Samsung Galaxy Z Fold 8 ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਜਲਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਲਾਂਚ, ਕੁਝ ਲੀਕ ਆਏ ਸਾਹਮਣੇ
Samsung Galaxy Z Fold 8 ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਜਲਦ ਹੀ ਲਾਂਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Published : January 20, 2026 at 12:43 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਫੋਲਡੇਬਲ ਫੋਨ ਕਾਫ਼ੀ ਆਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਕਿਉਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਫੋਲਡੇਬਲ ਫੋਨ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੈਮਸੰਗ ਬਾਕੀ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਅੱਗੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਫੋਲਡੇਬਲ ਫੋਨ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ Samsung Galaxy Z Fold 8 ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਫੋਨ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਲੀਕ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੋਲਡੇਬਲ ਫੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਕ੍ਰੀਜ਼ ਯਾਨੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਖਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੈਮਸੰਗ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਲਈ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ Samsung Galaxy Z Fold 8 ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਫੋਲਡੇਬਲ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਕ੍ਰੀਜ਼ ਦਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
CES 2026 ਵਿੱਚ ਸੈਮਸੰਗ ਡਿਸਪਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਫੋਲਡੇਬਲ OLED ਪੈਨਲ ਦਿਖਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੀਜ਼ ਲਗਭਗ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਨਵਾਂ ਪੈਨਲ Galaxy Z Fold 7 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰੀਬ 20 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਕ੍ਰੀਜ਼ ਡੈਪਥ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾਂ ਦੋਹਰਾ ਅਲਟ੍ਰਾ-ਥਿਨ ਗਲਾਸ ਯਾਨੀ Dual UTG ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਫੋਲਡੇਬਲ ਫੋਨ ਦੀ ਡਿਸਪਲੇ ਹੋਵੇਗੀ ਬਿਹਤਰ?
ਹੁਣ ਤੱਕ ਫੋਲਡੇਬਲ ਡਿਸਪਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਉੱਪਰ ਦੀ ਲੇਅਰ 'ਤੇ ਅਲਟ੍ਰਾ-ਥਿਨ ਗਲਾਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਨਵੇਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਿੱਚ OLED ਪੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਅਲਟ੍ਰਾ-ਥਿਨ ਗਲਾਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਫੋਲਡਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੈਣਾ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਨੇਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਲਾਈਨ ਬਣਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੈਮਸੰਗ ਡਿਸਪਲੇ ਨੇ ਡਿਸਪਲੇ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਲੇਅਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਲਾਈਟ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬੈਕਪਲੇਟ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਕਪਲੇਟ ਵਿੱਚ ਲੇਜ਼ਰ ਤੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਹੋਲਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫੋਲਡ ਕਰਨ 'ਤੇ ਤਣਾਅ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕ੍ਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਵਧਦੀ।
ਸੈਮਸੰਗ ਡਿਸਪਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੈਮਸੰਗ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਐਪਲ ਨੂੰ ਵੀ ਫੋਲਡੇਬਲ OLED ਪੈਨਲ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੋਨੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਡਿਸਪਲੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਪਲ ਗਲਾਸ ਆਧਾਰਿਤ ਸਪੋਰਟ ਬਣਤਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸੈਮਸੰਗ ਮੇਟਲ ਸਪੋਰਟ ਪਲੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਬੈਲੇਂਸ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੋਹਰੀ UTG ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸਿਰਫ਼ ਐਪਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਫੋਲਡੇਬਲ ਆਈਫੋਨ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਹੁਣ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਸੈਮਸੰਗ ਵੀ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਫੋਲਡੇਬਲ ਸਮਾਰਟਫੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਲਟ੍ਰਾ-ਥਿਨ ਗਲਾਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਤੋਂ ਮੌਜ਼ੂਦ, ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੈਮਸੰਗ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕਸ ਅਜੇ ਡਿਵਾਈਸ ਦਾ ਭਾਰ, ਹੀਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕੋਸਟ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਵਰਗੇ ਫੈਕਟਰਸ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਲਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ Galaxy Z Fold 8 ਇਸ ਸਾਲ ਯਾਨੀ ਕੀ 2026 ਦੀ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਕ੍ਰੀਜ਼ ਫ੍ਰੀ ਡਿਸਪਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਂਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
