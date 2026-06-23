Samsung Galaxy M47 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਲਾਂਚ ਡੇਟ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ, ਬਸ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨ ਬਾਕੀ
Samsung Galaxy M47 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਲਾਂਚ ਡੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ।
Published : June 23, 2026 at 3:11 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: Samsung ਆਪਣੇ ਭਾਰਤੀ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਲਈ Samsung Galaxy M47 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਫੋਨ ਦੀ ਲਾਂਚ ਡੇਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। Samsung Galaxy M47 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੈਮਸੰਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਫੋਨ ਦੇ ਕਲਰ, ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਫੀਚਰ ਦੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੋ ਕਲਰ ਆਪਸ਼ਨ ਬਲੇਜ਼ ਬਲੂ ਅਤੇ ਰੋਗ ਰੈੱਡ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏਗਾ। ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਫੋਨ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਹਿੱਸਾ ਫਲੈਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਿਲ ਸ਼ੇਪ ਦਾ ਕੈਮਰਾ ਮੋਡਿਊਲ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਟੀਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਫੋਨ ਵਰਗਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
A NEXT LEVEL MONSTER has entered the game. Presenting the all-new #GalaxyM47 5G - engineered for those who demand more. Experience powerful performance with a Snapdragon processor and LPDDR5X RAM, enhanced durability with Corning® Gorilla® Glass Victus+ and water & dust… pic.twitter.com/Uf7T5weaoM— Samsung India (@SamsungIndia) June 23, 2026
Samsung Galaxy M47 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ ਫੀਚਰਸ
ਸੈਮਸੰਗ ਵੱਲੋ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਸ ਫੋਨ ਦੇ ਟੀਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 6.7 ਇੰਚ ਦਾ SUPER AMOLED ਪੈਨਲ ਮਿਲੇਗਾ, ਜੋ 120Hz ਦੇ ਰਿਫ੍ਰੈਸ਼ ਦਰ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗਾ। ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਸਨੈਪਡ੍ਰੈਗਨ ਚਿਪਸੈੱਟ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਚਿਪਸੈੱਟ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕੋਈ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਲਈ ਇਸ ਫੋਨ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਟ੍ਰਿਪਲ ਕੈਮਰਾ ਸੈਟਅੱਪ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 50MP ਦਾ ਮੇਨ ਕੈਮਰਾ, ਦੂਜ ਬੈਕ ਕੈਮਰਾ 50MP ਦਾ ਅਲਟ੍ਰਾਵਾਈਡ ਲੈਂਸਰ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਕੈਮਰਾ 2MP ਦਾ ਮੈਕਰੋ ਲੈਂਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੈਲਫ਼ੀ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਿੰਗ ਲਈ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 12MP ਦਾ ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਡਿਵਾਈਸ 4K ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ, ਇਸ ਫੋਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ।
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