾ ਨਵਾਂ ਵਰਜ਼ਨ ਰੋਲਆਊਟ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਿਰ ਤਰੁਣ ਨੇ X 'ਤੇ ਇਸ ਅਪਡੇਟ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੈਮਸੰਗ ਹੈਲਥ ਦਾ ਵਰਜ਼ਨ 7.00.0.107 ਹੁਣ ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰੋਲਆਊਟ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ, ਇਹ ਅਪਡੇਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਨ ਯੂਆਈ 9.0 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਨ ਯੂਆਈ 9.0 ਅਜੇ ਸਿਰਫ਼ Galaxy S26 ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਬੀਟਾ ਵਰਜ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹੈ ਯਾਨੀ ਬਾਕੀ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਅਪਡੇਟ ਦੀ ਖਾਸ ਗੱਲ
ਇਸ ਨਵੇਂ ਵਰਜ਼ਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਗੱਲ ਵਾਈਟਲਸ ਫੀਚਰ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਤ ਭਰ ਦੀ ਬਾਈਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਰੁਣ ਨੇ ਜੋ ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ਾਰਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਪ ਦ ਇੰਟਰਫੇਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਾਈਟਲਸ ਫੀਚਰ ਪੰਜ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬਾਈਲਾਜਿਕਲ ਸਿੰਗਨਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰਟ ਰੇਟ, ਹਾਰਟ ਰੇਟ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲਤਾ, ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ, ਚਮੜੀ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਅਤੇ ਬਲੱਡ ਆਕਸੀਜਨ ਪੱਧਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦਲਾਅ ਆਉਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਐਪ ਯੂਜ਼ਰ ਨੂੰ ਅਲਰਟ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
Finally!— Tarun Vats (@tarunvats33) June 17, 2026
The most awaited Samsung Health update is finally here.
What's New? 👇
• Redesigned UI
• Watch 9 health features (Vitals, Hearing, Daily Cardio, etc.)*
* Requires Watch 7 or later and One UI 9
APKhttps://t.co/cGN87spF4U
REPOST 🔄 pic.twitter.com/dVZJzcj6kA
ਨਵੇਂ ਵਰਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਾਰਟ ਹੈਲਥ ਸਕੋਰ ਨਾਮ ਦਾ ਫੀਚਰ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਲੀਪ ਪੈਟਰਨ, ਤਣਾਅ ਪੱਧਰ, ਗਤੀਵਿਧੀ ਅਤੇ ਬਾਡੀ ਰਚਨਾ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਸਕੋਰ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਾਰਡੀਓ ਲੋਡ ਫੀਚਰ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਸਰਤ ਦੌਰਾਨ ਹਾਰਟ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮਾਪਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
Galaxy Watch 9 ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਫੀਚਰਸ
ਫਿੱਟਨੈੱਸ ਇੰਡੈਕਸ ਨਾਮ ਦਾ ਤੀਜਾ ਵੱਡਾ ਫੀਚਰ ਹਾਰਟ ਰੇਟ, VO2 Max ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸੈਮਸੰਗ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਫੀਚਰਸ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਗਲੈਕਸੀ ਵਾਚ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਗੇ। ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸਮਾਰਟਵਾਚ ਗਲੈਕਸੀ ਵਾਚ 9 ਅਤੇ ਵਾਚ 9 ਕਲਾਸਿਕ ਨੂੰ ਗਲੈਕਸੀ ਅਨਪੈਕਡ ਇਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਆਯੋਜਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
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