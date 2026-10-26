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Samsung Exynos 2700 ਨੇ Snapdragon 8 Elite ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਪਿੱਛੇ, ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਖੁਲਾਸਾ

Samsung Exynos 2700 ਨੇ ਇੰਟਰਨਲ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 ਨੂੰ CPU ਅਤੇ GPU ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ 20 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ।

EXYNOS 2700 VS SNAPDRAGON 8 ELITE
EXYNOS 2700 VS SNAPDRAGON 8 ELITE (samsung)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : October 26, 2026 at 9:59 AM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਸੈਮਸੰਗ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚਿਪਸੈੱਟ ਦਾ ਨਾਮ Exynos 2700 ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੈਮਸੰਗ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਚਿਪਸੈੱਟ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਚਿਪ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਕੁਆਲਕਾਮ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਅਤੇ ਪਾਵਰਫੁੱਲ ਚਿਪ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੈਮਸੰਗ ਦੇ Exynos 2700 ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਨੇ ਕੁਆਲਕਾਮ ਦੇ Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 ਨੂੰ CPU ਅਤੇ GPU ਦੋਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

Exynos 2700 vs Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6

ਸਾਊਥ ਕੋਰੀਆ ਦੀ Yonhap News Agency ਅਤੇ ChosunBiz ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, Exynos 2700 ਨੇ Geekbench 6.5 ਦੇ ਮਲਟੀਕੋਰ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 13,000 ਅੰਕ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੇ। Xiaomi 18 Pro Max ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 ਨੇ ਕਰੀਬ 11,000 ਅੰਕ ਸਕੋਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਮਸੰਗ ਦੀ ਚਿਪ ਕਰੀਬ 20 ਫੀਸਦੀ ਅੱਗੇ ਰਹੀ। Geekbench 7 ਵਿੱਚ ਵੀ Exynos 2700 ਨੇ 15 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖਿਆ।

ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਅੰਕੜੇ Snapdragon 8 Elite Extreme Gen ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪਾਏ ਗਏ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, Snapdragon 8 Elite Gen 6 ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਅੰਤਰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਖਦਾ ਹੈ। Xiaomi 18 Pro ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ Exynos 2700 Geekbench 6.5 ਵਿੱਚ 44 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ Geekbench 7 ਵਿੱਚ 36 ਫੀਸਦੀ ਬਿਹਤਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ।

SemiAnalysis ਵੱਲੋ ਜਾਰੀ ਡਾਈ ਸ਼ਾਰਟ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਮਸੰਗ ਨੇ 10 ਕੋਰ ਵਾਲੇ ਸੀਪੀਯੂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Exynos 2600 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਮ ਕੋਰ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਕੋਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਲੇਆਊਟ 1+4+1+4 ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ Arm C2 Ultra ਕੋਰ 4.24 GHz ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। C1-Ultra ਕੋਰ 3.36 GHz 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਅੱਠ ਕੋਰ C1-Pro ਅਤੇ C2-Pro ਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਚਿਪ ਵਿੱਚ Xclipse 970 GPU ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 8 ਵਰਕ ਗਰੁੱਪ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ 24MB ਸਿਸਟਮ ਲੇਵਲ ਕੈਸ਼ ਅਤੇ LPDDR6 ਮੈਮੋਰੀ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੀਕਬੇਂਚ ਏਆਈ ਲਿਸਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਬਦਲਿਆ ਹੋਇਆ CPU ਸੰਰਚਨਾ ਅਤੇ ਉੱਚੀ ਕਲੌਕ ਸਪੀਡ ਦਿਖੀ ਸੀ।

ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ

ਸੈਮਸੰਗ ਨੇ Exynos 2700 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਪੀੜੀ ਦੀ 2nm SF2P ਪ੍ਰੋਸੈਸ 'ਤੇ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਪਿਛਲੇ ਮਾਡਲ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 10 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਹੀਟ ਪਾਥ ਬਲੌਕ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੀਪੀਯੂ ਬੇਂਚਮਾਰਕ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਪਾਵਰ ਖਪਤ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੁਆਲਕਾਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੇ ਓਵਰਹੀਟਿੰਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੈਮਸੰਗ ਆਪਣੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਚਿਪ Exynos 2700 ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ Galaxy S27 ਦੇ ਕੁਝ ਮਾਡਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ Galaxy S27 Ultra ਵਿੱਚ Exynos 2700 ਚਿਪ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ Snapdragon 8 Elite Gen 6.

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TAGGED:

EXYNOS 2700 VS SNAPDRAGON 8 ELITE
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