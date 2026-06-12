Samsung Galaxy Z Fold 8 Wide ਅਤੇ Z Flip 8 ਜਲਦ ਹੋਣਗੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਲਾਂਚ, ਮਿਲਿਆ BIS ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ
Samsung Galaxy Z Fold 8 Wide, Galaxy Z Fold 8 Ultra ਅਤੇ Galaxy Z Flip 8 ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ BIS ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ।
Published : June 12, 2026 at 5:45 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਸੈਮਸੰਗ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਫੋਲਡੇਬਲ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੈਮਸੰਗ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਫੋਲਡੇਬਲ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ Samsung Galaxy Z Fold 8 Wide ਅਤੇ Galaxy Z Flip 8 ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨੰਬਰ BIS ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਡੇਟਾਬੇਸ ਵਿੱਚ ਸਪਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
BIS 'ਤੇ ਸਪਾਟ ਹੋਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਜਲਦ ਹੀ ਇਸ ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਡੇਟਾਬੇਸ ਵਿੱਚ Galaxy Z Fold 8 Ultra ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਮਸੰਗ ਇਸ ਵਾਰ ਇਕੱਠੇ ਕਈ ਫੋਲਡੇਬਲ ਫੋਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਸੈਮਸੰਗ ਸਿੰਗਲ ਫੋਲਡ ਅਤੇ ਡਬਲ ਫੋਲਡ ਵਾਲੇ ਫੋਨ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
BIS ਡੇਟਾਬੇਸ ਵਿੱਚ ਦਿਖੇ ਤਿੰਨ ਫੋਲਡੇਬਲ ਫੋਨ
ਤਕਨੀਕੀ ਬਲੌਗਰ Anvin ਨੇ BIS ਦੇ ਡੇਟਾਬੇਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸੈਮਸੰਗ ਫੋਲਡੇਬਲ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਦੇਖੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ Galaxy Z Flip 8 ਲਈ SM-A857B ਅਤੇ SM-F776B ਮਾਡਲ ਨੰਬਰ ਦਰਜ ਹਨ ਜਦਕਿ Galaxy Z Fold 8 Wide ਲਈ SM-D642B ਅਤੇ SM-F971B ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਮਸੰਗ ਨੇ 4 ਜੂਨ ਤੋਂ 9 ਜੂਨ ਵਿਚਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਲਈ BIS ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। BIS ਫਾਈਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੀਚਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਰ ਇਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
Samsung's upcoming foldables phones have received BIS certification in India.— Anvin (@ZionsAnvin) June 10, 2026
- SM-A857B / SM-F776B: Galaxy Z Flip 8
- SM-D642B / SM-F971B: Galaxy Z Fold 8 Wide
- SM-D647B / SM-F976B: Galaxy Z Fold 8 Ultra #Samsung #GalaxyZFold8 #GalaxyZFold8Wide #GalaxyZFold8Ultra https://t.co/fijApq6IRy pic.twitter.com/LiptOFTBya
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, SM-D647B ਅਤੇ SM-F967B ਮਾਡਲ ਨੰਬਰ ਵੀ ਇਸੇ ਡੇਟਾਬੇਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਜੋ Galaxy Z Fold 8 Ultra ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ SM-F976B ਪਹਿਲਾ ਵੀ BIS 'ਤੇ ਆ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੱਕਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਲਟ੍ਰਾ ਮਾਡਲ ਵੀ ਬਾਕੀ ਮਾਡਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। Bluetooth SIG ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ Galaxy Z Fold 8 Ultra ਦਾ ਨਾਮ ਪਹਿਲਾ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੈਮਸੰਗ ਅਲਟ੍ਰਾ ਫੋਲਡੇਬਲ ਫੋਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲਦ ਹੀ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ।
Galaxy Unpacked ਇਵੈਂਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਸੈਮਸੰਗ ਦਾ ਅਗਲਾ Galaxy Unpacked ਇਵੈਂਟ ਜੁਲਾਈ 2026 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸੇ ਇਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੋਲਡੇਬਲ ਫੋਨਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੋਨਾਂ ਨਾਲ ਸੈਮਸੰਗ ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਗਲੈਕਸੀ ਵਾਚ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, Galaxy Z Flip 8 ਸੈਮਸੰਗ ਦਾ ਆਖਰੀ ਫਲਿੱਪ ਫੋਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਮਸੰਗ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫੋਕਸ ਬੁੱਕ-ਸਟਾਇਲ ਫੋਲਡੇਬਲ ਫੋਨਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੈਮਸੰਗ ਨੇ Galaxy Z Fold 8 Wide ਨਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਵੈਂਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਇਸਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-