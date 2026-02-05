Samsung Galaxy S26 ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਕੈਮਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਖਾਸ?
Samsung Galaxy S26 ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਟੀਜ਼ਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੈਮਰੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।
Published : February 5, 2026 at 2:55 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਸੈਮਸੰਗ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹਰ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ Samsung Galaxy S26 ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ Samsung Galaxy S26, Samsung Galaxy S26+ ਅਤੇ Samsung Galaxy S26 Ultra ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ, ਅਜੇ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਲਾਂਚ ਡੇਟ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਪਰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ Samsung Galaxy S26 ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਟੀਜ਼ਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਕੈਮਰੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਟੀਜ਼ਰ ਵੀਡੀਓ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਫੋਕਸ ਕੈਮਰੇ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੈਮਸੰਗ ਨੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਮਾਡਲ ਦਾ ਨਾਮ ਲਏ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਡੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡਾਂ ਦੀ ਝਲਕ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ੂਮ, ਲੋਅ ਲਾਈਟ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਅਤੇ ਨਾਈਟ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
Samsung Galaxy S26 ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਟੀਜ਼ਰ
ਪਹਿਲਾ ਟੀਜ਼ਰ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ੂਮ ਕੈਮਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੂਜ਼ਰ ਆਪਣੇ ਪਾਲਤੂ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਜ਼ੂਮ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਦਾ ਹੈ। ਜ਼ੂਮ ਪੱਧਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 5x ਜਾਂ 10x ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਕਿ Samsung Galaxy S26 ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਸੈਮਸੰਗ ਆਪਣੇ ਲੰਬੇ ਰੇਂਜ ਵਾਲੇ ਜ਼ੂਮ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਛੋਟੇ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਬੈਂਕਗ੍ਰਾਊਂਡ ਏਆਈ ਰਾਹੀਂ ਜਨਰੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੂਜਾ ਟੀਜ਼ਰ ਵੀਡੀਓ ਲੋਅ-ਲਾਈਟ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਪਟਾਕੇ ਘੁੰਮਾਉਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਉਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ,"It Looks dark, It Films bright." ਇਸ ਨਾਲ ਟੀਜ਼ਰ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ Samsung Galaxy S26 ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਫੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਈਟ ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੈਂਸਰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਏਆਈ ਆਧਾਰਿਤ ਬ੍ਰਾਈਟਨੈੱਸ ਕੰਟਰੋਲ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਲਹਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ ਪਰ ਟੀਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਤਿੰਨ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲੈਂਸ ਰਿੰਗਾਂ ਵਾਲਾ ਕੈਮਰਾ ਸੈਟਅੱਪ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਏਆਈ ਫੋਨ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸੈਮਸੰਗ ਆਪਣੇ ਇਸ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਫੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਿਹਤਰ ਏਆਈ ਫੀਚਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, Samsung Galaxy S26 ਸੀਰੀਜ਼ 25 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਸਦੀ ਵਿਕਰੀ 11 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
