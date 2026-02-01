ਕੱਲ੍ਹ ਲਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ Samsung ਦੀ ਇਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੀਰੀਜ਼, ਟੀਜ਼ਰ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ

ਕੱਲ੍ਹ ਲਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ Samsung ਦੀ ਇਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੀਰੀਜ਼, ਟੀਜ਼ਰ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ
Published : February 1, 2026 at 1:27 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: Samsung ਆਪਣੇ ਭਾਰਤੀ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ Samsung Galaxy F70 ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ 'ਤੇ ਟੀਜ਼ਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਟੀਜ਼ਰ ਅਨੁਸਾਰ, Samsung Galaxy F70 ਸੀਰੀਜ਼ 2 ਫਰਵਰੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੈਮਸੰਗ ਨੇ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ 'ਤੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਈਟ ਲਾਈਵ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅਜੇ ਇਸ ਫੋਨ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਮਾਡਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਮਿੰਡ ਰੇਂਜ ਸੈਗਮੇਂਟ ਵਾਲੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏਗੀ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਫੋਨ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੀਮਤ 30,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੈਮਸੰਗ ਅਨੁਸਾਰ, Samsung Galaxy F70 ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਫੀਚਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਟੀਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਖੁਲਾਸਾ?
ਟੀਜ਼ਰ ਅਨੁਸਾਰ, Samsung Galaxy F70 ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਮਾਰਟਫੋਨ 10,000 ਤੋਂ 15,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਐਡਵਾਂਸ ਕੈਮਰਾ ਫੀਚਰਸ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਟੈਟ ਕ੍ਰਿਏਟਰਸ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਸੈਮਸੰਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟੀਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ Samsung Galaxy F70 ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਕੈਮਰਾ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੇ ਕੰਟੈਟ ਨੂੰ Rise Up ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਇਮੇਜ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਏਆਈ ਆਧਾਰਿਤ ਕੈਮਰਾ ਫੀਚਰਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੰਪਨੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੀਚਰਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 2 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੇਗੀ।
Samsung Galaxy F70 ਸੀਰੀਜ਼ Glaxy F-Lineup ਦੀ ਪਹਿਲੀ 70 ਸੀਰੀਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸੈਮਸੰਗ ਨੇ Samsung A70, A70s ਅਤੇ A71 ਵਰਗੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ਰਸ ਵੱਲੋ ਵਧੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰੀਆਂ ਮਿਲੀ ਸੀ। Samsung A ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ 6.7 ਇੰਚ ਦੀ ਸੂਪਰ AMOLED ਡਿਸਪਲੇ, ਸਨੈਪਡ੍ਰੈਗਨ ਚਿਪਸੈੱਟ, ਟ੍ਰਿਪਲ ਰਿਅਰ ਕੈਮਰਾ ਅਤੇ 4,500mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ Samsung Galaxy F70 ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਮਸੰਗ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਸੇ ਸੈਗਮੇਂਟ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਨਵੇਂ ਫੀਚਰਸ ਨਾਲ ਕੀਮਤ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸੈਮਸੰਗ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਮਿੰਡ ਰੇਂਜ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।
