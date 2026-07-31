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Samsung Galaxy F70 Pro 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਜਲਦ ਹੋਵੇਗਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ, ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਝਲਕ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ

Samsung Galaxy F70 Pro 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਕੈਮਰਾ ਸੈਟਅੱਪ ਦੀ ਝਲਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ।

SAMSUNG GALAXY F70 PRO 5G
SAMSUNG GALAXY F70 PRO 5G (SAMSUNG)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 31, 2026 at 9:20 AM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: Samsung ਆਪਣੇ ਭਾਰਤੀ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਲਈ Samsung Galaxy F70 Pro 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਨ Galaxy F70e 5G ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਨੇ F70 ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਹੁਣ ਸੈਮਸੰਗ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਦੂਜਾ ਫੋਨ Samsung Galaxy F70 Pro 5G ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਈ-ਕਮਾਰਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਇਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫੋਨ ਲਈ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਈਟ ਲਾਈਵ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗੀ।

Samsung Galaxy F70 Pro 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ

Samsung Galaxy F70 Pro 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦਾ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਈਟ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ 'ਤੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਫੋਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਈਟ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ ਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫਲੈਟ ਰੀਅਰ ਪੈਨਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਫੋਨ ਦੇ ਟਾਪ-ਰਾਈਟ ਕਾਰਨਰ ਵਿੱਚ ਪਿਲ-ਸ਼ੇਪਡ ਕੈਮਰਾ ਮੋਡਿਊਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਿਪਲ ਕੈਮਰਾ ਸੈਟਅੱਪ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਫੋਨ ਦੇ ਪਿੱਛਲੇ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਕੈਮਰਾ ਆਈਲੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਵਿੱਚ LED ਫਲੈਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਇਲਾਵਾ, ਫੋਨ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਪਾਵਰ ਬਟਨ ਅਤੇ ਵਾਲਿਊਮ ਕੰਟਰੋਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਬਾਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ।

Galaxy F70e 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਟੱਕਰ

Galaxy F70 Pro 5G ਆਪਣੀ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਫੋਨ ਯਾਨੀ Galaxy F70e 5G ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਲਾਂਚ ਹੋਏ ਸਮਾਰਟਫੋਨ Galaxy F70e 5G ਦੇ ਫੀਚਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ 6.7 ਇੰਚ ਦੀ HD+Resolution ਵਾਲੀ LCD ਟਚਸਕ੍ਰੀਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ 120Hz ਦੇ ਰਿਫ੍ਰੈਸ਼ ਦਰ ਅਤੇ 800nits ਤੱਕ ਦੀ ਪੀਕ ਬ੍ਰਾਈਟਨੈੱਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆਟੇਕ Dimensity 6300 ਚਿਪਸੈੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 50MP ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮਰੀ ਸੈਂਸਰ ਵਾਲਾ ਦੋਹਰਾ ਰੀਅਰ ਕੈਮਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 6,000mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

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