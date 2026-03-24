Samsung Galaxy S26 ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਏਅਰਡ੍ਰੌਪ ਫੀਚਰ, ਹੁਣ ਐਂਡਰਾਇਡ-ਆਈਫੋਨ ਫਾਈਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਆਸਾਨ
ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਸਿੱਧੇ ਪੀਅਰ-ਟੂ-ਪੀਅਰ ਕਨੈਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
Published : March 24, 2026 at 8:28 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਐਂਡਰਾਇਡ ਅਤੇ ਆਈਫੋਨ ਵਿਚਕਾਰ ਫਾਈਲਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੈਮਸੰਗ ਗਲੈਕਸੀ ਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਕੋਲ ਆਈਫੋਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਫੋਟੋਆਂ, ਵੀਡੀਓ ਜਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਐਪਸ ਜਾਂ ਵਰਕਅਰਾਊਂਡ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਸੈਮਸੰਗ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਲੈਕਸੀ ਐਸ26 ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਏਅਰਡ੍ਰੌਪ ਸਪੋਰਟ ਜੋੜਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਲੈਕਸੀ ਯੂਜ਼ਰਸ ਸਿੱਧੇ ਆਈਫੋਨ, ਆਈਪੈਡ ਅਤੇ ਮੈਕ 'ਤੇ ਫਾਈਲਾਂ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੀਚਰ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਰਪ, ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ, ਇਹ ਫੀਚਰ ਗਲੈਕਸੀ ਐਸ26 ਸੀਰੀਜ਼ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੈ, ਪਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਰ ਸੈਮਸੰਗ ਫੋਨਾਂ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਗੂਗਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਿਕਸਲ 10 ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਏਅਰਡ੍ਰੌਪ ਫੀਚਰ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਸੈਮਸੰਗ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਐਂਡਰਾਇਡ ਅਤੇ ਆਈਓਐਸ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਫਾਈਲ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਸਹਿਜ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ, ਇੱਕ ਗਲੈਕਸੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨੇੜਲੇ ਆਈਫੋਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Galaxy S26 ਤੋਂ iPhone 'ਤੇ AirDrop ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ?
ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਡਿਫੌਲਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਖੁਦ ਸਮਰੱਥ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ।
Galaxy S26 'ਤੇ:
- ਸੈਟਿੰਗਾਂ 'ਤੇ ਜਾਓ
- ਤੁਰੰਤ ਸਾਂਝਾਕਰਨ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣੋ
- "Apple ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ" ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰੋ
- ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ "10 ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਹਰ ਕੋਈ" 'ਤੇ ਸੈੱਟ ਕਰੋ।
ਆਈਫੋਨ 'ਤੇ:
- ਏਅਰਡ੍ਰੌਪ ਚਾਲੂ ਕਰੋ
- ਇਸਨੂੰ "10 ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਹਰ ਕੋਈ" 'ਤੇ ਸੈੱਟ ਕਰੋ
ਫਾਈਲ ਭੇਜਣ ਲਈ:
- ਆਪਣੇ ਗਲੈਕਸੀ 'ਤੇ ਫਾਈਲ ਖੋਲ੍ਹੋ
- ਤੁਰੰਤ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ 'ਤੇ ਟੈਪ ਕਰੋ
- ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਆਈਫੋਨ ਚੁਣੋ
- ਆਪਣੇ ਆਈਫੋਨ 'ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ
- ਗਲੈਕਸੀ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਵਿਜ਼ੀਬਿਲਿਟੀ ਚਾਲੂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
AirDrop ਸੈਮਸੰਗ ਫੋਨਾਂ 'ਤੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੈਮਸੰਗ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਡਿਫੌਲਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਸਿੱਧੇ ਡਿਵਾਈਸ ਤੋਂ ਡਿਵਾਈਸ ਤੱਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਵਰ ਦਖਲ ਦੇ। ਫਾਈਲਾਂ ਆਉਣ 'ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਡੇਟਾ ਲੌਗ ਜਾਂ ਸਟੋਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਏਕੀਕਰਨ Pixel ਫੋਨਾਂ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਖ਼ਤ ਹੈ, ਪਰ ਸੈਮਸੰਗ ਨੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੱਖਾਂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਹੈ ਜੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਐਂਡਰਾਇਡ ਅਤੇ ਆਈਫੋਨ ਵਿਚਕਾਰ ਫਾਈਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ, ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੋਟੋ ਭੇਜਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸੈਮਸੰਗ ਅਤੇ ਗੂਗਲ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ, ਮੋਬਾਈਲ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਵਧੇਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ-ਅਨੁਕੂਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਡਿਵਾਈਸਾਂ 'ਤੇ ਆਉਣ ਨਾਲ, ਕਰਾਸ-ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸਾਂਝਾਕਰਨ ਹੋਰ ਵੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।