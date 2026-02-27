Samsung Galaxy S26 ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਇਹ ਖਾਸ ਫੀਚਰ, Gemini AI ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕੋਗੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ
Samsung Galaxy S26 ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੰਮ ਦਾ ਫੀਚਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
Published : February 27, 2026 at 12:12 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਸੈਮਸੰਗ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ Galaxy S26 ਸੀਰੀਜ਼ ਲਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹੀ ਏਆਈ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਾਂਚ ਨਾਲ ਗੂਗਲ ਨੇ ਜੇਮਿਨੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਫੀਚਰਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੀਚਰਸ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕਈ ਕੰਮ ਖੁਦ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਫੋਨ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਾਰਟ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਸਗੋਂ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਸਨਲ ਸਹਾਇਕ ਵੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਫੀਚਰਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ਰਸ ਮਲਟੀ ਸਟੈਪ ਟਾਸਕ ਜੇਮਿਨੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੇਮਿਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੈਬ ਬੁੱਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖਾਣਾ ਆਰਡਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਿਆਣੇ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਬਸ ਸਾਈਡ ਬਟਨ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਦਬਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਜੇਮਿਨੀ ਐਪ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਮਿਨੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਦਾ ਬਾਕੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਪਹਿਲਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰੋਕ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ।
Your " usual" is now just a tap away. ☕️🍕starting as a beta feature, gemini can assist you with tasks across select rideshare and food apps. just ask gemini to handle your grocery cart, food delivery, or ride home. gemini does the work, but you’re in control 🪄 pic.twitter.com/fjfsDXDx7m— Android (@Android) February 25, 2026
ਫਿਲਹਾਲ, ਇਹ ਫੀਚਰ ਬੀਟਾ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਵਿੱਚ Galaxy S26 Ultra ਅਤੇ Pixel 10 Pro 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜੇ ਇਹ ਫੀਚਰ ਫੂਡ, ਕਰਿਆਣੇ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਰਾਈਡਸ਼ੇਅਰ ਸ਼੍ਰੈਣੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਐਪਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰਹੇਗਾ। ਗੂਗਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਅਤੇ ਸੇਫ਼ਟੀ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਮਿਨੀ ਸਿਰਫ਼ ਸੀਮਿਤ ਐਪਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਐਕਸੇਸ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਰਚੁਅਲ ਵਿੰਡੋ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਦਾ ਬਾਕੀ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇਗਾ, ਟਾਸਕ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮਾਂਡ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਰੁੱਕ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਰਕਲ-ਟੂ-ਸਰਚ ਫੀਚਰ ਵੀ ਹੋਇਆ ਬਿਹਤਰ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗੂਗਲ ਨੇ ਸਰਕਲ-ਟੂ-ਸਰਚ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਯੂਜ਼ਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਗੋ ਪੂਰੀ ਆਊਟਫਿਟ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਗੈਲਰੀ ਵਾਲ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਸਰਚ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਵਰਚੂਅਲ ਟ੍ਰਾਈ ਆਨ ਫੀਚਰ ਵੀ ਹੁਣ ਸਿੱਧੇ ਸਰਕਲ ਟੂ ਸਰਚ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨਾਲ ਐਕਸੇਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਕੈਮ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਸੈਮਸੰਗ ਫੋਨ ਐਪ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਅਲਰਟ ਦੇਵੇਗਾ।
