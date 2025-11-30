ETV Bharat / technology

ਸਿਰਫ਼ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋਇਆ Samsung Galaxy Tab A11+, ਮਿਲਣਗੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫੀਚਰਸ

ਸੈਮਸੰਗ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਟੈਬਲੇਟ Samsung Galaxy Tab A11+ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

SAMSUNG GALAXY TAB A11 PLUS LAUNCH
ਸੈਮਸੰਗ (SAMSUNG)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : November 30, 2025 at 3:31 PM IST

1 Min Read
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਸੈਮਸੰਗ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਟੈਬਲੇਟ Samsung Galaxy Tab A11+ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੈਮਸੰਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਲੈਕਸੀ ਏ ਸੀਰੀਜ਼ ਟੈਬਲੇਟ ਕਈ ਗਲੋਬਲ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਟੈਬਲੇਟ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਟੈਬਲੇਟ ਵਿੱਚ 11 ਇੰਚ ਦੀ ਸਕ੍ਰੀਨ ਅਤੇ 7040mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਫੀਚਰਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

Samsung Galaxy Tab A11+ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ

Samsung Galaxy Tab A11+ ਦੇ 6GB RAM ਅਤੇ 128GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕੀਮਤ 22,999 ਰੁਪਏ, 6GB RAM ਅਤੇ 128GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕੀਮਤ 26,999 ਰੁਪਏ, 8GB RAM ਅਤੇ 256GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕੀਮਤ 28,999 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 8GB RAM ਅਤੇ 256GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕੀਮਤ 32,999 ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।

Samsung Galaxy Tab A11+ ਦੇ ਫੀਚਰਸ

ਇਸ ਨਵੇਂ ਸੈਮਸੰਗ ਟੈਬਲੇਟ ਵਿੱਚ 90Hz ਰਿਫਰੈਸ਼ ਰੇਟ ਦੇ ਨਾਲ 11-ਇੰਚ ਦੀ TFT LCD ਸਕ੍ਰੀਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਡੌਲਬੀ ਐਟਮਸ ਸਪੋਰਟ ਵਾਲੇ ਕਵਾਡ ਸਪੀਕਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਟੈਬ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆਟੇਕ MT8775 ਚਿੱਪਸੈੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਐਂਡਰਾਇਡ 16 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ One UI 8 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਟੈਬਲੇਟ ਨੂੰ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਪਡੇਟਸ ਮਿਲਣਗੇ।

ਟੈਬਲੇਟ ਵਿੱਚ ਆਟੋਫੋਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ 8MP ਰੀਅਰ ਕੈਮਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੈਲਫੀ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਿੰਗ ਲਈ ਇਸ ਟੈਬ ਵਿੱਚ 5MP ਦਾ ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ DeX ਮੋਡ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਟੈਬਲੇਟ ਨੂੰ ਇੱਕ PC ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਰਥਿਤ ਮਾਨੀਟਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਪੇਅਰਿੰਗ ਕੀਬੋਰਡ ਅਤੇ ਮਾਊਸ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਟੈਬਲੇਟ ਵਿੱਚ 25W ਫਾਸਟ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ 7,040mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

