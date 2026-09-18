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Samsung Galaxy S26, S26+ ਅਤੇ S26 Ultra ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਵਾਂ ਅਪਡੇਟ, ਜਾਣੋ ਫੀਚਰਸ ਬਾਰੇ

ਸੈਮਸੰਗ ਨੇ One UI 9 ਅਪਡੇਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ Galaxy S26 ਸੀਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

GALAXY S26 SERIES RECEIVES ONE UI 9
GALAXY S26 SERIES RECEIVES ONE UI 9 (Samsung)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : September 18, 2026 at 3:45 PM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਸੈਮਸੰਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਲੈਕਸੀ ਫੋਨਾਂ ਅਤੇ ਟੈਬਲੇਟਾਂ ਲਈ ਨਵਾਂ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਅਪਡੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ 16 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ One UI 9 ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਰੋਲਆਊਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਅਪਡੇਟ ਐਂਡਰਾਇਡ 17 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ।

ਸੈਮਸੰਗ ਦੇ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਪੋਸਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਵਾਂ ਅਪਡੇਟ Galaxy S26, Galaxy S26+ ਅਤੇ Galaxy S26 Ultra 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਮਸੰਗ ਨੇ ਇਸਨੂੰ Galaxy Z Fold8 Ultra, Galaxy Z Fold8 ਅਤੇ Galaxy Z Flip8 'ਤੇ ਵੀ ਰੋਲਆਊਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਨਵੇਂ ਅਪਡੇਟ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਹੋਰ ਵੀ ਸੈਮਸੰਗ ਫੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਲਆਊਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

One UI 9 ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਕੀ ਹੈ?

ਇਸ ਅਪਡੇਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਮਾਰਟ ਫੀਚਰਸ ਜੋੜੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅਸਾਨ ਬਣਾਉਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ MY FanCam ਨਾਮ ਦਾ ਨਵਾਂ ਫੀਚਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਕ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਡਾਂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂ ਖੇਡ ਦਾ ਮੈਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋ। ਕੈਮਰਾ ਖੁਦ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਬਣਾਏ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਵਡੀਓ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਅਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਨਵੇਂ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਨਾਲ Now Brief ਵਿੱਚ Generative ਅਤੇ Editable Cards ਆ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਯੂਜ਼ਰਸ ਖੁਦ ਚੁਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ, ਮੌਸਮ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਵਰਗੀ ਕਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੈਮਸੰਗ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਰੰਟੀ ਅਤੇ ਕੇਅਰ ਵੀ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਯੂਜ਼ਰਸ ਉੱਥੋ ਵਾਰੰਟੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਡਿਵਾਈਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਰਿਪੇਅਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੈਮਸੰਗ ਗੇਅਰ+ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਮਾਰਟ ਟੂਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੀਚਰਸ

ਨਵੇਂ ਅਪਡੇਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ Now Nudge ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਹੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੈਸੇਜ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਰਿਜਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਖੁਦ ਡਿਟੇਲ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

  1. Creative Studio: ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਵੈਂਟ ਜਿਵੇਂ ਦੋਸਤ ਦਾ ਜਨਮਦਿਨ ਯਾਦ ਦਿਵਾ ਕੇ ਥੀਮ ਵਾਲੀ ਇਮੇਜ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
  2. Interpreter: ਇਸ ਵਿੱਚ Thread View ਜੁੜ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
  3. Document Scan: ਹੁਣ ਮੁੜੀ ਹੋਈ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਪੇਜ ਜਾਂ ਮੁੜੇ ਕਾਗਜ਼ ਵੀ ਸਾਫ ਸਕੈਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
  4. Voice Recorder: ਇਸਦੀ ਸਮਰੀ ਹੁਣ ਹੈਡਿੰਗ ਅਤੇ ਟੇਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਾਫ ਦਿਖਦੀ ਹੈ।

ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਵੇਂ ਅਪਡੇਟ ਰਾਹੀਂ ਸੈਮਸੰਗ ਦੇ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਆਇਆ ਹੈ। Security Brief Now Brief ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਾਲਵੇਅਰ, ਅਣਜਾਣ ਐਪਾਂ ਅਤੇ ਆਗਿਆ ਦਾ ਅਲਰਟ ਦਿਖਾਉਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਅਲਰਟ ਔਨ-ਡਿਵਾਈਸ ਏਆਈ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਬੈਕਗ੍ਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, Scam Detection ਹੁਣ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਕਿਹੜੀਆਂ ਡਿਵਾਈਸਾਂ 'ਤੇ ਆਏਗਾ ਅਪਡੇਟ?

Galaxy S26 ਸੀਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਡਲ ਅਤੇ ਟੈਬਲੇਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਨਵਾਂ ਅਪਡੇਟ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ:-

  1. Samsung Galaxy S25
  2. Samsung Galaxy S25 FE
  3. Samsung Galaxy S24
  4. Samsung Galaxy S24 FE
  5. Samsung Galaxy S23
  6. Samsung Galaxy S23 FE
  7. Samsung Galaxy Z Fold7
  8. Samsung Galaxy Z Flip7
  9. Samsung Galaxy Z Fold6
  10. Samsung Galaxy Z Flip6
  11. Samsung Galaxy Z Fold5
  12. Samsung Galaxy Z Flip
  13. Samsung Galaxy Tab S11
  14. Samsung Galaxy Tab S10
  15. Samsung Galaxy Tab S9

ਐਂਡਰਾਇਡ 17 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ One UI 9 ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਰਟ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਨੁਭਵ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਪਡੇਟ ਨਾਲ ਗਲੈਕਸੀ ਏਆਈ ਫੀਚਰਸ ਹੁਣ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ Samsung Galaxy S26 ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫੋਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨਵੇਂ ਅਪਡੇਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਾਕੀ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

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TAGGED:

ONE UI 9 UPDATE
GALAXY S26 UPDATE
ANDROID 17 SAMSUNG
GALAXY S26 SERIES RECEIVES ONE UI 9

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