Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੋਈ ਲੀਕ, ਜਾਣੋ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ
Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲੀਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
Published : July 8, 2026 at 3:23 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਸੈਮਸੰਗ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਫੋਲਡੇਬਲ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਨਾਮ Samsung Galaxy Z Fold 8 ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ Samsung Galaxy Z Fold 8 ਅਤੇ Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਸੈਮਸੰਗ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਈਡ-ਫੋਲਡਿੰਗ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਲਾਂਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਲੀਕਾਂ ਅਤੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਲਾਈਨਅੱਪ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਖਾਸ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ Samsung Galaxy Z Fold 8 ਅਤੇ Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੀਕ ਹੋਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਟਿਪਸਟਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਊਥ ਕੋਰੀਆ ਤਕਨੀਕੀ ਯਾਨੀ ਸੈਮਸੰਗ ਆਪਣੇ ਅਗਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬੁੱਕ-ਸਟਾਇਲ ਫੋਲਡੇਬਲ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਹਿੰਜ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਡਿਸਪਲੇ ਕ੍ਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
The hinge feel of the Galaxy Z Fold 8 series is noticeably different from previous generations.— Ice Universe (@UniverseIce) July 6, 2026
To further improve the crease, Samsung has made the folding and unfolding action more decisive. In other words, it is no longer as easy to hold at certain angles as before.
But this…
ਨਵੇਂ ਫੋਲਡੇਬਲ ਫੋਨ ਦਾ ਹਿੰਜ
ਜਦੋਂ ਵੀ ਫੋਲਡੇਬਲ ਫੋਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ-ਉਦੋਂ ਉਸਦੇ ਹਿੰਜ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਿੰਜ ਫੋਲਡੇਬਲ ਫੋਨ ਨੂੰ ਮੁੜਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿੰਜ ਜਿੰਨਾ ਵਧੀਆਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਡਿਸਪਲੇ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਯਾਨੀ ਕ੍ਰੀਜ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਸੈਮਸੰਗ ਦੀ ਫੋਲਡੇਬਲ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਹਿੰਜ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਡਿਸਪਲੇ ਦੀ ਕ੍ਰੀਜ਼ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਟਿਪਸਟਰ Ice Universe ਨੇ ਆਪਣੇ X ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਸੈਮਸੰਗ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੁੱਕ-ਸਟਾਇਲ ਫੋਲਡੇਬਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ। ਲੀਕਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੰਪਨੀ Samsung Galaxy Z Fold 8 ਅਤੇ Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਅਲੱਗ ਹਿੰਜ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਨਾਲ ਡਿਸਪਲੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਕ੍ਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਲੀਕਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਮਾਡਲਾਂ ਦੀ ਫੋਲਡਿੰਗ ਅਤੇ ਅਨਫੋਲਡਿੰਗ ਐਕਸ਼ਨ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆਂ ਹੋਵੇਗਾ ਯਾਨੀ ਯੂਜ਼ਰਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਡਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਐਂਗਲ 'ਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਫੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੋਨੋਂ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰੀਜ਼ Oppo Find N6 ਜਿੰਨੀ ਘੱਟ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਲਗਭਗ ਕ੍ਰੀਜ਼ ਫ੍ਰੀ ਡਿਸਪਲੇ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਲਾਂਚ ਡੇਟ
Samsung Galaxy Z Fold 8 ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, Samsung Galaxy Z Fold 8 ਦੇ 256GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕੀਮਤ 2,17,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, 512GB ਅਤੇ 1TB ਸਟੋਰੇਜ ਵਾਲੇ ਹਾਈ-ਐਂਡ ਮਾਡਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 2,40,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੀਮਤ 2,40,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 512GB ਅਤੇ 1TB ਦੀ ਕੀਮਤ 2,60,000 ਅਤੇ 3,00,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, Samsung Galaxy Z Fold 8 ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ Galaxy Unpacked ਇਵੈਂਟ ਦੌਰਾਨ 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੈਮਸੰਗ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਾਂਚ ਡੇਟ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੀਕ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ।
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