Samsung Galaxy S26 FE ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਜਲਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਲਾਂਚ, ਡੇਟ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ
Galaxy S26 ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਸਮਾਰਟਫੋਨ Samsung Galaxy S26 FE ਜਲਦ ਹੀ ਲਾਂਚ ਹੋਵੇਗਾ।
Published : August 28, 2026 at 12:25 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਸੈਮਸੰਗ ਨੇ Samsung Galaxy S26 FE ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ Galaxy S26 ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਅਤੇ ਸਸਤਾ ਮਾਡਲ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਫੋਨ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਾਕੀ S26 ਸੀਰੀਜ਼ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਐਂਡਰਾਇਡ 17 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ One UI 9 ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਵਾਈਸ ਵੀ ਹੈ।
Samsung Galaxy S26 FE ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਲਾਂਚ ਡੇਟ
Samsung Galaxy S26 FE ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਲਾਂਚ ਡੇਟ ਦਾ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਰਟਫੋਨ 4 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਫੋਨ ਨੂੰ Blueberry, Graphite ਅਤੇ Pistachio ਕਲਰ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
Everything you love about Galaxy S, now in Galaxy S26 FE. Enjoy a powerful camera experience, including Super Steady Video with Horizontal Lock, Nightography, and more. Discover easy editing with Galaxy AI features like My FanCam, which lets you reframe videos around your… pic.twitter.com/Y67IIn0DOQ— Samsung India (@SamsungIndia) August 27, 2026
Samsung Galaxy S26 FE ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਕੀਮਤ
Samsung Galaxy S26 FE ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ 8GB ਰੈਮ+128GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕੀਮਤ 89,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 512GB ਸਟੋਰੇਜ ਵਾਲੇ ਮਾਡਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 1.22 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅਜੇ ਕੀਮਤ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ ਅਜੇ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗਲੋਬਲ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਕਿ ਸਟੈਂਡਰਡ ਗਲੈਕਸੀ S26 ਦੇ 12GB ਰੈਮ+256GB ਸਟੋਰੇਜ ਵਾਲੇ ਬੇਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 87,999 ਹੈ।
ਫੈਨ ਐਡਿਸ਼ਨ ਡਿਵਾਈਸ ਖਾਸ ਕਰਕੇ Glaxy S ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਦੇਣ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪਸੰਦੀਦਾ ਗਲੈਕਸੀ ਕੈਮਰਾ ਅਤੇ ਏਆਈ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਦੀ ਹੈ।-ਜੈ ਕਿਮ, ਮੋਬਾਈਲ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ
Galaxy S26 FE ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ ਫੀਚਰਸ
Galaxy S26 FE ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿੱਚ 6.7 ਇੰਚ ਦੀ ਫੁੱਲ HD+Dynamic AMOLED 2X ਡਿਸਪਲੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 120Hz ਦੇ ਰਿਫ੍ਰੈਸ਼ ਦਰ ਅਤੇ 1,900 nits ਪੀਕ ਬ੍ਰਾਈਟਨੈੱਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 4,900mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 45ਵਾਟ ਦੀ ਫਾਸਟ ਚਾਰਜਿੰਗ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਫੋਨ ਲਗਭਗ 30 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ 69 ਫੀਸਦੀ ਚਾਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ 45 ਵਾਟ ਚਾਰਜਰ ਨਹੀਂ ਆਉਦਾ। ਡਿਵਾਈਸ 15 ਵਾਟ ਵਾਇਰਲੈਸ ਚਾਰਜਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਇਰਲੈਸ ਪਾਵਰ ਸ਼ੇਅਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਿਪਲ ਕੈਮਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 50MP ਦਾ ਵਾਇਡ ਪ੍ਰਾਈਮਰੀ ਕੈਮਰਾ, 12MP ਦਾ ਅਲਟ੍ਰਾਵਾਇਡ ਕੈਮਰਾ ਅਤੇ 8MP ਦਾ ਟੈਲੀਫੋਟੋ ਕੈਮਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੈਲਫ਼ੀ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਿੰਗ ਲਈ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 12MP ਦਾ ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
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