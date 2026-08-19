12 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਇਆ Samsung ਦਾ ਇਹ ਸਮਾਰਟਫੋਨ, ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਹੁੰਚੀ ਕੀਮਤ
ਸੈਮਸੰਗ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ Samsung Galaxy S25 ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
Published : August 19, 2026 at 3:54 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਸੈਮਸੰਗ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਸਮਾਰਟਫੋਨ Samsung Galaxy S25 ਦੇ ਦੋ ਮਾਡਲਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਹੁਣ ਸੈਮਸੰਗ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਦਿਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੈਮਸੰਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਔਨਲਾਈਨ ਸਟੋਰ 'ਤੇ ਇਸ ਫੋਨ ਦੇ ਦੋਨੋ ਟਾਪ ਮਾਡਲਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੀਮਤ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਕੀਮਤ ਲਿਸਟ ਅਨੁਸਾਰ, Samsung Galaxy S25 ਦੇ 12GB ਰੈਮ+256GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੁਣ 84,999 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਲਾਂਚ ਕੀਮਤ ਤੋਂ 4,000 ਰੁਪਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, 12GB ਰੈਮ+512GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕੀਮਤ 1,04,999 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 12000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ।
|ਮਾਡਲ
|ਲਾਂਚ ਕੀਮਤ
|ਨਵੀਂ ਕੀਮਤ
|ਕਿੰਨਾਂ ਵਾਧਾ
|12GB+128GB
|74,999
|74,999
|ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ
|12GB + 256GB
|80,999
|84,999
|4,000 ਰੁਪਏ
|12GB+512GB
|92,999
|1,04,999
|12,000 ਰੁਪਏ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੈਮਸੰਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਫੋਨ ਦੇ ਬੇਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਬੇਸ ਮਾਡਲ 12GB ਰੈਮ+128GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੋਨ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੀ ਲਾਂਚ ਕੀਮਤ ਯਾਨੀ 74,999 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
Samsung just hiked Galaxy S25 prices in India 😬— Devesh Jha (@Deveshjhaa) August 19, 2026
New prices from today (19 Aug):
• 12GB + 256GB → ₹84,999 (+₹4,000)
• 12GB + 512GB → ₹1,04,999 (+₹12,000)
Base 128GB variant is still the same at ₹74,999.
Memory prices are clearly hitting hard. #GalaxyS25 #PriceHike pic.twitter.com/0vRoQabylK
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੈਮਸੰਗ ਦੇ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਫੋਨ ਆਪਣੀ ਲਾਂਚ ਦੇ ਸਾਲ-ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਸਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਾਂਚ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। Samsung Galaxy S25 ਨੂੰ ਸਾਲ 2025 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬੇਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਰੈਮ ਐਂਡ ਸਟੋਰੇਜ ਸੰਕਟ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਫੋਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਫੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸੈਮਸੰਗ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਦੇ ਦੋ ਟਾਪ ਮਾਡਲਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਇਹ ਬੇਸ ਮਾਡਲ ਅੱਜ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Samsung Galaxy S25 ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ ਫੀਚਰਸ
Samsung Galaxy S25 ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿੱਚ 6.2 ਇੰਚ ਦੀ AMOLED ਡਿਸਪਲੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 120Hz ਦੇ ਰਿਫ੍ਰੈਸ਼ ਦਰ ਅਤੇ 2,600 nits ਪੀਕ ਬ੍ਰਾਈਟਨੈੱਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਕੁਆਲਕਾਮ ਦਾ ਸਨੈਪਡ੍ਰੈਗਨ 8 Elite ਚਿਪਸੈੱਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਲਈ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਿਪਲ ਕੈਮਰਾ ਸੈਟਅੱਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 50MP ਦਾ ਮੇਨ ਕੈਮਰਾ, 10MP ਦਾ ਟੈਲੀਫੋਟੋ ਲੈਂਸ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਕੈਮਰਾ 12MP ਦਾ ਅਲਟ੍ਰਾਵਾਈਡ ਲੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੈਲਫ਼ੀ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਿੰਗ ਲਈ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 12MP ਦਾ ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 4,000mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 25ਵਾਟ ਦੀ ਵਾਇਰਡ ਚਾਰਜਿੰਗ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-