ETV Bharat / technology

Samsung Galaxy F70 Pro 5G ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ, ਕੀਮਤ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ

Samsung Galaxy F70 Pro 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

SAMSUNG GALAXY F70 PRO 5G LAUNCH
SAMSUNG GALAXY F70 PRO 5G LAUNCH (SAMSUNG)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : August 3, 2026 at 3:08 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਸੈਮਸੰਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤੀ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਲਈ Samsung Galaxy F70 Pro 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੋਨ ਸੈਮਸੰਗ ਦੀ Galaxy F70 ਲਾਈਨਅੱਪ ਦਾ ਦੂਜਾ ਫੋਨ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਨ Galaxy F70e 5G ਸੀ, ਜੋ ਫਰਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਵੱਡੀ ਡਿਸਪਲੇ, ਹਾਈ ਰਿਫ੍ਰੈਸ਼ ਦਰ, ਕੈਮਰਾ ਸੈਟਅੱਪ ਅਤੇ 45 ਵਾਟ ਦੀ ਫਾਸਟ ਚਾਰਜਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਬੈਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

Samsung Galaxy F70 Pro 5G ਦੇ ਫੀਚਰਸ

Samsung Galaxy F70 Pro 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿੱਚ 6.7 ਇੰਚ ਦੀ ਫੁੱਲ HD+Super AMOLED ਸਕ੍ਰੀਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਰਿਫ੍ਰੈਸ਼ ਦਰ 120Hz ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰਨਿੰਗ ਗੋਰਿਲਾ ਗਲਾਸ ਵਿਕਟਸ ਪਲੱਸ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਸਨੈਪਡ੍ਰੈਗਨ 6 ਜੇਨ 3 ਚਿਪਸੈੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਟ੍ਰਿਪਲ ਕੈਮਰਾ ਸੈਟਅੱਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮੇਨ ਕੈਮਰਾ 50MP OIS ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਕੈਮਰਾ 2MP ਦਾ ਮੈਕਰੋ ਸੈਂਸਰ ਅਤੇ ਤੀਜਾ 5MP ਦਾ ਅਲਟ੍ਰਾ ਵਾਈਡ ਐਂਗਲ ਹੈ। ਸੈਲਫ਼ੀ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਿੰਗ ਲਈ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 12MP ਦਾ ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 6,000mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ 45ਵਾਟ ਦੀ ਫਾਸਟ ਚਾਰਜਿੰਗ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੋਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੁੱਲ ਚਾਰਜ ਕਰਨ 'ਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਦੀ ਯੂਟਿਊਬ ਵੀਡੀਓ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ, 8 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਗੇਮਿੰਗ ਜਾਂ 12 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਕ੍ਰੋਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

Samsung Galaxy F70 Pro 5G ਦੀ ਕੀਮਤ

Samsung Galaxy F70 Pro 5G ਦੇ 6GB ਰੈਮ+128GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕੀਮਤ 25,999 ਰੁਪਏ, 8GB ਰੈਮ+128GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕੀਮਤ 29,999 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 8GB ਰੈਮ+256GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕੀਮਤ 34,999 ਰੁਪਏ ਹੈ।

Samsung Galaxy F70 Pro 5G 'ਤੇ ਆਫਰਸ

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਫੋਨ 'ਤੇ ਕੁਝ ਆਫ਼ਰਸ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹਰ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਬੇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਆਫ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ 23,999 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ 2,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਨੂੰ ਸੈਮਸੰਗ ਦੇ ਔਨਲਾਈਨ ਸਟੋਰ ਅਤੇ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਰਾਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-

TAGGED:

SAMSUNG GALAXY F70 PRO 5G
SAMSUNG GALAXY F70 PRO 5G PRICE
SAMSUNG GALAXY F70 PRO 5G OFFERS
SAMSUNG GALAXY F70 PRO 5G LAUNCH

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.