23 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋਇਆ Samsung Galaxy M47 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ, ਜਾਣੋ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਸੇਲ?

23 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋਇਆ Samsung Galaxy M47 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ, ਜਾਣੋ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਸੇਲ?
Samsung Galaxy M47 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸੇਲ ਡੇਟ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ।
Published : June 30, 2026 at 9:21 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਸੈਮਸੰਗ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਲਈ Samsung Galaxy M47 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਮੱਧ ਰੇਂਜ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਯੂਜ਼ਰਸ, ਗੇਮਰਸ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਭਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਬੈਟਰੀ ਅਤੇ ਸਮੂਦ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਫੋਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
Samsung Galaxy M47 5G ਦੇ ਫੀਚਰਸ
Samsung Galaxy M47 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿੱਚ 6.7 ਇੰਚ ਦਾ ਫੁੱਲ HD+ SUPER AMOLED ਪੈਨਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ 120Hz ਦੇ ਰਿਫ੍ਰੈਸ਼ ਦਰ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਕਾਰਨਿੰਗ ਗੋਰਿਲਾ ਗਲਾਸ ਵਿਕਟਸ ਪਲੱਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਫੋਨ ਡਿੱਗਣ 'ਤੇ ਵੀ ਬਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ Qualcomm Snadragon 6 Gen 3 ਚਿਪਸੈੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਗੇਮਰਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਫੀਚਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ ਬਾਏਪਾਸ ਚਾਰਜਿੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜ਼ਰ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਬੈਟਰੀ ਨੂੰ ਬਾਏਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਗੇਮਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਫੋਨ ਘੱਟ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
Power up your play!— Samsung India (@SamsungIndia) June 29, 2026
The all-new #GalaxyM47 5G is here to take your gaming to the next level!
Enjoy smooth performance powered by Snapdragon processor and Fast LPDDR5X RAM. Keep every session going with a long-lasting battery, and every detail vivid on a bright super AMOLED… pic.twitter.com/HzHGrRwLz7
ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਲਈ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 50MP ਦਾ ਮੇਨ ਕੈਮਰਾ, ਪਿੱਛਲੇ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ 5MP ਦਾ ਅਲਟ੍ਰਾ ਵਾਈਡ ਅਤੇ 2MP ਦਾ ਮੈਕ੍ਰੋ ਲੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੈਲਫ਼ੀ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਿੰਗ ਲਈ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 12MP ਦਾ HDR ਕੈਮਰਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 6,000mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜੋ 45ਵਾਟ ਦੀ ਫਾਸਟ ਚਾਰਜਿੰਗ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਨਾਲ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਮਸੰਗ ਦਾ ਚਾਰਜ਼ਰ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਖਰੀਦਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
Samsung Galaxy M47 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਸੇਲ
Samsung Galaxy M47 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੀਮਤ 22,999 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਗ ਰੈੱਡ ਅਤੇ ਬਲੇਜ਼ ਬਲੂ ਕਲਰ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਸਕੋਗੇ। Samsung Galaxy M47 5G ਦੀ ਸੇਲ 4 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ਡੇ ਸੇਲ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
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