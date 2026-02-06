Samsung Galaxy A07 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਭਾਰਤ 'ਚ ਲਾਂਚ, ਕੀਮਤ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ
Samsung Galaxy A07 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
Published : February 6, 2026 at 12:15 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: Samsung ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤੀ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਲਈ Samsung Galaxy A07 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੋਨ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ 5G ਕਨੈਕਟਿਵੀਟੀ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਸੈਮਸੰਗ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Samsung Galaxy A07 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਕੀਮਤ
Samsung Galaxy A07 5G ਦੇ 4GB ਰੈਮ+128GB ਸਟੋਰੇਜ ਵਾਲੇ ਮਾਡਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੀਮਤ 15,999 ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜਦਕਿ 6GB ਰੈਮ+128GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕੀਮਤ 17,999 ਰੁਪਏ ਹੈ।
MORE stunning shots 📸— Samsung India (@SamsungIndia) February 5, 2026
MORE weekend binges 🔋
MORE lag-free calls 🗣️
Make every day #MoreAwesome with the all-new #GalaxyA07 5G 💖
With a 50MP Dual Camera, massive 6000mAh battery, and superfast 5G speeds, get so much more from your phone. pic.twitter.com/J91UbjhhHe
Samsung Galaxy A07 5G 'ਤੇ ਆਫ਼ਰਸ
Samsung Galaxy A07 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਫ਼ਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੰਪਨੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਆਫ਼ਰ ਦੇ ਤਹਿਤ SBI, HDFC ਅਤੇ Axis ਬੈਂਕ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ 'ਤੇ 1,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਕੈਸ਼ਬੈਕ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੋਨ Light Violet, Light Green ਅਤੇ Black ਕਲਰ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Samsung Galaxy A07 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ ਫੀਚਰਸ
Samsung Galaxy A07 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿੱਚ 6.7 ਇੰਚ ਦੀ HD+IPS LCD ਡਿਸਪਲੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 120Hz ਦੇ ਰਿਫ੍ਰੈਸ਼ ਦਰ, 800nits ਪੀਕ ਬ੍ਰਾਈਟਨੈੱਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੋਨ ਐਂਡਰਾਈਡ 16 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ One UI 8 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆਟੇਕ Dimensity 6300 ਚਿਪਸੈੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਲਈ ਇਸ ਫੋਨ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਦੋਹਰਾ ਕੈਮਰਾ ਸੈਟਅੱਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 50MP ਦਾ ਮੇਨ ਕੈਮਰਾ, 2MP ਦਾ ਡੈਪਥ ਸੈਂਸਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸੈਲਫ਼ੀ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਿੰਗ ਲਈ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 8MP ਦਾ ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿੱਚ 6,000mAh ਦੀ ਵੱਡੀ ਬੈਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 25 ਵਾਟ ਦੀ ਫਾਸਟ ਚਾਰਜਿੰਗ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-