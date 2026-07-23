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Samsung Galaxy Watch Ultra 2 ਅਤੇ Galaxy Watch 9 ਲਾਂਚ, ਜਾਣੋ ਕੀਮਤ

ਸੈਮਸੰਗ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ Samsung Galaxy Watch Ultra2 ਅਤੇ Galaxy Watch9 ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

GALAXY WATCH 9 LAUNCH
GALAXY WATCH 9 LAUNCH (Samsung)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 23, 2026 at 12:47 PM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਸੈਮਸੰਗ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ Samsung Galaxy Watch Ultra2 ਅਤੇ Galaxy Watch9 ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਸਮਾਰਟਵਾਚ ਲਗਾਤਾਰ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਗਹਿਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰੀ ਲਾਈਫ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਬ੍ਰਾਈਟ ਡਿਸਪਲੇ ਅਤੇ ਏਆਈ ਪਾਵਰਡ ਵਰਗੇ ਨਵੇਂ ਹੈਲਥ ਫੀਚਰਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸਨੂੰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਪਹਿਣਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧਤਾ

ਸੈਮਸੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ Samsung Galaxy Watch Ultra2 ਦੀ ਕੀਮਤ 64,999 ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਟਾਈਟੇਨੀਅਮ ਸਿਲਵਰ ਅਤੇ ਟਾਈਟੇਨੀਅਮ ਗ੍ਰੇ ਕਲਰ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕਿਫਾਇਤੀ ਸਮਾਰਟਵਾਚ Galaxy Watch9 ਦੋ ਸਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਦੇ 40mm ਬਲੂਟੁੱਥ ਦੀ ਕੀਮਤ 37,999 ਰੁਪਏ ਜਦਕਿ LTE ਵਰਜਨ ਦੀ ਕੀਮਤ 41,999 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਚ ਕ੍ਰੀਮ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਫਾਈਟ ਸ਼ੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਦੇ 44mm ਬਲੂਟੁੱਥ ਮਾਡਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 40,999 ਰੁਪਏ ਹੈ ਜਦਕਿ LTE ਮਾਡਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 44,999 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਚ ਸਿਲਵਰ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਫਾਈਟ ਕਲਰ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਸਮਾਰਟਵਾਚਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੈਮਸੰਗ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪ੍ਰੀ-ਆਰਡਰ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਆਮ ਵਿਕਰੀ 4 ਅਗਸਤ 2026 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

Samsung Galaxy Watch Ultra2 ਦੇ ਫੀਚਰਸ

Samsung Galaxy Watch Ultra2 ਨੂੰ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਸ਼ੌਂਕੀਨਾਂ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਲ ਰਨ ਮੋਡ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉੱਚਾਈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਿਊਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਲਰਟ ਫੀਚਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪਸੀਨੇ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਈਡ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵਾਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਡਾਈਵਿੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ IP69K, 10ATM ਅਤੇ EN13319 ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣ 'ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਗਹਿਰਾਈ, ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਕ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। Mares ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਡਾਈਵਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਫੀਚਰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ।

ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ Samsung Galaxy Watch Ultra2 ਵਿੱਚ 800mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਮਾਡਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 35 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਨੈਪਡ੍ਰੈਗਨ Wear Elite ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਡਿਸਪਲੇ ਦੀ ਬ੍ਰਾਈਟਨੈੱਸ 5,000nits ਤੱਕ ਹੈ।

ਸੈਮਸੰਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਮਾਰਟਵਾਚ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਖੀ ਗਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬ੍ਰਾਈਟਨੈੱਸ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਬੈਟਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਵਾਚ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਮਾਡਲ ਤੋਂ 12 ਫੀਸਦੀ ਪਤਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਕ-ਰੋਧਕ ਟਾਈਟੇਨੀਅਮ ਕੇਸਿੰਗ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਆਰਾਮ ਲਈ ਹਲਕੇ ਬੈਂਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

Samsung Galaxy Watch9 ਦੇ ਫੀਚਰਸ

Samsung Galaxy Watch9 ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹੈਲਥ ਸਾਥੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਆਰਾਮ ਅਤੇ ਲਗਾਤਰ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਲਕੇ ਅਲਮੀਨੀਅਮ ਦੀ ਕੇਸਿੰਗ ਅਤੇ ਬਦਲਣ ਯੋਗ ਸਾਫ਼ਟ ਟਚ ਬੈਂਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਵਾਚ ਸਨੈਪਡ੍ਰੈਗਨ Wear Elite ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ 390mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਅਤੇ 3,000nits ਦੀ ਡਿਸਪਲੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਨਵੇਂ ਏਆਈ ਹੈਲਥ ਫੀਚਰਸ

ਦੋਨੋਂ ਘੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੈਮਸੰਗ ਦਾ ਬਾਈਓਐਕਟਿਵ ਸੈਂਸਰ ਹੈ, ਜੋ ਨਿੱਜੀ ਹੈਲਥ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਬਾਈਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਮਾਡਲਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਫੀਚਰਸ ਵਿੱਚ FDA-ਮਨਜ਼ੂਰ ਸਲੀਪ ਐਪਨੀਆ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਟੂਲ, ਨੀਂਹ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵਾਈਟਲਸ ਫੀਚਰ, ਕਾਰਡੀਓਵੈਸਕੁਲਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਹਾਰਟ ਹੈਲਥ ਸਕੋਰ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਾਰਡੀਓ ਲੋਡ, ਓਵਰਆਲ ਸਰੀਰਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਸਰੀਰਕ ਇੰਡੈਕਸ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸ਼ੋਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਬਾਰੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੀਅਰਿੰਗ ਫੀਚਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਬੈਂਡ ਦੇ ਆਪਸ਼ਨ

ਸੈਮਸੰਗ ਦੋਨੋਂ ਘੜੀਆਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਬੈਂਡ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। Ultra2 ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰੀਨ ਬੈਂਡ, ਪੀਕਫਾਰਮ ਬੈਂਡ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਲ ਬੈਂਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਐਥਲੀਟ ਇਸਤੇਮਾਲ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। Watch9 ਵਿੱਚ ਸਪੋਰਟਸ ਬੈਂਡ, ਮਿਸਟੀ ਬੈਂਡ ਅਤੇ ਫੈਬ੍ਰਿਕ ਬੈਂਡ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਆਰਾਮ ਅਤੇ ਸਟਾਈਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ।

ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਪੋਰਟ

ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋ ਕੋਈ ਵੀ ਘੜੀ ਖਰੀਦਣ 'ਤੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ Strava ਦਾ 60 ਦਿਨ ਦਾ ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰਾਇਲ ਅਤੇ iFIT ਦਾ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰਾਇਲ ਮਿਲੇਗਾ। Samsung Care+ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਿਪੇਅਰ ਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਵਾਰੰਟੀ ਕਵਰੇਜ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਹੁਣ One UI 9 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਗਲੈਕਸੀ ਫੋਨ ਦੇ ਵਾਰੰਟੀ ਅਤੇ ਕੇਅਰ ਮੀਨੂੰ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

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