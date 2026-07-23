Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ, ਮਿਲਣਗੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫੀਚਰਸ

Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ, ਮਿਲਣਗੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫੀਚਰਸ
ਸੈਮਸੰਗ ਨੇ Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Published : July 23, 2026 at 2:59 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਸੈਮਸੰਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਫੋਲਡੇਬਲ ਫੋਨ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਨਾਮ Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra ਹੈ। ਸੈਮਸੰਗ ਨੇ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਹੋਏ Galaxy Unpacked Event 2026 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ Galaxy Z ਸੀਰੀਜ਼ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਤੇ ਕੰਟੈਟ ਕ੍ਰਿਏਸ਼ਨ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫੋਨ Galaxy ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਲਟ੍ਰਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਫੋਲਡੇਬਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ।
ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਡਿਸਪਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਅਪਗ੍ਰੇਡ
Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra ਨੂੰ ਸੈਮਸੰਗ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਲਿਮ Z Fold ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫੋਨ ਅਨਫੋਲਡ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ 4.1mm ਪਤਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਭਾਰ 215 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਦਾ ਮੇਨ ਡਿਸਪਲੇ 8.0 ਇੰਚ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਉਤਪਾਦ ਵਰਕਸਪੇਸ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਫੋਲਡ ਕਰਨ 'ਤੇ 6.5 ਇੰਚ ਦੀ ਕਵਰ ਸਕ੍ਰੀਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਦੋਨੋ ਹੀ ਡਿਸਪਲੇ 120Hz ਰਿਫ੍ਰੈਸ਼ ਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਸਕ੍ਰੀਨਾਂ ਦੀ ਪੀਕ ਬ੍ਰਾਈਟਨੈੱਸ 3000nits ਤੱਕ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਕ੍ਰੀਨ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
Samsung Galaxy Z fold 8 series launched at starting price of ₹1,79,999 for 12/256GB!!— Sanju Choudhary (@saaaanjjjuuu) July 22, 2026
Galaxy Fold 8 :
• 12GB/256GB : ₹1,79,999
• 12GB/512GB : ₹1,99,999
• 16GB RAM/1TB : ₹2,39,999
Galaxy Z Fold 8 Ultra :
• 12GB/256GB : ₹1,99,999
• 12GB/512GB : ₹2,19,999
• 16GB/1TB :… pic.twitter.com/ysmWOE6MYW
ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਸੈਮਸੰਗ ਦੀ ਨਵੀਂ ਫਲੈਕਸ ਟਾਈਟੇਨੀਅਮ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਟਾਈਟੇਨੀਅਮ ਆਧਾਰਿਤ ਡਿਸਪਲੇ ਬਣਤਰ ਰਾਹੀਂ ਫੋਨ ਨੂੰ ਪਤਲਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦੋਨੋਂ ਬਣਾਉਦੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੋਲਡੇਬਲ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੀਜ਼ ਦੀ ਦਿੱਖ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿੰਜ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੂਦ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਕੈਮਰਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਲਟ੍ਰਾ ਲੈਵਲ ਅਪਗ੍ਰੇਡ
Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੇਡ ਕੈਮਰਾ ਸਿਸਟਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 200MP ਦਾ ਮੇਨ ਕੈਮਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ 200MP ਮੋਡ ਵਿੱਚ HDR ਕੈਪਚਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਫੋਨ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ 50MP ਅਲਟ੍ਰਾ ਵਾਈਡ ਕੈਮਰਾ ਅਤੇ 10MP ਦਾ ਟੈਲੀਫੋਟੋ ਲੈਂਸ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ 3x ਆਪਟੀਕਲ ਜ਼ੂਮ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਐਡਵਾਂਸਡ ਕ੍ਰਿਏਟਰਾਂ ਲਈ ਫੋਨ ਨਵੇਂ APV ਕੋਡੇਕ ਰਾਹੀਂ 8K ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਵਿੱਚ Cine LUT ਫੀਚਰ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿਨੇਮੈਟਿਕ ਕਲਰ ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਸਨੈਪਡ੍ਰੈਗਨ 8 Elite Gen 5 Mobile Platform for Galaxy ਚਿਪਸੈੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ 16GB ਤੱਕ ਰੈਮ ਅਤੇ 1TB ਤੱਕ ਇੰਟਰਨਲ ਸਟੋਰੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 5,000mAh ਦੀ ਵੱਡੀ ਬੈਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਤੇ ਕੰਟੈਟ ਕ੍ਰਿਏਸ਼ਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 45ਵਾਟ ਦੀ ਫਾਸਟ ਚਾਰਜਿੰਗ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਏਆਈ ਫੀਚਰ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧਤਾ
ਇਸ ਫੋਲਡੇਬਲ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਗਲੈਕਸੀ ਏਆਈ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਡਿਸਪਲੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਨੁਕੂਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਲਟੀਟਾਸਕਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਫੋਨ ਵਿੱਚ Gemini Intelligence ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੇ ਕਈ ਕੰਮ ਕਾਫ਼ੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਫੋਨ ਵਿੱਚ Samsung Knox Vault ਅਤੇ ਨਵਾਂ AI Assistant Activity ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਟ੍ਰੈਕ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਵਾਈਸ 'ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਏਆਈ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।
Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra ਦੀ ਕੀਮਤ
Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra ਦੇ 12GB ਰੈਮ+256GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕੀਮਤ 1,99,999 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ਰਸ 6,666.63 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ EMI ਰਾਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਫੋਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਮਾਡਲ 12GB ਰੈਮ+512GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕੀਮਤ 2,19,999 ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਤੇ 16GB ਰੈਮ+1TB ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕੀਮਤ 2,59,999 ਰੁਪਏ ਹੈ।
ਇਸ ਫੋਨ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਜਾਮਨੀ ਸ਼ੇਡੋ, ਗ੍ਰੇਫਾਈਟ ਅਤੇ ਕ੍ਰੀਮ ਕਲਰ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਅਰਲੀ ਡਿਲੀਵਰੀ 4 ਅਗਸਤ 2026 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। Galaxy Z Fold 8 Ultra ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀ-ਆਰਡਰ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫੋਨ Graphite, Cream ਅਤੇ Violet Shadow ਕਲਰ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗਾ ਜਦਕਿ Green Shadow ਕਲਰ ਸਿਰਫ਼ Samsung.com 'ਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਫੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਗੂਗਲ ਏਆਈ ਪ੍ਰੋ ਦਾ ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰਾਇਲ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 5TB ਕਲਾਊਂਡ ਸਟੋਰੇਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-