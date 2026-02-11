Samsung Galaxy Unpacked 2026 ਇਵੈਂਟ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਕਈ ਨਵੇਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨ

ETV Bharat / technology

Samsung Galaxy Unpacked 2026 ਇਵੈਂਟ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਕਈ ਨਵੇਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨ

ਸੈਮਸੰਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਵੈਂਟ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

By ETV Bharat Tech Team

Published : February 11, 2026 at 2:57 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਸੈਮਸੰਗ ਨੇ ਆਪਣੇ Samsung Galaxy Unpacked 2026 ਇਵੈਂਟ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਵੈਂਟ 25 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ Samsung Galaxy S ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਲਈ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਸੱਦਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ Galaxy S ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ Galaxy AI ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ਰਸ ਅਨੁਭਵ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਰੀਬ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਯੂਜ਼ਰਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ, ਏਆਈ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇਗਾ।

Samsung Galaxy Unpacked 2026 ਇਵੈਂਟ ਬਾਰੇ

ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, Samsung Galaxy Unpacked 2026 ਇਵੈਂਟ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੈਮਸੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਵੈਂਟ 25 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਰਾਤ 11:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਲਾਂਚ ਨੂੰ ਏਆਈ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪੜਾਅ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੱਸਿਆ।

ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਸੱਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੁਧਾਰਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੈਮਸੰਗ ਨੇ ਇਸ ਸੱਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਵੈਂਟ ਵਿੱਚ Galaxy S ਸੀਰੀਜ਼ ਅਤੇ Galaxy AI 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਸੱਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਮਸੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ Galaxy S ਸੀਰੀਜ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਨਾਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਏਆਈ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 25 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੋਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਨਵੇਂ Galaxy ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਉਸਦੇ ਬਦਲਦੇ ਏਆਈ ਰੋਡਮੈਪ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਸਕੋਗੇ ਏਆਈ ਇਵੈਂਟ?

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਇਵੈਂਟ Samsung.com, Samsung Newsroom India ਅਤੇ Samsung ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਿਤ Youtube ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੈਮਸੰਗ ਨੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਗਲੈਕਸੀ ਅਨਪੈਕਡ ਫਰਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਟੀਜ਼ਰ, ਅਪਡੇਟ ਅਤੇ ਫਾਇਦੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤਰੀਕ ਅਤੇ ਜਗ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਮਸੰਗ ਨੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਗਲੈਕਸੀ ਸਮਾਰਟਫੋਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਸਟੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।

