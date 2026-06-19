Samsung Galaxy M47 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਜਲਦ ਹੋਵੇਗਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ, ਜਾਣੋ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ
Samsung Galaxy M47 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਜਲਦ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋਵੇਗਾ।
Published : June 19, 2026 at 5:53 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਸੈਮਸੰਗ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਸ਼ਹੂਰ M ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੈਮਸੰਗ ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫੋਨ ਦਾ ਨਾਮ Galaxy M47 5G ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸਨੂੰ M44 ਦਾ ਸਕਸੈਸਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੋਨ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡੇਡਿਕੇਟੇਡ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਈਟ ਲਾਈਵ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋ ਫੋਨ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਕਲਰ ਆਪਸ਼ਨ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੋਨ ਜਲਦ ਹੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਦਸਤਕ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਾਫ਼ੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
The wait for the next level is almost over.#GalaxyM47 5G is coming soon. Stay tuned for the #NextLevelMonster.#ComingSoon #LoveforMonster #Samsung pic.twitter.com/Aas3qojhEf— Samsung India (@SamsungIndia) June 19, 2026
ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਬਦਲਾਅ
Samsung Galaxy M47 5G ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਫਲੈਟ ਪੈਨਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਲੁੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦਾ ਪਿਲ-ਸ਼ੇਪਡ ਰੀਅਰ ਕੈਮਰਾ ਆਈਲੈਂਡ ਹੈ, ਜੋ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋਏ Galaxy A57 ਅਤੇ Galaxy A37 ਵਰਗਾ ਦਿਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੈਮਰਾ ਮੋਡਿਊਲ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਿਪਲ ਕੈਮਰਾ ਸੈਟਅੱਪ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ LED ਫਲੈਸ਼ ਵੀ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹੋਵੇਗੀ।
ਫੋਨ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਪਾਵਰ ਬਟਨ ਅਤੇ ਵਾਲੀਊਮ ਰਾਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇੱਕ ਲਾਲ ਕਲਰ ਆਪਸ਼ਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਾਮ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੈਮਸੰਗ ਨੇ ਐਮਾਜ਼ਾਨ 'ਤੇ ਇਸ ਫੋਨ ਦਾ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਈਟ ਲਾਈਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਕੁਝ ਡਿਟੇਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੋਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਐਮਾਜ਼ਾਨ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ।
ਰੈਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ
ਇਸ ਫੋਨ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜੀਓਬੈਂਚ ਬੈਂਚਮਾਰਕਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਸਪਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਇਸਦਾ ਮਾਡਲ ਨੰਬਰ SM-476B ਦਰਜ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਕਟਾ-ਕੋਰ ਸਨੈਪਡ੍ਰੈਗਨ 6 Gen 3 ਚਿਪਸੈੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਚਾਰ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਕੋਰ 1.8GHz ਅਤੇ ਚਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੋਰ 2.4GHz ਤੱਕ ਸਪੀਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਲਈ Adreno 710 GPU ਅਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 8GB ਰੈਮ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਹ ਫੋਨ Android 16 OS 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਫਿਊਚਰ-ਪ੍ਰੂਫ ਬਣਾਉਦਾ ਹੈ।
You have seen what a Monster can do.— Samsung India (@SamsungIndia) June 19, 2026
But this is THE NEXT LEVEL MONSTER.
Gear up for 4X!
More multitasking.
More hours of endless gaming.
More strength for the outdoors!
This is the 4X Monster upgrade.
The new #GalaxyM47 5G is arriving soon.
Stay tuned!
#NextLevelMonster… pic.twitter.com/OTrHEqqikA
GPU ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ Geekbench AI ਦੇ OpenCL ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਇਸਨੇ 2,256 ਪੁਆਇੰਟ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। M ਸੀਰੀਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਬੈਟਰੀ ਅਤੇ ਡਿਸਪਲੇ ਲਈ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ M47 ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ।
ਸੈਮਸੰਗ ਇਸ ਫੋਨ ਨੂੰ Next Level Monster ਟੈਗਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸਦੇ ਪਾਵਰਫੁੱਲ ਫੀਚਰਸ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਫੋਨ ਦੀ ਲਾਂਚ ਡੇਟ, ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਫੀਚਰਸ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫੋਨ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
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