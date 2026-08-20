'Galaxy Event August 2026' ਦੀ ਤਰੀਕ ਦਾ ਹੋਇਆ ਖੁਲਾਸਾ? ਕਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ

'Galaxy Event August 2026' ਦੀ ਤਰੀਕ ਦਾ ਹੋਇਆ ਖੁਲਾਸਾ? ਕਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਗਲੈਕਸੀ ਇਵੈਂਟ ਅਗਸਤ 2026 ਵਿੱਚ Galaxy S26 ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Published : August 20, 2026 at 1:04 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਸੈਮਸੰਗ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਗਲੈਕਸੀ ਇਵੈਂਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੀ ਇਸ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਵਿੱਚ Galaxy S26 ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੈਮਸੰਗ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਡਿਵਾਈਸ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਪਰ ਪੁਰਾਣੇ ਲੀਕ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਰਟਫੋਨ S-ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਫੈਨ ਐਡਿਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਰ ਸਾਲ ਵਾਂਗ ਆਉਣ ਵਾਲਾ Galaxy S26 FE ਸਟੈਂਡਰਡ Galaxy S26 ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦਾ ਸਸਤਾ ਵਰਜ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਹਾਈ-ਐਂਡ ਫੀਚਰਸ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੈਮਸੰਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਡਿਵਾਈਸ ਖਾਸ ਕਰਕੇ Galaxy S26 ਦੇ ਕਈ ਅਨੁਭਵ ਦੇਣ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੈਮਰਾ, ਏਆਈ ਫੀਚਰ ਅਤੇ ਨਵੇਂ One UI ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਟਜ਼ਰ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਡਿਵਾਈਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕੈਮਰਾ ਸੈਂਸਰ ਹੋਣਗੇ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਵੈਂਟ ਵਾਲੇ ਬੈਨਰ ਵਿੱਚ ਕੈਮਰਾ ਸੈਂਸਰ ਵਾਲਾ ਇੱਕ Horizontal ਪਿਲ-ਸ਼ੇਪਡ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ Galaxy S26 ਲਾਈਨਅੱਪ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ Vertical ਸਟੈਕ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਮਸੰਗ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਦਿਖਣ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆਂ ਲੱਗਣ ਲਈ ਕ੍ਰਾਪ ਕੀਤੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਲੀਕ ਵਿੱਚ Galaxy S26 FE ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਾਕੀ S26 ਸੀਰੀਜ਼ ਵਰਗਾ ਹੀ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਵਰਟੀਕਲ ਕੈਮਰਾ ਬਾਰ ਹੈ।
🍵 Look familiar? Look closer 👀 Welcome to Galaxy S ✨ #GalaxyAI pic.twitter.com/fQEQHMpXJt— Samsung Mobile (@SamsungMobile) August 19, 2026
Galaxy Event 2026 ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ?
Galaxy Event 2026 ਨੂੰ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ Samsung.com ਅਤੇ ਸੈਮਸੰਗ ਦੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮ 5:30 ਵਜੇ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।Galaxy Event 2026 ਇਸ ਸਾਲ ਸੈਮਸੰਗ ਦਾ ਤੀਜਾ ਲਾਂਚ ਇਵੈਂਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ Galaxy S26 ਸੀਰੀਜ਼, ਜਿਸ ਵਿੱਚ Galaxy S26, Galaxy S26 Plus, Galaxy S26 Ultra ਮਾਡਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਫੋਲਡੇਬਲ Galaxy Z ਲਾਈਨਅੱਪ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ Galaxy Z Fold8, Galaxy Z Flip8 ਅਤੇ Galaxy Z Fold8 Ultra ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਤੀਜੇ ਇਵੈਂਟ ਵਿੱਚ Galaxy S26 FE ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਸਾਲ ਲਈ ਸੈਮਸੰਗ ਦਾ ਹਾਈ-ਐਂਡ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਲਾਈਨਅੱਪ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
Galaxy S26 FE ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਲੀਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਡਿਵਾਈਸ ਦੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਡਿਸਪਲੇ, ਕੈਮਰਾ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਅਤੇ ਬੈਟਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਰਿਪਰੋਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿੱਚ 6.7 ਇੰਚ ਦੀ Dynamic AMOLED 2X ਸਕ੍ਰੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 120Hz ਦੇ ਰਿਫ੍ਰੈਸ਼ ਦਰ, 2340x1080 ਪਿਕਸਲ Resolution ਅਤੇ 1,900nits ਤੱਕ ਦੀ ਬ੍ਰਾਈਟਨੈੱਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ।
ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਸੈਮਸੰਗ ਦੇ 3-ਨੈਨੋਮੀਟਰ GAA ਪ੍ਰੋਸੈਸ 'ਤੇ ਬਣੀ Exynos 2500 ਚਿਪ 'ਤੇ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਸ ਚਿਪ ਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 8GB ਰੈਮ ਅਤੇ 256GB ਸਟੋਰੇਜ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ Galaxy S26 FE ਵਿੱਚ 4,900mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 45ਵਾਟ ਦੀ ਫਾਸਟ ਚਾਰਜਿੰਗ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। Fan Edition ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨੂੰ 50MP ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮਰੀ ਕੈਮਰਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ 8MP ਦਾ ਅਲਟ੍ਰਾਵਾਈਡ ਸੈਂਸਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੈਲਫ਼ੀ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਿੰਗ ਲਈ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 12MP ਦਾ ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਲੀਕ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, Galaxy S26 FE ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਕੈਮਰੇ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਸੀ ਪਰ ਸੈਮਸੰਗ ਦੇ ਟੀਜ਼ਰ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਚਕਾਰ ਵਾਲਾ ਸੈਂਸਰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪਲੇਸਹੋਲਡਰ ਹੋਵੇਗਾ।
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