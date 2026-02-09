Samsung Galaxy F70e 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ, ਕੀਮਤ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ
Samsung Galaxy F70e 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Published : February 9, 2026 at 2:33 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆਈ ਤਕਨੀਕੀ ਦਿੱਗਜ ਸੈਮਸੰਗ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦਾ ਨਾਮ Samsung Galaxy F70e 5G ਹੈ। Samsung Galaxy F70e 5G ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਿਰਫ 12,999 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਡਿਵਾਈਸ ਵਿੱਚ 6,000 mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, MediaTek Dimensity 6300 ਚਿੱਪਸੈੱਟ ਅਤੇ ਇੱਕ 50MP ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਰੀਅਰ ਕੈਮਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
Samsung Galaxy F70e 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਕੀਮਤ
Samsung Galaxy F70e 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ 4GB ਰੈਮ+128GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕੀਮਤ 12,999 ਰੁਪਏ ਹੈ ਜਦਕਿ 6GB ਰੈਮ + 128GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕੀਮਤ 14,999 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਹ ਫੋਨ ਲਾਈਮਲਾਈਟ ਗ੍ਰੀਨ ਅਤੇ ਸਪਾਟਲਾਈਟ ਬਲੂ ਕਲਰ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Samsung Galaxy F70e 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਸੇਲ
Samsung Galaxy F70e 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਸੇਲ 17 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਫੋਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਅਤੇ ਸੈਮਸੰਗ ਦੇ ਔਨਲਾਈਨ ਸਟੋਰ ਰਾਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ।
Samsung Galaxy F70e 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ ਫੀਚਰਸ
Samsung Galaxy F70e 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿੱਚ 6.7-ਇੰਚ ਦੀ HD+ LCD ਸਕ੍ਰੀਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ 120Hz ਰਿਫਰੈਸ਼ ਰੇਟ ਅਤੇ 800 nits ਤੱਕ ਦੀ ਪੀਕ ਬ੍ਰਾਈਟਨੈੱਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆਟੇਕ Dimensity 6300 ਚਿਪਸੈੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। Samsung Galaxy F70e 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿੱਚ ਦੋਹਰਾ ਰਿਅਰ ਕੈਮਰਾ ਸੈਟਅੱਪ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 50MP ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮਰੀ ਕੈਮਰਾ ਅਤੇ 2MP ਦਾ ਸੈਕੰਡਰੀ ਕੈਮਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸੈਲਫ਼ੀ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਲਈ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 8MP ਦਾ ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 6,000mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
