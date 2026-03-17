ਸਿਰਫ਼ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋਇਆ Samsung Galaxy M17e 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ, ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫੀਚਰਸ

ਸਿਰਫ਼ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋਇਆ Samsung Galaxy M17e 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ, ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫੀਚਰਸ
Samsung Galaxy M17e 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
Published : March 17, 2026 at 3:04 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: Samsung ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ Galaxy M17e 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿੱਚ 120Hz HD+ LCD ਡਿਸਪਲੇ, MediaTek Dimensity 6300 ਚਿੱਪਸੈੱਟ, 6GB ਤੱਕ RAM, 128GB ਸਟੋਰੇਜ, 50MP ਡਿਊਲ-ਰੀਅਰ ਕੈਮਰਾ ਸੈੱਟਅੱਪ ਅਤੇ 6,000mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਡਿਵਾਈਸ ਐਂਡਰਾਇਡ 16 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ OneUI 8 'ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ IP ਰੇਟਿੰਗ ਅਤੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI) ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। Samsung Galaxy M17e 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨੂੰ ਦੋ ਕਲਰ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Samsung Galaxy M17e 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ ਫੀਚਰਸ
Samsung Galaxy M17e 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿੱਚ 6.7 ਇੰਚ ਦੀ HD+Infinity-U LCD ਡਿਸਪਲੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 120Hz ਦੇ ਰਿਫ੍ਰੈਸ਼ ਦਰ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆਟੇਕ Dimensity 6300 ਆਕਟਾ ਕੋਰ ਚਿਪਸੈੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਧੂੜ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਫੋਨ ਵਿੱਚ IP54 ਰੇਟਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਮਰੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 50MP ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮਰੀ ਕੈਮਰਾ ਅਤੇ 2MP ਦਾ ਡੈਪਥ ਕੈਮਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੈਲਫ਼ੀ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਿੰਗ ਲਈ 8MP ਦਾ ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 6,000mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 25ਵਾਟ ਦੀ ਫਾਸਟ ਚਾਰਜਿੰਗ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ।
The Monster moment is here!— Samsung India (@SamsungIndia) March 17, 2026
Samsung Galaxy M17e 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਕੀਮਤ
Samsung Galaxy M17e ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ 4GB ਰੈਮ + 128GB ਸਟੋਰੇਜ ਵਾਲੇ ਮਾਡਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 12,999 ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਤੇ 6GB ਰੈਮ + 128GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕੀਮਤ 14,999 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨੂੰ ਬਲਿਟਜ਼ ਬਲੂ ਅਤੇ ਵਾਈਬ ਵਾਇਲੇਟ ਕਲਰ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। Galaxy M17e 5G ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ Amazon ਰਾਹੀਂ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
Samsung Galaxy M17e 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ 'ਤੇ ਆਫ਼ਰਸ
ਲਾਂਚ ਆਫਰ ਵਜੋਂ ਸੈਮਸੰਗ 1,250 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਛੋਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 4GB ਰੈਮ + 128GB ਸਟੋਰੇਜ ਮਾਡਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 11,749 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 6GB ਰੈਮ + 128GB ਸਟੋਰੇਜ ਮਾਡਲ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ 13,749 ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
