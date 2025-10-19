Samsung Galaxy S26 ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਲੀਕ ਰਿਪੋਰਟਾਂ, ਜਾਣੋ S26 Ultra ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਖਾਸ
Samsung Galaxy S26 ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਲਾਂਚ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਓ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰੀਏ।
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਸੈਮਸੰਗ ਗਲੈਕਸੀ S26 ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਲਾਂਚ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਜਨਵਰੀ 2026 ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਮਸੰਗ ਹਰ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਫੋਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਲਾਂਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਸੈਮਸੰਗ ਗਲੈਕਸੀ S26 ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਲਾਂਚ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਫੋਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਨਵੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਅਫਵਾਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਸੈਮਸੰਗ ਗਲੈਕਸੀ S26 ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੈਮਸੰਗ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਮਾਡਲ, ਸੈਮਸੰਗ ਗਲੈਕਸੀ S26 ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਸੈਮਸੰਗ ਗਲੈਕਸੀ S26 ਪ੍ਰੋ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਗਲੈਕਸੀ S26 ਐਜ ਅਤੇ ਅਲਟਰਾ ਮਾਡਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਂਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਅਫਵਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਗਲੈਕਸੀ ਐਜ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗਲੈਕਸੀ S26 ਪਲੱਸ ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੈਮਸੰਗ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਸੀਰੀਜ਼ ਲੀਕ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸੈਮਸੰਗ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਐਜ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਵੇਂ ਮਾਡਲ ਨੂੰ, ਇਸਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਤਲੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਮਸੰਗ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਖੂਬ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੈਮਸੰਗ ਦੀ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਲਾਂਚ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਲੀਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ S26, S26 ਪਲੱਸ ਅਤੇ S26 ਅਲਟਰਾ ਮਾਡਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋ ਮਾਡਲ ਸੈਮਸੰਗ ਦੀ S ਸੀਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੈਮਮੋਬਾਇਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਮਕਰਨ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਆਓ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਮਸੰਗ ਗਲੈਕਸੀ ਐਸ26 ਅਲਟਰਾ 5ਜੀ(Samsung Galaxy S26 Ultra 5G) ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਫੀਚਰਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਪਡੇਟ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੈਮਸੰਗ ਗਲੈਕਸੀ ਐਸ26 ਅਲਟਰਾ 5ਜੀ ਵਿੱਚ ਕੁਆਲਕਾਮ(Qualcomm) ਦਾ ਨਵਾਂ ਸਨੈਪਡ੍ਰੈਗਨ 8 ਏਲੀਟ ਜੇਨ 5(Snapdragon 8 Elite Gen 5) ਚਿੱਪਸੈੱਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਚਿੱਪਸੈੱਟ 3nm ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ 'ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਭਾਵ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਤੇਜ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਬਲਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾਏਗਾ।
ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਫੋਨ ਮਲਟੀਟਾਸਕਿੰਗ, ਗੇਮਿੰਗ, ਕੈਮਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ AI-ਅਧਾਰਿਤ ਕੰਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗਾ। ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ Galaxy S26 Ultra 5G ਆਪਣੇ ਪੂਰਵਗਾਮੀ ਨਾਲੋਂ ਠੰਡਾ, ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਊਰਜਾ-ਕੁਸ਼ਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹਾਈਲਾਈਟਸ
- ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ: Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5
- ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ: 3nm (ਸੁਧਰੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ + ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬੂਸਟ)
- ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਫੋਕਸ: AI, ਗੇਮਿੰਗ, ਮਲਟੀਟਾਸਕਿੰਗ
- ਹੀਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ: ਬਿਹਤਰ ਥਰਮਲ ਸਿਸਟਮ (ਲੀਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ)
|ਫੀਚਰ
|ਡਿਟੇਲ(Expected)
|ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ
|ਸਨੈਪਡ੍ਰੈਗਨ 8 ਏਲੀਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ 5(3nm)
|ਬੈਟਰੀ
|5,500mAh
|ਚਾਰਜਿੰਗ
|60W ਵਾਇਰਡ ਫਾਸਟ ਚਾਰਜਿੰਗ
|ਕੈਮਰਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ
|Pill-shaped Rear Module
|ਡਿਸਪਲੇ
|QHD+ AMOLED (Expected 120Hz)
|OS
|ਐਂਡਰਾਇਡ 15(Expected)
|ਲਾਂਚ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ
|Early 2026 (Expected)
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੈਟਰੀ ਬੂਸਟ
Galaxy Ultra ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਿਹਤਰ ਬੈਟਰੀ ਲਾਈਫ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਚਾਰਜਿੰਗ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਸੈਮਸੰਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੀਕ ਹੋਈਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ Galaxy S26 Ultra 5G ਵਿੱਚ 5,500mAh ਬੈਟਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ 60W ਤੇਜ਼ ਚਾਰਜਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।