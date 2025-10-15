Samsung ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਵੈਂਟ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ, ਜਾਣੋ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇਂ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕੋਗੇ ਇਵੈਂਟ?
ਸੈਮਸੰਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਵੈਂਟ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Published : October 15, 2025 at 12:36 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਸੈਮਸੰਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ XR Headset - Project Moohan ਦੀ ਲਾਂਚ ਡੇਟ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਲਾਂਚ ਡੇਟ ਦੀ ਸੈਮਸੰਗ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੈਮਸੰਗ ਇਸ XR ਹੈੱਡਸੈੱਟ ਨੂੰ 'ਵਰਲਡਜ਼ ਵਾਈਡ ਓਪਨ ਗਲੈਕਸੀ' ਈਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕਰੇਗਾ।
ਸੈਮਸੰਗ ਆਪਣੇ XR Headset - Project Moohan ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ "ਵਰਲਡਜ਼ ਵਾਈਡ ਓਪਨ" ਗਲੈਕਸੀ ਈਵੈਂਟ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਈਵੈਂਟ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ET (ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 7:30 ਵਜੇ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ) 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਡਿਵਾਈਸ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਸੈਮਸੰਗ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਈਵੈਂਟ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਸੈਮਸੰਗ ਦਾ XR ਹੈੱਡਸੈੱਟ ਐਂਡਰਾਇਡ XR ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਚੱਲੇਗਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਸੈਮਸੰਗ ਨੇ ਗੂਗਲ ਅਤੇ ਕੁਆਲਕਾਮ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ XR ਪਲੇਟਫਾਰਮ AI ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਸੈਮਸੰਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ,"ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਿਵਾਈਸ ਫਾਰਮ ਫੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈੱਡਸੈੱਟ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਮਾਰਟ ਗਲਾਸ, ਇਹ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਫਿੱਟ ਹੋਵੇਗੀ।"
💙 Like this post for exclusive updates and join us at Samsung Galaxy Event on October 21 at 10PM ET, to experience new ways to play, discover, and work.— Samsung Mobile (@SamsungMobile) October 14, 2025
Come meet the first official device on Android XR—Project Moohan. pic.twitter.com/4nhjYj1Q4y
ਸੈਮਸੰਗ ਨੇ ਆਪਣੇ XR Headset - Project Moohan ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਉਤਪਾਦ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਜੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਮਰਸਿਵ ਅਨੁਭਵ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੈਮਸੰਗ ਦੇ XR ਹੈੱਡਸੈੱਟ, ਜਿਸਨੂੰ Project Moohan ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੀ ਜਾਂਚ 2024 ਵਿੱਚ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਸੌਂਗ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸੈਮਸੰਗ ਇਸਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਾਂਚ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਦਿਲਚਸਪ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਮਸੰਗ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਐਪਲ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਵਿਜ਼ਨ ਪ੍ਰੋ ਹੈੱਡਸੈੱਟ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੰਸਕਰਣ ਲਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਚਿੱਪ ਹੈ। FCC ਫਾਈਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਜ਼ਨ ਪ੍ਰੋ ਡਿਵਾਈਸ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਐਪਲ ਹੁਣ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੈੱਡਸੈੱਟਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਗਲਾਸ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸੈਮਸੰਗ ਦਾ ਨਵਾਂ XR Headset - Project Moohan ਐਪਲ ਵਿਜ਼ਨ ਪ੍ਰੋ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੋਨੀ ਦੇ ਦੋ 1.3-ਇੰਚ 4K OLED ਸਿਲੀਕਾਨ ਡਿਸਪਲੇਅ ਪੈਨਲ ਅਤੇ ਇੱਕ Qualcomm Snapdragon XR2+ Gen 2 ਚਿੱਪਸੈੱਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
