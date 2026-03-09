ETV Bharat / technology

Samsung Galaxy M17e 5G ਦੀ ਲਾਂਚ ਡੇਟ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਫੀਚਰਸ ਵੀ ਆਏ ਸਾਹਮਣੇ

Samsung Galaxy M17e 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਲਾਂਚ ਡੇਟ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

By ETV Bharat Tech Team

Published : March 9, 2026 at 4:53 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: Samsung ਆਪਣੇ ਭਾਰਤੀ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਲਈ Samsung Galaxy M17e 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਫੋਨ ਦੀ ਲਾਂਚ ਡੇਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। Samsung Galaxy M17e 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ 17 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ M ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਦੂਜਾ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਪਨੀ Samsung Galaxy M17 ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

Samsung Galaxy M17e 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ ਫੀਚਰਸ

Samsung Galaxy M17e 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿੱਚ 6.7 ਇੰਚ ਦੀ HD+ ਡਿਸਪਲੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 120Hz ਦੇ ਰਿਫ੍ਰੈਸ਼ ਦਰ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆਟੇਕ Dimensity 6300 5G ਚਿਪਸੈੱਟ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੈਮਰੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 50MP ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮਰੀ ਸੈਂਸਰ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ 2MP ਦਾ ਸੈਂਸਰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੈਲਫ਼ੀ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਿੰਗ ਲਈ 8MP ਦਾ ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਧੂੜ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ iP54 ਰੇਟਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 6,000mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਫੋਨ ਐਂਡਰਾਇਡ 16 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਵਨ ਯੂਆਈ 8.0 ਆਊਟ-ਆਫ-ਦ-ਬਾਕਸ 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੂਗਲ ਜੈਮਿਨੀ ਏਆਈ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਅਤੇ ਸਰਕਲ ਟੂ ਸਰਚ ਫੀਚਰਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਐਂਡਰਾਇਡ ਓਐਸ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਅਤੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਪਡੇਟਸ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸੈਮਸੰਗ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਵਿਕਲਪ ਹੈ ਜੋ ਕਿਫਾਇਤੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਫੋਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

Samsung Galaxy M17e 5G ਨੂੰ ਕਿੱਥੋ ਖਰੀਦ ਸਕੋਗੇ?

Samsung Galaxy M17e 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ Amazon.in, Samsung India ਔਨਲਾਈਨ ਸਟੋਰ ਅਤੇ ਔਫਲਾਈਨ ਸਟੋਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕੋਗੇ। Samsung Galaxy M17e 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨੂੰ ਵਾਈਬ ਵਾਇਲੇਟ ਅਤੇ ਬਲਿਟਜ਼ ਕਲਰ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅਜੇ Samsung Galaxy M17e 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

